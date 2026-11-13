Cuộc sống xa hoa của người tìnhJensen Huang: Mê golf, đeo vòng kim cương 9,4 tỷ đồng, có chồng là ông lớn tài chính

Giữa những ồn ào liên quan đến ông Jensen Huang (cựu CEO của Nvidia), nữ doanh nhân Alice Huang cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang.

Bên cạnh phong cách thời trang sang trọng, cô còn được nhắc đến với mạng lưới kinh doanh rộng lớn và mối quan hệ hôn nhân được cho là với một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực đầu tư tư nhân.

Theo những thông tin đang lan truyền, thời niên thiếu, Alice Huang từng theo học và tốt nghiệp một trường trung cấp y tế tại Hồ Nam, Trung Quốc.

Trong một bức ảnh cũ được chia sẻ trên mạng, người được cho là Alice Huang ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh một thầy giáo. Trong khi những học sinh khác ngồi ngay ngắn, cô lại có tư thế ngồi khá thoải mái, bắt chéo chân. Hình ảnh này được một số người nhận xét phần nào thể hiện phong thái tự tin và cá tính của cô ngay từ khi còn trẻ.

Bức ảnh chụp tập thể thời đi học của Alice Huang - nữ doanh nhân đang gây chú ý vì những tin đồn tình ái liên quan đến tỷ phú Jensen Huang.

Diện mạo của Alice Huang trong những bức ảnh thời trẻ cũng có nhiều khác biệt so với hiện tại. Khi đó, cô sở hữu gương mặt đầy đặn, đôi má có lúm đồng tiền nhẹ cùng vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung.

Theo hồ sơ nghề nghiệp trực tuyến, Alice Huang từng có khoảng 4 năm làm phóng viên truyền hình trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực tài chính. Sau đó, cô được cho là đã làm việc tại ngân hàng HSBC và công ty chứng khoán CITIC của Trung Quốc.

Một số nguồn tin còn cho biết người phụ nữ này từng công tác tại hai đài truyền hình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay, chưa có hồ sơ công khai đủ căn cứ xác nhận thông tin cô từng làm việc tại hai đơn vị này.

Diện mạo của Alice Huang trong những bức ảnh thời trẻ cũng có nhiều khác biệt so với hiện tại.

Từ lĩnh vực truyền thông, Alice Huang dần chuyển sang kinh doanh và đầu tư, từng bước tham gia vào mạng lưới tài chính.

Nhân vật được cho là có ảnh hưởng đáng kể đến con đường sự nghiệp của cô là Kang Wei, một nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Kang Wei tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải và có hơn 20 năm hoạt động trong ngành tài chính. Ông từng làm việc tại bộ phận nghiên cứu của Công ty Chứng khoán Thân Ngân Vạn Quốc, đảm nhiệm vai trò chuyên gia phân tích chiến lược.

Năm 2004, Kang Wei giành vị trí thứ hai trong cuộc bình chọn chuyên gia phân tích chiến lược xuất sắc do tạp chí New Fortune tổ chức.

Đến năm 2010, ông thành lập Hexi Investment (Hòa Hy Đầu tư), phát triển hoạt động đầu tư trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Doanh nghiệp này tham gia nhiều lĩnh vực, trong đó có mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trò chơi điện tử, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán.

Kang Wei (trái) là nhà sáng lập kiêm lãnh đạo công ty Hexi Investment

Mối quan hệ giữa Alice Huang và Kang Wei được cho là không chỉ dừng lại ở tình cảm cá nhân mà còn gắn liền với hoạt động kinh doanh. Cả hai được nhắc đến như những cộng sự thân thiết trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Năm 2015, Kang Wei được cho là đã chuyển nhượng 25% cổ phần Hexi Investment cho Alice Huang. Sau thương vụ này, cô lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó tổng giám đốc và Giám đốc điều hành, trực tiếp tham gia quản lý những hoạt động kinh doanh quan trọng của công ty.

Một năm sau, Alice Huang tiếp tục thành lập doanh nghiệp do cá nhân kiểm soát, qua đó mở rộng hoạt động đầu tư riêng.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Kang Wei gần đây cũng vướng sự chú ý khi xuất hiện thông tin liên quan đến một cuộc điều tra trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Theo nguồn tin của Tài Tân, ngay trước Tết Nguyên đán năm 2026, Kang Wei đã bị cảnh sát Thượng Hải "áp dụng biện pháp tố tụng" trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi vấn thao túng thị trường chứng khoán. Đây là thuật ngữ pháp lý được sử dụng để chỉ các biện pháp tố tụng phục vụ quá trình điều tra, trong đó có thể bao gồm việc tạm giữ hoặc tạm giam theo quy định.

Hiện những thông tin cụ thể về tình trạng pháp lý của Kang Wei cũng như mối quan hệ hôn nhân giữa ông và Alice Huang vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Alice Huang còn gây chú ý bởi phong cách sống sang trọng. Nữ doanh nhân được cho là có sở thích chơi golf, thường xuyên dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp và đi du lịch ở nhiều quốc gia.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy cô từng xuất hiện tại nhiều địa điểm ở Đài Bắc, Singapore và châu Âu, đồng thời tham gia các sự kiện giao lưu kinh doanh quốc tế.

