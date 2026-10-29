Cuộc thi Độc tấu, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026:Khi ngôn ngữ âm nhạc kể câu chuyện đại ngàn và biển xanh Lâm Đồng

Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng tham gia Cuộc thi Độc tấu, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026

Đợt 1 Cuộc thi Độc tấu, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) tổ chức tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (phường Phan Thiết) từ ngày 24 đến 30.10 đã thu hút sự tham gia của 16 đơn vị với gần 400 thí sinh.

Với chủ đề "Âm sắc", các tiết mục độc tấu, hòa tấu của đơn vị chủ nhà do Nhà hát Nghệ thuật Lâm Đồng dàn dựng đã mang đến Cuộc thi những sắc thái âm nhạc giàu bản sắc, kết nối âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên với nét đẹp văn hóa Chăm và tinh thần giao lưu âm nhạc khu vực Đông Nam Á.

Mở đầu chương trình là phần độc tấu đàn Đá với tác phẩm “Nhâm Nsôr Lũk - Hơi thở của đá”, một sáng tác của NSƯT Quốc Vinh, do nghệ sĩ Ro Da Nai Vi và dàn nhạc dân tộc biểu diễn

Là nhạc cụ gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, đàn đá mang đến những âm thanh mộc mạc, vang vọng, gợi liên tưởng đến nhịp điệu của tự nhiên và không gian núi rừng

Tác phẩm khai thác chiều sâu biểu cảm của nhạc cụ, đưa người nghe từ những thanh âm tĩnh lặng đến những giai điệu ngân vang, như lời tự sự của đá qua thời gian, kết nối quá khứ với hiện tại và gợi nhắc mối liên hệ giữa con người với cội nguồn

Tiếp nối mạch cảm xúc, tiết mục độc tấu đàn T’Rưng “Tiếng vọng đại ngàn” mang đến một sắc thái âm nhạc giàu tính tự sự

Bên cạnh đó, tác phẩm còn mở ra không gian văn hóa của lễ hội truyền thống, nơi âm nhạc gắn bó với sinh hoạt cộng đồng, trở thành tiếng gọi của núi rừng và lời mời gọi người nghe khám phá những giá trị văn hóa Tây Nguyên

Sau phần độc tấu, chương trình được tiếp nối với tác phẩm hòa tấu “Lời đại ngàn” do các nghệ sĩ NSƯT Quốc Vinh, A Ges và dàn nhạc dân tộc biểu diễn.

Tác phẩm khai thác chất liệu làn điệu dân ca, dân nhạc truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, được cải biên và phát triển, tái hiện không gian rừng già hùng vĩ, huyền bí.

Qua những thanh âm khi khoáng đạt, lúc trầm lắng, tác phẩm gợi nhịp sống, văn hóa và tín ngưỡng của cư dân bản địa, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng đến một ngày mới tràn đầy hy vọng

Tiết mục hòa tấu “Đất thiêng” được diễn tấu trên cơ sở các làn điệu dân ca, khí nhạc và bộ gõ truyền thống của đồng bào Chăm. Tác phẩm khắc họa vẻ đẹp mộc mạc nhưng giàu sức sống của vùng đất và con người bản địa

Từ hình ảnh những hạt cát, đất đá bình dị đến những vật dụng sinh hoạt mang dấu ấn văn hóa Chăm, âm nhạc mở ra không gian nghệ thuật gần gũi, đậm chất đời thường

Sự kết hợp giữa giai điệu và tiết tấu tạo nên những sắc thái vừa duyên dáng, vừa mạnh mẽ, làm nổi bật chiều sâu văn hóa và sức sống bền bỉ của cộng đồng

Khép lại chương trình là tiết mục hòa tấu nhạc cụ “ASEAN - Vòng tay bè bạn” được chuyển soạn và phối khí cho dàn nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Sự hòa quyện giữa những giai điệu mang sắc thái riêng của từng nền văn hóa tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng sự khác biệt và khát vọng giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực