Cước tàu chở dầu qua Hormuz vượt 1 triệu USD/ngày

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới phân tích ngành hàng hải, sự thiếu hụt tàu vận chuyển cùng nhu cầu vận tải tăng mạnh từ khu vực Vùng Vịnh sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang đẩy giá thuê tàu lên mức kỷ lục. Trước đây, mức thu nhập trung bình của tàu VLCC chỉ khoảng 37.000 USD/ngày.

Nguyên nhân chính đến từ việc nhiều nước xuất khẩu dầu trong khu vực phải chuyển sang phương án trung chuyển qua Oman, thay vì bốc hàng trực tiếp tại cảng, khiến chuỗi logistics kéo dài và kém hiệu quả. Đồng thời, các gián đoạn tại tuyến Biển Đỏ và các đường ống nội địa càng làm gia tăng áp lực lên tuyến Hormuz.

Saudi Arabia, UAE, Kuwait và Iraq đều ghi nhận nhu cầu vận chuyển qua eo biển này tăng, trong khi một số tuyến xuất khẩu khác bị hạn chế hoặc gián đoạn. Điều này khiến các tập đoàn dầu khí buộc phải cạnh tranh mạnh hơn để thuê tàu, đẩy giá cước leo thang.

Chi phí vận tải tăng cao cũng bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường dầu thô, khi một số khách hàng trì hoãn mua hàng và các nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí logistics. Dù giá cước đã hạ nhẹ so với đỉnh, xu hướng chung vẫn được dự báo duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.