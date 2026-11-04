Cuộc sống trong 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm và nỗi lo mất nhà, gánh nợ

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) gồm 12 tòa nhà thuộc các cụm HH1, HH2, HH3 và HH4, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 42.000m². HH Linh Đàm đi vào hoạt động từ năm 2015, hiện có khoảng 10.000 căn hộ và hàng chục nghìn cư dân. Với mật độ cư dân đông đúc, nơi đây được ví như một đô thị thu nhỏ giữa Hà Nội.

Sau hơn một thập kỷ vận hành, HH Linh Đàm đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, với nhiều gia đình gắn bó từ những ngày đầu nhận nhà.

Bên cạnh sự thuận tiện về dịch vụ và kết nối giao thông, khu chung cư cũng bộc lộ nhiều bất cập.

Qua thời gian dài vận hành, diện mạo một số tòa chung cư đã xuống cấp. Lớp sơn bên ngoài nhiều vị trí bong tróc, bạc màu, để lộ những mảng tường loang lổ.

Mới đây, tương lai của tổ hợp chung cư này tiếp tục trở thành mối quan tâm của hàng nghìn cư dân sau khi HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án, công trình của Tập đoàn Mường Thanh. Trong đó, HH Linh Đàm là một trong những dự án thuộc diện áp dụng cơ chế xử lý đặc thù.

Thông tin về 18.184 căn hộ sai phạm cùng dự kiến hơn 3.900 hộ phải di dời, phá dỡ khiến nhiều hộ dân lo lắng. Ngày 3/11, một số cư dân tại các tòa B và khu căn hộ khối đế từ tầng 2 đến tầng 5 làm đơn kiến nghị tập thể gửi cơ quan chức năng, đồng thời treo băng rôn tại ban công, đề nghị không phá dỡ, không di dời và bảo đảm an sinh xã hội tại chỗ.

Thông tin về khả năng phải di dời khiến nhiều người dân lo lắng, nhất là những gia đình đã ổn định cuộc sống tại đây trong thời gian dài.

Bà Nồng là một trong những cư dân có hoàn cảnh như vậy. Ngày 26/6/2015, bà nhận căn hộ tại HH Linh Đàm. Hiện, bà Nồng ở đây cùng vợ chồng con gái và ba người cháu, trong đó có một cháu gái bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

Trước khi chuyển lên Hà Nội, bà sống tại Thanh Hóa. Để có tiền mua nhà, gia đình phải bán căn nhà ở quê, dùng khoản tiền này đóng trước, phần còn lại vay theo gói tín dụng 30.000 tỷ đồng dành cho người thu nhập thấp. Căn hộ thời điểm đó có giá hơn 1 tỷ đồng.

Hơn 10 năm sống tại chung cư, bà đã quen với môi trường xung quanh, có hàng xóm, bạn bè và các tiện ích phục vụ sinh hoạt. Việc ở cùng con cháu cũng giúp bà có điều kiện hỗ trợ gia đình, chăm sóc các cháu. “Tôi bán nhà ở quê để có tiền lên đây ở với con, trông nom các cháu. Sống lâu rồi cũng quen nhà cửa, đường đi lối lại, có bạn bè trò chuyện. Nếu chuyển đến nơi khác lại phải làm quen từ đầu. Tôi chỉ muốn được ở lại đây”, bà Nồng chia sẻ.

Theo người phụ nữ này, hơn một năm qua, gia đình liên tiếp gặp chuyện không may khi con rể phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Nay lại xuất hiện thông tin về khả năng phải di dời căn hộ khiến bà thêm bất an.

Bà mong thành phố xem xét đầy đủ quyền lợi của người dân, không áp dụng việc phá dỡ, di dời. “Những sai phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng không xuất phát từ người mua nhà nên cần có giải pháp phù hợp, vừa xử lý được tồn tại, vừa hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân”, bà Nồng nói.

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Ngoan, 74 tuổi, cũng khiến nhiều người không khỏi trăn trở. Vợ chồng bà không có lương hưu, không có tiết kiệm. Chồng bà năm nay 77 tuổi vẫn phải đi làm bảo vệ để trang trải cuộc sống. Hằng ngày, ông rời nhà từ khoảng 5h30, chạy xe máy đến khu vực Giảng Võ làm việc. Ca làm kéo dài 12 tiếng, kể cả ngày Chủ nhật, với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, bà Ngoan từng tìm việc giúp việc gia đình để kiếm thêm thu nhập nhưng nhiều nơi từ chối vì tuổi đã cao.

