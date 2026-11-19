Tổng công ty Viglacera – CTCP (HOSE: VGC) vừa cho biết đã nhận được thông báo số 113535/26 ngày 18/11/2026 của Phòng doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Đà Nẵng của tổng công ty.

Chi nhánh Đà Nẵng của Viglacera hiện đặt tại Số 275-277 đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê.

Chi nhánh Viglacera Đà Nẵng được khai trương hồi cuối 2013. Ảnh: Viglacera.

Viglacera mạnh tay đóng cửa hàng loạt chi nhánh, tinh gọn các mảng gạch ngói, kính, sứ vệ sinh

Thành lập từ năm 1974, Tổng Công ty Viglacera hoạt động trong hai lĩnh vực chính là sản xuất vật liệu xây dựng và bất động sản. Viglacera giữ vị thế dẫn đầu ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam và đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 30 triệu USD mỗi năm, hiện diện tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong mảng bất động sản, Viglacera đang sở hữu 20 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5,966 ha và phát triển 18 dự án khu đô thị, nhà ở trên gần 300 ha.

Từ tháng 4/2021, Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) chính thức thâu tóm và nắm quyền chi phối Viglacera, đưa công ty này trở thành thành viên cốt lõi trong hệ sinh thái mảng vật liệu xây dựng và bất động sản khu công nghiệp của tập đoàn.

Từ cuối năm 2025 đến nay, Viglacera trải qua giai đoạn tinh gọn mạnh nhất nhiều năm, đồng loạt chấm dứt chi nhánh và sắp xếp lại các mảng hoạt động nhằm tái cấu trúc hệ thống.

Tháng 11/2025, HĐQT đã công bố chính thức chấm dứt hoạt động của 4 chi nhánh tại TP HCM, Đà Nẵng, Mỹ Xuân và Hà Nội. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục đóng cửa thêm ba Ban quản lý dự án tại các khu công nghiệp Phú Hà, Đồng Văn IV và Tiền Hải.

Gần đây nhất là vào 18/9/2026, Viglacera công bố chấm dứt hoạt động Công ty Sen vòi Viglacera. Chi nhánh này có trụ sở đặt tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, là khu vực kinh doanh gắn liền với thương hiệu thiết bị sen vòi Sanfi quen thuộc của tổng công ty.

Không lâu sau, ngày 30/9, HĐQT Viglacera ra quyết định chấm dứt hoạt động Công ty Thi công cơ giới Viglacera. Theo thông báo, việc giải thể chi nhánh này nằm trong nghị quyết về "Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động của mảng bất động sản để triển khai nhiệm vụ thuộc định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới".

Theo kế hoạch tinh gọn, ở mảng gạch ngói, Viglacera phê duyệt phương án tổ chức mới theo hướng tinh gọn và tập trung hiệu quả. Viglacera Hạ Long được giao vai trò nòng cốt, trong khi doanh nghiệp định hướng rút vốn khỏi Gốm xây dựng Yên Hưng và Gạch chịu lửa Cầu Đuống.

Một số đơn vị khác như 382 Đông Anh, Từ Liêm, Hữu Hưng hay Gạch ngói Từ Sơn vẫn duy trì hoạt động nhưng sẽ tối giản bộ máy và xem xét tái cơ cấu vào thời điểm thuận lợi.

Quá trình sắp xếp lại cũng lan rộng sang các mảng kính, sứ vệ sinh và thương mại.

Ở lĩnh vực kính, Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam được chọn làm đầu mối, quản lý đồng thời Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (PFG). Kính Đáp Cầu (DSG) và Kính nổi Viglacera (VIFG) được xem xét chuyển đổi mục đích đất, ngành nghề, đồng thời dây chuyền kính Low-E sẽ được chuyển giao cho VFG/PFG. DSG cũng sẽ thoái hoặc chuyển giao quyền sở hữu Công ty Lắp dựng Kính Viglacera (LDK).

Đối với mảng sứ vệ sinh, Viglacera sẽ thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera (TBVS). Toàn bộ tài sản, nhân sự của Sứ Viglacera Mỹ Xuân và Sen vòi Viglacera được chuyển sang công ty mới, sau đó hai đơn vị cũ sẽ chấm dứt hoạt động.

Thiết bị vệ sinh Viglacera đồng thời tiếp nhận cổ phần tại Sứ Viglacera Thanh Trì, Việt Trì Viglacera và Công ty Thương mại Viglacera, biến ba doanh nghiệp này thành công ty con; trong đó đơn vị thương mại sẽ được sáp nhập. Sứ Viglacera Bình Dương cũng chuyển giao quyền khai thác, quản lý máy móc cho Thiết bị vệ sinh Viglacera.

Mảng bất động sản không nằm ngoài kế hoạch tái cấu trúc. Công ty Xây dựng Viglacera được chuyển giao toàn bộ chức năng sang Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera; Công ty Thi công Cơ giới chuyển về Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị. Hai đơn vị tiếp nhận sẽ hoàn thiện mô hình vận hành mới trước ngày 31/12/2025.

Viglacera nổi tiếng với các sản phẩm gạch ngói, sứ vệ sinh, gạch men,...

Các mảng vật liệu xây dựng đem về bao nhiêu tiền cho Viglacera?

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu toàn tổng công ty đạt 11.531 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 46%.

Trong đó, khu công nghiệp tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực của công ty với doanh thu cho thuê hạ tầng 3.271 tỷ đồng, tăng 40%; Lợi nhuận gộp đạt 1.855 tỷ đồng tăng 24%, chiếm 54% lợi nhuận gộp toàn Tổng công ty.

Theo sau là gạch ốp lát với doanh thu 3.075 tỷ đồng tăng 12%, lợi nhuận gộp 589 tỷ đồng tăng 13%.

Kính xây dựng đạt doanh thu 2.109 tỷ đồng tăng 49%, lợi nhuận gộp 186 tỷ đồng so với lỗ gộp 33 tỷ đồng cùng kỳ.

Mảng sứ sen vòi đạt doanh thu 984 tỷ đồng tăng 26%, lợi nhuận gộp 331 tỷ đồng tăng 30%.

Trong khi đó gạch ngói đem về 730 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với cùng kỳ 9 tháng 2025 và đóng góp 143 tỷ đồng vào lợi nhuận gộp.

Cơ cấu doanh thu của Viglacera. Ảnh: BCTC quý III/2026.