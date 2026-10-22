Cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật gián đoạn vì siêu bão Champi

Hình ảnh siêu bão Champi ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), dù đã suy yếu dần sau khi đạt cấp siêu bão và được coi là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương trong năm nay, Champi vẫn duy trì sức gió giật hơn 227 km/giờ gần tâm bão.

CWA cho biết, tâm bão hiện cách cực nam Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 520 km về phía đông nam. Theo dự báo, đường đi của cơn bão sẽ quét qua khu vực đông bắc Đài Loan (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng lên phía bắc về phía bờ biển Trung Quốc đại lục, rồi cuối cùng đổ bộ phía nam Nhật Bản.

Bán kính ảnh hưởng của bão đã mở rộng lên 320 km, đủ bao phủ phần lớn diện tích Đài Loan (Trung Quốc). Các chuyên gia khí tượng cảnh báo tác động của bão có thể kéo dài gần hai ngày.

Các thị trấn ven biển Đài Loan (Trung Quốc) đã gửi thông báo đến người dân qua điện thoại di động cảnh báo về những con sóng cao hơn 6 m, trong khi lượng mưa tại các vùng núi phía bắc - bao gồm cả khu vực đồi núi gần Đài Bắc - được dự báo có thể lên tới gần 1.000 mm.

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã kêu gọi người dân sớm chuẩn bị ứng phó với bão, đồng thời tránh di chuyển đến các khu vực miền núi hoặc ven biển.

Cơ quan Giao thông Vận tải Đài Loan cho biết, 125 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 22/10, trong khi mạng lưới đường sắt hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Đài Loan (Trung Quốc) thường có sự chuẩn bị rất tốt trước các cơn bão, giúp hạn chế tối đa thương vong. Dù thường xuất hiện vào mùa hè, các cơn bão vẫn có thể đổ bộ vào mùa thu, mang theo gió mạnh và mưa như trút nước.

Cơn bão Champi cũng được dự báo sẽ đi qua Yonaguni, hòn đảo phía tây Nhật Bản, thuộc tỉnh Okinawa. Tại Nhật Bản, các hãng hàng không lớn gồm Japan Airlines, ANA và Skymark đã hủy hơn 100 chuyến bay - chủ yếu là các chuyến bay nội địa - trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 25/10.

Cơn bão cũng gây ảnh hưởng đến cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên "Keen Sword", vốn đang diễn ra tại các hòn đảo của Nhật Bản gần Đài Loan (Trung Quốc).

Được tổ chức hai năm một lần, cuộc tập trận này nhằm diễn tập khả năng phòng thủ của Nhật Bản thông qua các hoạt động phối hợp trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm các bài tập phòng thủ tên lửa và đổ bộ. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 19/10, với sự tham gia của khoảng 56.000 quân nhân Nhật Bản và Mỹ, cùng lực lượng từ năm quốc gia khác, trong đó có Philippines và Úc.

Quân đội Mỹ cho biết: "Các hoạt động huấn luyện đang được điều chỉnh theo từng ngày để đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia".