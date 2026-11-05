Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 thu hút 14 đội tham gia

Cuộc thi do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chi hội Khách sạn Đà Nẵng và Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Hoa Kỳ (USAPEEC) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của HORECFEX Vietnam và Furama Resort Đà Nẵng.

Qua mỗi phần thi, các đội có dịp trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật chế biến và cách trình bày, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ thực khách. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ đầu bếp thể hiện tay nghề, trao đổi kinh nghiệm và phát huy khả năng sáng tạo, đồng thời đặt ra câu chuyện về cách giới thiệu bản sắc ẩm thực Đà Nẵng trong bối cảnh giao lưu và hội nhập quốc tế.

Khép lại cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Hyatt Regency Danang Resort and Spa; Pullman Danang Beach Resort giành giải Nhì; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort và Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng đồng giải Ba. Hai giải Khuyến khích được trao cho Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa và Novotel Danang Premier Han River.

Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ đầu bếp, đồng thời tiếp thêm động lực để những ý tưởng từ cuộc thi được phát triển thành các món ăn phục vụ thực khách, góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực tại Đà Nẵng.