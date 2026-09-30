Cuộc thi 'Chạm Việt Nam 2026': Lan tỏa bản sắc Việt trên không gian số

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC phát biểu tại buổi lễ

Dấu ấn hành trình quảng bá văn hóa Việt trên không gian số

Sự kiện đánh dấu sự thành công trong nỗ lực quảng bá các giá trị truyền thống của Việt Nam trên nền tảng số toàn cầu và xây dựng hệ sinh thái nội dung số về văn hóa Việt.

Lấy chủ đề “Điểm chạm truyền thống và hiện đại”, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình Chuyển đổi số của Bộ VHTTDL.

Được phát động từ tháng 6.2026, Chạm Việt Nam đặt mục tiêu thu hút hàng trăm thí sinh tham gia tranh tài và tạo ra hàng nghìn video chất lượng cao để quảng bá văn hóa Việt Nam.

Cuộc thi đã lan tỏa rộng rãi, không giới hạn thể loại video dự thi và thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà sáng tạo nội dung, bao gồm cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Video “Tiếng gọi vô hình xứ Lạng” của tác giả Nguyễn Duy Anh đạt giải Nhất tại cuộc thi

Trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng, các tác phẩm lọt vào vòng chung kết đã được thẩm định bởi Hội đồng Giám khảo uy tín. Thành viên Hội đồng bao gồm các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu của Cục Điện ảnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Góc nhìn chân thực và sức lan tỏa từ những “điểm chạm”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC cho biết: “Lúc mới bắt tay làm Chạm Việt Nam, Ban Tổ chức muốn các bạn trẻ rời màn hình, đi đến tận nơi, chạm vào những thứ gần gũi quanh mình, rồi kể lại bằng cách nhìn của chính các bạn”.

Ông nhấn mạnh thêm, việc “chạm” vào Việt Nam là chuyện rất tự nhiên đối với các bạn trẻ. Xem video dự thi, Ban Tổ chức nhận thấy các thí sinh không đứng trên cao nhìn xuống, cũng không chỉ quay flycam đơn thuần cho đẹp.

Vinh danh Top 10 chung cuộc “Chạm Việt Nam 2026”

Các bạn đã đi thực tế thực sự, đến tận những bản làng xa xôi để xắn tay áo, lội bùn nặn từng viên ngói âm dương.

Có cảnh ngồi bên bếp lửa nhà người Tày, hít hà mùi lá mắc mật hay ngồi ăn cơm ấm cúng với bà con ở làng Quỳnh Sơn, qua đó thấy rõ cái tình người “đồng mình” vô cùng sâu đậm.

Không chỉ vậy, các tác phẩm còn tái hiện sống động khung cảnh lửa trại, những nhịp nhảy sạp rộn ràng, tiếng đàn tính và tiếng hát then vang vọng giữa núi rừng. Thậm chí, có video còn ứng dụng công nghệ hiện đại để đưa người xem “trở về Bắc Sơn năm 1940”, lắng nghe lại những câu chuyện hào hùng khi ông cha ta đổ máu giữ nước.

Từ những thước phim ấy, có thể thấy văn hóa không nằm trong tủ kính bảo tàng hay trên những trang sách khô khan. Văn hóa hiện hữu ở nếp nhà, ở mồ hôi lao động và ở tình người gắn kết.

Các video chạm đến trái tim người xem không nhờ hiệu ứng hào nhoáng, mà nhờ sự dấn thân làm thật và làm bằng cả tấm lòng của người trẻ.

Tôn vinh các tài năng sáng tạo xuất sắc

Các tác phẩm được vinh danh tại buổi lễ là những video mang giá trị nhân văn sâu sắc, sử dụng ngôn ngữ thể hiện hiện đại và tạo sức hút mạnh mẽ với công chúng trên nền tảng số.

Toàn bộ bài thi đều được giới thiệu rộng rãi trên hệ thống kênh YouTube/Facebook Chạm Việt Nam và website chính thức chamvietnam.vtc.vn.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng theo cơ cấu đa dạng. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết còn nhận được nhiều phần thưởng giá trị cùng đặc quyền hỗ trợ phát triển từ mạng lưới VTC Corp Network thuộc Tổng công ty VTC.

Kết quả chung cuộc, Top 10 gọi tên: Giải Nhất thuộc về Nguyễn Duy Anh với video “Tiếng gọi vô hình xứ Lạng”; Giải Nhì thuộc về Bùi Nhật Cường với video “Biến thành ‘Siêu đầu bếp’ và điều chế tinh dầu lá mắc mật ở Lạng Sơn”; Giải Ba thuộc về Nhóm Hexa với video “Người đồng mình: Những giá trị mà AI không thể chạm tới”; Giải Khuyến khích được trao cho 7 tác phẩm tiêu biểu còn lại trong Top 10.

Khép lại mùa giải đầu tiên đầy ấn tượng, Ban Tổ chức khẳng định sự kiện hôm nay không phải là điểm dừng mà mới chỉ là khởi điểm cho một hành trình dài phía trước.

Chứng kiến sự hăng hái và nhiệt huyết của các bạn trẻ, Ban Tổ chức càng thêm vững tin vào việc duy trì và phát triển những sân chơi nội dung số tử tế, lành mạnh và đậm đà bản sắc Việt.

Mỗi video ra đời chính là một lời rủ gọi, khích lệ người trẻ bước ra ngoài đời thực để hiểu và yêu đất nước mình hơn.