Cước tàu chở dầu giảm, châu Á chuyển hướng sang nguồn cung từ châu Phi và Brazil

Theo các nguồn tin trong ngành, cước vận chuyển dầu từ Nam Mỹ và châu Phi đã giảm đáng kể sau khi lập đỉnh vào đầu năm nay. Diễn biến này giúp dầu thô từ những khu vực cách xa châu Á trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà nhập khẩu trong khu vực.

Sinopec của Trung Quốc và SK Energy của Hàn Quốc nằm trong số những doanh nghiệp đã chuyển hướng mua hàng. Gần đây, cả hai đều đặt mua các lô dầu thô từ Tây Phi.

Ảnh minh họa: Oilprice.

Cụ thể, Unipec, đơn vị kinh doanh của Sinopec, đã mua hai lô dầu Djeno từ Congo với mức chiết khấu khoảng 22 USD/thùng so với giá dầu Brent. Trong khi đó, SK Energy thuê tàu chở dầu cỡ Suezmax để vận chuyển dầu thô từ Gabon đến cảng Ulsan của Hàn Quốc trong tháng 12.

Theo Energy Aspects, dầu thô Angola cũng ngày càng hấp dẫn đối với các khách hàng Trung Quốc, trong bối cảnh giá dầu ESPO của Nga tăng cao.

Trong báo cáo gần đây, các chuyên gia Energy Aspects nhận định cước vận tải đường dài bằng tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) hạ nhiệt đang cải thiện sức cạnh tranh của các loại dầu có nguồn gốc từ phía tây kênh đào Suez.

Cước vận chuyển dầu đã giảm sau khi chạm mức cao kỷ lục vào tháng trước, khi nhu cầu thuê tàu từ phía người mua chững lại. Theo đó, giá cước VLCC giảm khoảng 50% so với mức đỉnh hồi tháng 10, trong khi cước thuê tàu cỡ Suezmax và Aframax cũng đi xuống đáng kể.

Wanying Zhang, chuyên gia phân tích vận tải biển tại Vortexa, cho biết sự điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ việc nguồn cung tàu cải thiện sau giai đoạn khan hiếm nghiêm trọng hồi tháng 10.

Số lượng tàu VLCC và Suezmax đang chở hàng tại khu vực Đông Á đã tăng khoảng 15% kể từ đầu tháng 9. Điều này cho thấy nguồn cung tàu có thể tiếp tục dồi dào hơn khi các tàu hoàn tất việc dỡ hàng.

Trước đó, cước vận chuyển dầu tăng mạnh trong năm nay do các nhà sản xuất Trung Đông phải thay đổi phương thức vận chuyển hàng hóa. Một số doanh nghiệp sử dụng tàu trung chuyển, bao gồm cả tàu cỡ nhỏ, để đưa dầu qua eo biển Hormuz, sau đó chuyển hàng sang các siêu tàu chở dầu tại Vịnh Oman.

Tình trạng này đẩy giá thuê tàu chở dầu siêu lớn trên tuyến từ Vịnh Ba Tư đến châu Á lên tới 1,4 triệu USD/ngày trong tháng 10, trước khi giảm trở lại.

Việc cước vận tải từ châu Phi và Nam Mỹ hạ nhiệt đang mở ra thêm lựa chọn cho các nhà nhập khẩu châu Á. Trong khi đó, giá dầu Nga tăng cao cũng góp phần khiến người mua cân nhắc các nguồn cung thay thế có mức giá cạnh tranh hơn.