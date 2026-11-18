UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án xử lý các hạng mục vi phạm tại Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

Đây là dự án đầu tiên trong 12 công trình, dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh được thành phố phê duyệt phương án xử lý cụ thể.

Theo phương án, cư dân tại 125 căn hộ ở tầng 2 và 3 thuộc khối đế ba tòa CT6A, CT6B và CT6C phải di dời để trả lại công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển các khu vực này sang phục vụ mục đích công cộng.

Theo quy hoạch năm 2008, CT6 Kiến Hưng gồm hai khối tháp cao 31 tầng, hai tầng hầm, quy mô 231 căn hộ và 459 phòng khách sạn. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã xây dựng ba tòa CT6A, CT6B, CT6C, cao 32 tầng, chỉ có một tầng hầm liên thông.

Theo phương án mới được duyệt, cư dân tại 125 căn hộ ở tầng 2 và 3 thuộc khối đế ba tòa CT6A, CT6B và CT6C phải di dời để trả lại công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển các khu vực này sang phục vụ mục đích công cộng.

Cụ thể, tòa CT6A có 59 căn hộ, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn. Trong khi đó, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của ba tòa chung cư được tồn tại có điều kiện, gồm 640 căn tại CT6A, 409 căn tại CT6B và 409 căn tại CT6C.

Điều kiện để các căn hộ này tiếp tục tồn tại là chủ đầu tư phải hoàn thành việc di dời cư dân tại khối đế, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng các khu vực vi phạm và phá dỡ nhà thấp tầng xây dựng sai quy hoạch. Chủ đầu tư đồng thời phải bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đối với khu nhà ở thấp tầng, thành phố yêu cầu phá dỡ 10 căn có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trên đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm nhà trẻ và đường giao thông. Ngoài ra, 28 nhà thấp tầng có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài phần đất quy hoạch dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được phép cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, tổ hợp chung cư - khách sạn đã kín cư dân. Nhiều vị trí mặt ngoài các tòa nhà bong tróc sơn khiến công trình trông cũ kỹ.

Ghi nhận của Người Đưa Tin bên trong chung cư CT6 Kiến Hưng, tại phần lõi khối đế tầng 2 và tầng 3, nhiều căn hộ rộng khoảng 40-50m2 được bố trí san sát. Đây vốn là khu vực quy hoạch làm thương mại, dịch vụ nhưng đã bị chuyển đổi thành căn hộ để bán.

Các căn hộ không có ban công. Một số gia đình phải tận dụng hành lang để phơi quần áo.

Lối đi bên trong quanh co, nhiều đoạn bị chia cắt bởi các cửa căn hộ, khiến không gian sinh hoạt trở nên chật hẹp. Không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng dành cho cư dân cũng hạn chế.

Tầng hầm duy nhất của tòa nhà được sử dụng để trông giữ xe máy. Tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra.

Theo nhiều người dân, điều băn khoăn hơn cả là phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí nơi ở mới.

Ông Đào Xuân Ngọc, 47 tuổi, cư dân CT6 Kiến Hưng chia sẻ, giá nhà hiện nay đã tăng cao, nếu khoản tiền được nhận không phù hợp, gia đình sẽ khó tìm được căn hộ khác có vị trí và điều kiện tương đương.

Dù còn nhiều tâm tư, nhiều gia đình đồng tình với chủ trương xử lý sai phạm, cải thiện diện mạo đô thị của thành phố. Tuy nhiên, người dân mong muốn quá trình triển khai phải tính toán kỹ, bảo đảm người dân có nơi ở mới phù hợp, thuận tiện cho công việc và học tập.

Toàn bộ kinh phí di dời cư dân, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và xây dựng bổ sung hạ tầng do chủ đầu tư chi trả. Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes, chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm lập, công khai và thực hiện phương án di dời, bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Mức bồi thường được xác định theo bản án của tòa án hoặc do Hội đồng thẩm định giá thành phố xác định. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng phải tổ chức phá dỡ các hạng mục vi phạm, cải tạo, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng những khu vực được phép giữ lại và đầu tư bổ sung hạ tầng.

UBND phường Kiến Hưng được giao công khai phương án tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tòa chung cư, đồng thời tổ chức tuyên truyền, đối thoại với cư dân. Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra quá trình khắc phục vi phạm và thống nhất với phường phương án sử dụng các khu vực công cộng tại khối đế. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến phần diện tích quy hoạch làm nhà trẻ, trường mẫu giáo và đường giao thông nội bộ.