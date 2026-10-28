Cuộc sống U70 của NSND nổi tiếng: Bán đồ ăn online, tự lái xe máy đi giao hàng

Tên thật của NSND Việt Anh là Nguyễn Văn Liêm, sinh năm 1958 tại TP.HCM. Bắt đầu sự nghiệp từ những năm 1980, ông đã tạo dựng tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm kịch nổi tiếng như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi hay 41 đóa hồng...

Không chỉ thành công trên sân khấu, Việt Anh còn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt bộ phim như Hoa thiên điểu, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi và Gia đình là số 1. Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu NSƯT; đến năm 2019, ông nhận danh hiệu NSND.

NSND Việt Anh là gương mặt gạo cội của sân khấu và màn ảnh phía Nam. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ. Mặc dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ, ông vẫn ghi dấu ấn sâu sắc nhờ nét diễn tự nhiên, dày dạn kinh nghiệm. Bên cạnh việc đóng phim, nghệ sĩ Việt Anh còn trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kỹ năng cho thế hệ diễn viên trẻ.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Việt Anh còn có thêm hoạt động kinh doanh đồ ăn online cùng bà xã Chân Chân. Thực đơn của ông có những món như tôm kho tàu, miến xào hải sản, với giá khoảng 250.000 đồng mỗi hộp.

Bên cạnh diễn xuất, NS Việt Anh còn tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ diễn viên trẻ.

Chân Chân đảm nhận việc nấu nướng, còn NS Việt Anh thường tự lái xe máy giao đồ ăn cho khách khi có thời gian.

Trong mô hình kinh doanh này, Chân Chân đảm nhận khâu chế biến, còn NS Việt Anh thường tự chạy xe máy giao hàng cho khách vào những lúc rảnh rỗi. Chỉ khi lịch trình quá bận rộn, ông mới nhờ đến các dịch vụ vận chuyển. Hình ảnh nam nghệ sĩ gạo cội tự tay giao từng phần ăn khiến nhiều người ấn tượng bởi sự giản dị và vô cùng gần gũi.

Ban đầu, việc bán hàng chủ yếu giúp hai vợ chồng có thêm hoạt động trong thời gian rảnh. Sau đó, khi ngày càng có nhiều khách hàng biết đến và ủng hộ, công việc trở thành niềm vui chung của cả hai. Việt Anh cũng tận dụng mạng xã hội để giới thiệu các món ăn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Song song với mảng kinh doanh, Chân Chân cũng đồng hành cùng chồng trong các hoạt động nghệ thuật. Cô hỗ trợ anh xây dựng nội dung, hình ảnh trên mạng xã hội. Nhờ đó, cả hai vừa có thể hợp tác trong công việc, vừa cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt thường nhật.

Ngoài việc kinh doanh, Chân Chân còn hỗ trợ chồng trong công việc nghệ thuật.

Chuyện tình cảm của NSND Việt Anh nhận được nhiều sự quan tâm khi ông công khai mối quan hệ với Chân Chân vào đầu năm 2025. Cô sinh năm 1994, kém nghệ sĩ 36 tuổi, từng tham gia một số hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh và hiện hỗ trợ ông trong công việc.

Tháng 10/2025, Việt Anh xác nhận ông và Chân Chân đã đăng ký kết hôn trước đó vài tháng tại TP.HCM. Nghệ sĩ cho biết cả hai muốn giữ chuyện riêng tư, không muốn tạo sự chú ý không cần thiết. Ông cũng chia sẻ rằng hai người chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới, bởi điều quan trọng hơn cả là tình cảm dành cho nhau.

Trước khi gắn bó với Chân Chân, NS Việt Anh từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với diễn viên Phương Linh và có một con gái chung. Sau khi chia tay, ông sống độc thân nhiều năm trước khi mở lòng đón nhận tình yêu mới. Đến đầu năm 2026, nam nghệ sĩ vui mừng chia sẻ khoảnh khắc đoàn tụ bên con gái sau thời gian dài xa cách.

Chuyện tình cảm của NSND Việt Anh nhận được nhiều sự quan tâm khi ông công khai mối quan hệ với Chân Chân vào đầu năm 2025.

Cuộc sống hiện tại của NS Việt Anh tương đối giản dị, xoay quanh công việc nghệ thuật, giảng dạy và những hoạt động thường ngày cùng vợ. Hai người cùng kinh doanh đồ ăn online, dành thời gian chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp. Sau nhiều năm cống hiến cho sân khấu và màn ảnh, nghệ sĩ vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất, đồng thời tận hưởng cuộc sống gia đình bên người bạn đời.