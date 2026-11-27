Thị trường trái phiếu ngân hàng những tháng cuối năm ghi nhận nhiều giao dịch mua lại trước hạn với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, một số lô trái phiếu được tất toán khi mới lưu hành khoảng một năm hoặc còn cách thời điểm đáo hạn nhiều năm.

ĐỔ XÔ MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Vietcombank vừa công bố hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã VCBH2131003 vào ngày 19/11/2026, với giá trị mua lại thực tế 1,067 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 19/11/2021, tổng giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/11/2031. Như vậy, ngân hàng đã tất toán khoản nợ sớm 5 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, ngày 16/11, Vietcombank cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu VCBH2131001, gồm 950 trái phiếu, tổng giá trị phát hành 950 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 15/11/2021, kỳ hạn 10 năm. Giá trị mua lại thực tế hơn 1,067 tỷ đồng/trái phiếu.

Chỉ trong vài ngày, Vietcombank đã mua lại trước hạn hai lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.550 tỷ đồng. Đây đều là trái phiếu phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, bổ sung nguồn vốn hoạt động, phục vụ nhu cầu cho vay trung và dài hạn, đồng thời nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Một nhà băng khác là VietinBank cũng vừa chi 100 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu CTGL2331008 vào ngày 23/11. Trái phiếu được phát hành ngày 23/11/2023, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn năm 2031. Việc mua lại giúp ngân hàng kết thúc nghĩa vụ nợ sớm 5 năm.

Trong khi đó, VIB ghi nhận quy mô mua lại lớn hơn đáng kể. Từ ngày 28/8 đến 17/11/2026, ngân hàng đã hoàn tất mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu phát hành trong năm 2025, với tổng mệnh giá 10.200 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất danh nghĩa từ 5,6-6,4%/năm. Như vậy, chỉ sau khoảng một năm lưu hành, VIB đã tất toán toàn bộ nghĩa vụ gốc, sớm gần 2 năm so với thời điểm đáo hạn dự kiến.

Cụ thể, ba lô VIB12501, VIB12502 và VIB12503 có tổng giá trị 4.200 tỷ đồng, cùng mức lãi suất 5,6%/năm. Tiếp đó, ngày 27/10, ngân hàng mua lại 3.000 tỷ đồng trái phiếu VIB12506 với lãi suất 6%/năm. Đến ngày 17/11, VIB tiếp tục tất toán lô VIB12507 trị giá 3.000 tỷ đồng, lãi suất 6,4%/năm. Tổng số tiền thanh toán cho đợt mua lại này là 3.192 tỷ đồng, gồm 3.000 tỷ đồng tiền gốc và 192 tỷ đồng tiền lãi.

Hoạt động mua lại của VIB dự kiến còn tiếp tục. Ngày 7/12, ngân hàng lên kế hoạch mua lại trước hạn 3.000 tỷ đồng trái phiếu mã VIB12508. Nếu giao dịch hoàn tất, tổng giá trị trái phiếu được VIB mua lại trong chuỗi giao dịch này sẽ tăng lên 13.200 tỷ đồng.

ĐẨY MẠNH PHÁT HÀNH MỚI

Điểm đáng chú ý là hoạt động mua lại trước hạn diễn ra song song với các kế hoạch phát hành trái phiếu mới có quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy việc tất toán các lô trái phiếu cũ không đồng nghĩa với việc ngân hàng thu hẹp nhu cầu huy động vốn, mà còn gắn với quá trình cơ cấu lại nguồn vốn và bổ sung năng lực tài chính.

VietinBank là một trong những trường hợp điển hình. Ngày 3/11, ngân hàng hoàn tất chào bán 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01 cho 1.773 nhà đầu tư trong nước, thu về 12.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm và trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Theo phương án được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, VietinBank được chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu, chia thành hai đợt. Sau đợt đầu tiên huy động 12.000 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến tiếp tục phát hành 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02, tương ứng 4.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng quy mô huy động theo kế hoạch của đợt phát hành lên tới 16.000 tỷ đồng. VietinBank cho biết số tiền thu được sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và tăng nguồn lực cho vay nền kinh tế.

MSB cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 với tổng giá trị tối đa 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Đáng chú ý, nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi được bảo lãnh bởi Quỹ bảo lãnh tín dụng và đầu tư (CGIF), một quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Hiện MSB chưa công bố thời điểm phát hành cụ thể, khối lượng chào bán thực tế và lãi suất áp dụng. Tuy nhiên, kế hoạch tiếp tục huy động qua kênh trái phiếu cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn của ngân hàng vẫn hiện hữu.

Ở chiều ngược lại, MSB cũng đã hoàn tất mua lại 1.000 trái phiếu vào ngày 13/11/2026, với giá trị mua lại thực tế 1,052 tỷ đồng/trái phiếu. Diễn biến tại nhà băng này một lần nữa cho thấy hoạt động mua lại và phát hành mới có thể diễn ra đồng thời trong chiến lược quản trị nguồn vốn.

ÁP LỰC HUY ĐỘNG SONG HÀNH VỚI LỊCH ĐÁO HẠN LỚN

Hoạt động mua lại trái phiếu cũ và phát hành trái phiếu mới diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng phải cạnh tranh huy động tiền gửi, mặt bằng lãi suất vẫn neo cao và nhu cầu vốn phục vụ tín dụng cuối năm gia tăng.

Trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng đang bước vào giai đoạn áp lực khi đối mặt với lượng trái phiếu đáo hạn lớn trong thời gian tới.

Theo báo cáo phân tích các lớp tài sản mới cập nhật của Chứng khoán OCBS, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong nước tháng 10/2026 đạt 30.900 tỷ đồng, giảm 59,2% so với tháng trước. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm tới 81,8% tổng giá trị phát hành, còn bất động sản chỉ ghi nhận một lô trái phiếu mới trị giá 2.000 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, các doanh nghiệp đã huy động 484.400 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong nước. Ngân hàng dẫn đầu với 264.900 tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản với 172.600 tỷ đồng. Hai nhóm ngành này chiếm hơn 90% tổng giá trị phát hành trên thị trường.

Về chi phí huy động, lãi suất bình quân của 32 mã trái phiếu phát hành trong tháng 10 đạt 9,74%/năm. Riêng nhóm ngân hàng có mức lãi suất bình quân 9,34%/năm.

Đáng chú ý, OCBS ước tính khoảng 496.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong nước sẽ đến hạn trong giai đoạn 2027-2028. Trong đó, giá trị trái phiếu đáo hạn năm 2027 vào khoảng 219.000 tỷ đồng, trước khi tăng 26,8% lên 277.800 tỷ đồng trong năm 2028.

Nguồn: OCBS

Nhìn rộng hơn, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tập trung trong giai đoạn 2027-2029, với ngân hàng và bất động sản là hai nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn. Ngay trong hai tháng cuối năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn theo lịch thống kê đạt khoảng 35.600 tỷ đồng, riêng tháng 12 chiếm 25.900 tỷ đồng, tương đương gần 73%.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản có khoảng 22.200 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, chiếm 62,3%. Ngân hàng đứng thứ hai với khoảng 7.900 tỷ đồng, tương đương 22,1%.

Trong bối cảnh lịch đáo hạn ngày càng dồn về các năm tới, việc chủ động mua lại, cơ cấu lại kỳ hạn và phát hành mới sẽ tiếp tục là những công cụ quan trọng trong quản trị nguồn vốn của các ngân hàng. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này còn phụ thuộc vào chi phí huy động, khả năng tiếp cận nhà đầu tư và nhu cầu vốn cho hoạt động tín dụng.