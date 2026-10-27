Cuộc tập kích Doolittle: 16 oanh tạc cơ B-25 bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản

Đầu năm 1942, Nhật Bản đang mở rộng phạm vi kiểm soát tại châu Á và Thái Bình Dương. Sau trận Trân Châu Cảng, Mỹ cần một chiến dịch có thể trực tiếp tấn công đối phương, đồng thời khôi phục tinh thần cho lực lượng và người dân trong nước.

Kế hoạch được giao cho trung tá James Doolittle, một phi công giàu kinh nghiệm. Thay vì sử dụng tàu sân bay để phóng máy bay ném bom hải quân thông thường, lực lượng Mỹ quyết định đưa 16 chiếc B-25B Mitchell lên boong USS Hornet.

Các tổ bay được huấn luyện cất cánh trên quãng đường ngắn, bay đường dài, ném bom và định hướng trên biển.

Máy bay cũng được điều chỉnh để mang thêm nhiên liệu, bởi chúng phải bay đến Nhật Bản rồi tiếp tục hành trình tới các sân bay dự kiến ở Trung Quốc. Kế hoạch không bố trí tàu sân bay chờ đón máy bay quay về.

Ngày 2/4/1942, USS Hornet rời khu vực vịnh San Francisco cùng các máy bay được chằng buộc trên boong. Đội tàu tiến về phía tây Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, ngày 18/4, lực lượng Mỹ phát hiện nguy cơ bị lộ khi một tàu tuần tra Nhật Bản phát hiện đội hình.

Quyết định được đưa ra là phóng máy bay sớm hơn kế hoạch, khi tàu sân bay vẫn còn cách Nhật Bản xa hơn dự kiến.

Lần lượt, 16 chiếc B-25 cất cánh và hướng về các mục tiêu được phân công tại Tokyo cùng một số thành phố khác.

Các máy bay tấn công những cơ sở công nghiệp, quân sự và mục tiêu liên quan đến hậu cần. Thiệt hại vật chất không lớn nếu so với quy mô các chiến dịch ném bom về sau, nhưng yếu tố bất ngờ đã tạo ra tác động đáng kể.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tổ bay tiếp tục hướng tới Trung Quốc. Do cất cánh sớm và phải bay quãng đường dài, phần lớn máy bay không đủ nhiên liệu để đến các sân bay dự kiến.

Nhiều tổ bay phải nhảy dù hoặc hạ cánh khẩn cấp. Một máy bay bay sang Liên Xô, nơi tổ bay bị giữ lại theo chính sách trung lập giữa Liên Xô và Nhật Bản khi đó.

Cuộc tập kích Doolittle không làm thay đổi ngay cục diện chiến tranh, nhưng cho thấy Nhật Bản có thể bị tấn công ngay trên lãnh thổ.

B-25 Mitchell từ đó gắn liền với một trong những chiến dịch nổi tiếng nhất của không quân Mỹ trong Thế chiến II.