Một trong những bộ trang phục được chú ý nhiều nhất của Alice Huang là chiếc váy hồng không tay đến từ thương hiệu Dior. Cô diện thiết kế này trong một bữa tối riêng tư tại Đài Bắc. Theo mức giá được chia sẻ, chiếc váy có giá thị trường khoảng 20.000-50.000 NDT, tương đương 74-185 triệu đồng.

Tuy nhiên, món phụ kiện thu hút sự chú ý hơn cả lại là chiếc vòng tay kim cương mà cô đeo trong bữa tiệc. Món trang sức được cho là có tổng trọng lượng kim cương khoảng 21,5 carat, với giá trị ước tính 2,55 triệu NDT, tương đương khoảng 9,4 tỷ đồng.

Không chỉ lựa chọn những bộ váy dạ hội nổi bật trong các buổi tiệc, Alice Huang còn linh hoạt thay đổi phong cách theo từng hoàn cảnh. Trong những cuộc gặp gỡ kinh doanh, cô thường xuất hiện với trang phục vest màu xám nhạt hoặc trắng kem. Các thiết kế có kiểu dáng đơn giản, chú trọng sự thanh lịch và chỉn chu.

Khi tham gia các hoạt động trên sân golf, nữ doanh nhân lại ưu tiên trang phục thể thao gọn gàng, phù hợp với môi trường giao lưu của giới tài chính và công nghệ.

Trong quá trình tham gia các hoạt động kinh doanh quốc tế, Alice Huang cũng được cho là từng có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật cấp cao trong ngành công nghệ, trong đó có ông Jensen Huang.

Đáng chú ý, vào tháng 6/2024, trong thời gian diễn ra triển lãm Computex tại Đài Bắc (Trung Quốc), Alice Huang tham dự một buổi gặp gỡ tại quán bar cùng một số lãnh đạo trong ngành công nghệ. Theo lời kể của một người có mặt tại sự kiện, cô từng tuyên bố có thể mời Jensen Huang đến tham dự.

Không lâu sau đó, ông Jensen Huang nổi tiếng với hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong chiếc áo khoác da màu đen đã có mặt tại địa điểm này. Ông cùng những người tham dự trò chuyện và uống whisky trong không khí giao lưu thân mật.

Ảnh chụp ông Huang cùng Alice Huang tại Đài Bắc (Trung Quốc), công bố ngày 7/6/2024

Đến tháng 5/2025, Alice Huang và Jensen Huang tiếp tục được nhắc đến trong một bữa tối kinh doanh tại Đài Bắc. Đáng chú ý, chỉ hai ngày trước cuộc gặp này, Jensen Huang còn công khai bày tỏ tình cảm với vợ tại một sự kiện.

Ở thời điểm diễn ra, những lần gặp gỡ nói trên có thể được xem là hoạt động giao lưu thông thường giữa các nhân vật trong giới kinh doanh và công nghệ. Tuy nhiên, sau khi những thông tin liên quan đến đời tư của Jensen Huang xuất hiện, các hình ảnh cũ cùng những lần hai người xuất hiện chung nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm và phân tích trở lại.

Từ quá trình chuyển hướng nghề nghiệp, các mối quan hệ trong giới đầu tư đến phong cách sống xa hoa và những lần xuất hiện cùng các nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ, Alice Huang đang trở thành cái tên được chú ý trên mạng xã hội. Dù vậy, nhiều thông tin về tiểu sử, quan hệ cá nhân và hoạt động kinh doanh của cô hiện vẫn chưa được xác nhận độc lập bằng các hồ sơ công khai.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức CEO. Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ làm CEO tạm quyền.

Sau CEO Jensen Huang, Kress là lãnh đạo được biết đến nhiều nhất tại Nvidia. Là Giám đốc Tài chính, bà thường xuyên phát biểu trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của công ty. Kress quản lý tài chính của Nvidia trong giai đoạn công ty bùng nổ, là người am hiểu tình hình tài chính của Nvidia nhất và cũng làm việc với Huang về chiến lược kinh doanh.

Bê bối của Jensen Huang gây ra cú sốc lớn trong ngành AI vài ngày qua. Nvidia hiện thống trị thị trường chip AI toàn cầu và cũng là hãng chip giá trị nhất thế giới với vốn hóa gần 4.200 tỷ USD.

Trong khi đó, Huang là nhà đồng sáng lập kiêm CEO công ty này suốt 33 năm qua. Ông đã giúp đặt nền tảng cho năng lực tính toán phục vụ AI - công nghệ mang tính cách mạng đang thay đổi kinh tế toàn cầu. Hình ảnh của Nvidia từ lâu đã gắn liền với Huang.

Thông tin này khiến cổ phiếu Nvidia giảm gần 10% ngay khi mở cửa phiên 12/11. Vốn hóa công ty vì thế giảm hơn 300 tỷ USD xuống còn 3.880 tỷ USD.