Cuộc sống tuổi 60 của nam ca sĩ nhạc đỏ: Chia tay vợ xinh đẹp, sống một mình ở trang trại hàng nghìn m2

Là một trong những giọng ca xuất sắc và tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, NSƯT Việt Hoàn chinh phục đông đảo công chúng bằng chất giọng nội lực, ấm áp và giàu cảm xúc. Sinh năm 1966, anh trưởng thành từ môi trường nghệ thuật bài bản và dành trọn nhiều năm tháng thanh xuân cống hiến cho âm nhạc nước nhà.

NSƯT Việt Hoàn là gương mặt nổi bật trong dòng nhạc đỏ. Ảnh: FBNV

Các album nổi bật như: Tâm sự người ca sĩ, Tâm sự Trường Sơn, Khúc ca vắng từ quê mẹ... gắn liền với tên tuổi của anh. Sự kết hợp giữa Việt Hoàn, Trọng Tấn và Đăng Dương từng trở thành dấu ấn đặc biệt của dòng nhạc đỏ Việt Nam. Năm 2006, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật.

Nam nghệ sĩ từng trải qua cuộc hôn nhân với Hoa Trần - người vợ kém anh 18 tuổi, sở hữu nhan sắc trẻ trung và cuốn hút. Nhờ cùng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, cả hai dễ dàng thấu hiểu, tôn trọng và tạo điều kiện cho đối phương thỏa sức theo đuổi đam mê âm nhạc. Họ đã có 14 năm đồng hành bên nhau và cùng có chung ba người con gái.

Tuy nhiên, tháng 11/2023, thông tin Việt Hoàn và Hoa Trần ly hôn được công khai khiến nhiều khán giả bất ngờ. Theo những chia sẻ của nam ca sĩ, cả hai thực tế đã chia tay từ gần hai năm trước đó. Về lý do chia tay, Việt Hoàn không tiết lộ, anh chỉ cho biết mình và vợ cũ kết thúc trong hòa bình, vui vẻ và cùng nhau chăm sóc các con.

Việt Hoàn và vợ chia tay trong êm đẹp, cùng nhau chăm sóc các con.

Khép lại biến cố tình cảm, Việt Hoàn chọn cuộc sống độc thân, dọn về khu trang trại rộng tới 12.000 m2 ở Thạch Thất (Hà Nội). Nằm cách trung tâm Thủ đô chừng 30km, không gian nơi đây tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ, nhộn nhịp của phố thị. Nam ca sĩ từng thổ lộ, mảnh đất này ban đầu vốn chỉ là quả đồi hoang sơ, sau được anh bỏ ra rất nhiều tâm huyết lẫn công sức cải tạo, trồng cây và dựng nhà để biến thành chốn dừng chân bình yên.

Không lựa chọn xây dựng một căn biệt thự đồ sộ, Việt Hoàn yêu thích phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Trên khu đất rộng lớn có nhiều căn nhà gỗ, nhà mái lá được bố trí giữa những khoảng vườn xanh. Cây ăn trái, cây cảnh cùng những lối đi nhỏ tạo nên khung cảnh giống một khu nghỉ dưỡng riêng tư. Nam ca sĩ còn dành diện tích để trồng rau, chăm sóc cây cối và nuôi gà, vịt.

Nghệ sĩ Việt Hoàn dọn về sống ở Thạch Thất, nâng cấp khu đất riêng đậm nét làng quê Bắc Bộ.

Không gian sống được thiết kế gần gũi với thiên nhiên.

Nam ca sĩ làm vườn, chăn nuôi và tận hưởng cuộc sống điền viên.

Nhiều đồng nghiệp thỉnh thoảng ghé qua cơ ngơi của ca sĩ Việt Hoàn.

Về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Việt Hoàn chia sẻ đang có cuộc sống độc thân và cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Nam ca sĩ bày tỏ: "Giác ngộ: gần 5 năm độc thân… sống cho mình! Thật lòng: sướng! Tôi tin vào những giá trị của tôi làm hôm nay! Giàu, đẹp, khoẻ!"

Ở tuổi 60, Việt Hoàn vẫn duy trì niềm đam mê ca hát, đều đặn tham gia các chương trình nghệ thuật và nhận lời biểu diễn khi có dịp. Bên cạnh công việc, nam nghệ sĩ dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là ba cô con gái. Anh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc sum vầy bên các con trên mạng xã hội, không giấu được niềm hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến các con trưởng thành.

Nghệ sĩ Việt Hoàn vui vẻ với cuộc sống độc thân hiện tại. Ảnh: FBNV