Tham gia cuộc thi có 3 đội, với 12 thí sinh trải qua 4 vòng thi: "Nền tảng kiểm sát", "Giải mã nghiệp vụ", "Bản lĩnh nghề nghiệp" và "Chinh phục đỉnh cao". Nội dung tập trung vào kiến thức pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát và kỹ năng giải quyết các tình huống nghiệp vụ. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các đội đã thể hiện kiến thức chuyên môn, khả năng tư duy, phân tích và phối hợp trong lựa chọn phương án xử lý các tình huống.

Các đội tham gia phần thi "Nền tảng kiến thức".

Các đội thi tham gia phần thi "Giải mã nghiệp vụ".

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba. Giải nhất thuộc về Đội Đoàn Kết.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trao giải nhất cho Đội Đoàn Kết.

Cuộc thi là dịp để cán bộ, kiểm sát viên củng cố kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.