Cuộc sống vất vả của con gái ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ

Wendy Phạm, con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung, mới đây đã chia sẻ về cuộc sống đi làm vất vả tại Mỹ để chăm lo cho gia đình và ba con nhỏ. Đáng chú ý, cô cho biết vừa được nhận hai công việc mới, dự kiến phải làm việc từ 5-6 đêm mỗi tuần để cải thiện cuộc sống.

Con gái Phi Nhung làm việc nhiều đêm mỗi tuần để chăm lo cho các con

Trong chia sẻ mới đây với khán giả, Wendy Phạm cho biết cô vừa trở về sau một ngày làm việc dài. Thời điểm đó đã hơn 17h tại Mỹ, trong khi ở Việt Nam là sáng sớm. Nữ y tá thừa nhận bản thân rất mệt mỏi vì phải làm việc liên tục.

Wendy tiết lộ vừa tham gia phỏng vấn cho một vị trí mới và may mắn được nhận việc sau khi nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Hiện tại, nơi làm việc của cô khá xa nhà, mỗi lần lái xe mất khoảng 50 phút.

Sắp tới, Wendy sẽ chuyển sang làm tại một bệnh viện gần nhà hơn, vẫn thuộc cùng công ty và làm việc trong phòng mổ. Thay đổi này giúp cô thuận tiện hơn trong việc sắp xếp thời gian chăm sóc gia đình.

Trước đây, Wendy làm ca đêm từ 23h đến 7h sáng. Công việc mới tại bệnh viện nhi dự kiến kéo dài từ 15h đến 3h sáng hôm sau. Theo cô, việc thay đổi lịch làm xuất phát từ nhu cầu chăm sóc các con, bởi những đứa trẻ thường xuyên bị ốm khiến cô phải xin nghỉ nhiều lần.

Wendy cho biết chồng sẽ cố gắng làm việc ban ngày, còn cô đảm nhận ca tối và đêm để gia đình luôn có người ở nhà chăm sóc các con.

Không dừng lại ở đó, con gái Phi Nhung tiết lộ đã nhận cùng lúc hai công việc mới. Cô dự kiến bắt đầu công việc đầu tiên sau khoảng hai tuần, còn công việc thứ hai sẽ triển khai vào tháng tiếp theo.

Với lịch làm việc dày đặc, Wendy dự đoán sẽ phải làm từ 5-6 đêm mỗi tuần. Vì vậy, cô mong khán giả thông cảm nếu thời gian tới mình ít xuất hiện trên mạng xã hội để trò chuyện như trước.

Gia đình nhỏ của Wendy.

Dù thừa nhận công việc mới sẽ khiến bản thân vất vả hơn, Wendy vẫn quyết tâm cố gắng vì gia đình. Cô bày tỏ mong muốn các con có cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn trong tương lai.

Chia sẻ của Wendy nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Không ít người bày tỏ sự cảm thông trước những nỗ lực của cô khi vừa làm việc trong ngành y tế, vừa tìm cách cân bằng trách nhiệm chăm sóc con nhỏ và vun vén tổ ấm.

Cuộc sống của con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung

Wendy Phạm sinh năm 1992, là con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung. Cô sinh sống và trưởng thành tại Mỹ, theo đuổi lĩnh vực y tế và từng tốt nghiệp thủ khoa ngành y tá, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ y khoa theo thông tin được công bố.

Khi còn sống, Phi Nhung giữ kín thông tin về con gái trong hơn 20 năm nhằm bảo vệ cuộc sống riêng tư của Wendy. Đến năm 2017, nữ ca sĩ mới chính thức công khai con trước công chúng.

Phi Nhung và con gái lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Sau khi Phi Nhung qua đời năm 2021, Wendy tiếp tục cuộc sống tại Mỹ, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và gìn giữ những kỷ niệm về mẹ. Cô cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm tiếp nối những tâm nguyện mà cố ca sĩ từng theo đuổi.

Hiện Wendy có tổ ấm bên chồng và ba con nhỏ, đồng thời tiếp tục công việc trong lĩnh vực y tế. Những chia sẻ gần đây cho thấy cô đang nỗ lực sắp xếp lại lịch làm việc để vừa duy trì thu nhập, vừa dành thời gian chăm sóc các con.

Dù phải đối mặt với áp lực công việc và trách nhiệm gia đình, Wendy vẫn thể hiện quyết tâm cố gắng để mang đến cho các con điều kiện sống tốt hơn. Câu chuyện của cô nhận được sự quan tâm và đồng cảm từ nhiều khán giả, đặc biệt là những người đang phải cân bằng giữa công việc và việc nuôi dạy con nhỏ.