Khoảng 5 năm trước, vợ chồng bà chuyển từ Thịnh Quang về HH Linh Đàm do nơi ở cũ chật chội. Để mua được căn hộ, gia đình phải vay mượn anh em, họ hàng. Đến nay, khoản nợ vẫn chưa trả hết.

“Chúng tôi đã sống ở đây nhiều năm. HH Linh Đàm trở thành nơi an cư của hàng nghìn gia đình. Nếu phải rời khỏi nơi mình đang sinh sống, đó sẽ là cú sốc rất lớn, bởi sai phạm không xuất phát từ người mua nhà”, bà Ngoan bức xúc.

Một trường hợp khác là ông Trịnh Huy Tuấn, 63 tuổi, hiện sống tại căn hộ tầng 25, HH4B. Ông cho biết đã chuyển đến khu vực này từ năm 2016, ban đầu sống cùng con cháu. Đến năm 2020, ông mua căn hộ riêng để có không gian sinh hoạt độc lập.

Trước đó, ông bán nhà ở quê để chuyển ra Hà Nội sống gần hai con trai. Một người con hiện ở căn hộ tầng 24, người còn lại sinh sống tại khu Kim Văn - Kim Lũ. Đáng nói, cả ba căn hộ của ông và hai người con đều nằm trong các dự án thuộc diện xử lý sai phạm.

Điều khiến ông Tuấn lo lắng hơn cả là tình trạng sức khỏe. Ông mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), thường xuyên phải sử dụng thiết bị hỗ trợ hô hấp tại nhà. Có những ngày, ông phải thở oxy liên tục 12-14 tiếng. Khi bệnh diễn biến nặng, ông phải sử dụng máy thở và từng có đợt thiếu oxy nghiêm trọng phải nhập viện điều trị.

Từ khi nghe thông tin về chủ trương xử lý sai phạm tại các dự án Mường Thanh, ông Tuấn luôn trong tâm trạng bất an. Ông lo không biết gia đình có phải chuyển đi nơi khác hay không, nhất là khi điều kiện sức khỏe hiện tại cần có sự hỗ trợ thường xuyên từ người thân.

“Tôi không mong được đền bù bao nhiêu tiền, cũng không đòi hỏi điều gì lớn lao. Tôi chỉ mong được ở đây, sống ổn định, gần con cháu. Khi bố mẹ tuổi cao, ốm đau thì có con cái bên cạnh, đó là điều quan trọng nhất”, ông Tuấn chia sẻ.

Suốt thời gian qua, cư dân HH Linh Đàm liên tục đối diện với những bất cập trong sinh hoạt hằng ngày tại khu chung cư có mật độ dân số đông nhất thành phố.

Vào giờ cao điểm buổi sáng và cuối chiều, khu vực sảnh thang máy thường xuyên đông người. Cư dân phải chờ đợi khá lâu để di chuyển giữa các tầng. Khi thang máy gặp sự cố, số lượng thiết bị hoạt động giảm khiến việc đi lại càng thêm bất tiện.

Các tầng hầm gửi xe cũng thường xuyên kín chỗ do lượng ô tô, xe máy lớn. Việc tìm vị trí đỗ xe vào những khung giờ đông người không dễ dàng, trong khi nhu cầu bố trí khu vực riêng cho xe điện tiếp tục tạo thêm áp lực về diện tích.

Xung quanh chung cư vạn dân này, hệ thống dịch vụ đã hình thành khá đầy đủ với hàng trăm cửa hàng, hàng quán, chợ, trường học, hiệu thuốc...

Các cửa hàng tiện ích, chợ, quán ăn, cơ sở kinh doanh và dịch vụ vui chơi hoạt động ngay dưới chân các tòa nhà, đáp ứng phần lớn nhu cầu hằng ngày của cư dân.

Với nhiều gia đình, đây không chỉ là nơi ở mà còn gắn với công việc, việc học của con cái và những mối quan hệ được hình thành qua nhiều năm.

Vì vậy, thông tin phải chuyển đi khiến không ít người lo ngại về sự xáo trộn trong cuộc sống.

Theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, việc một công trình được xem xét cho tồn tại có điều kiện không đồng nghĩa toàn bộ diện tích bên trong được giữ nguyên hiện trạng sử dụng. Đối với những phần diện tích vi phạm tại khối đế, tầng kỹ thuật và khu vực sinh hoạt cộng đồng, người và tài sản vẫn phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt.

Nghị quyết giao UBND TP thành lập Hội đồng thẩm định giá và quyết định thời gian triển khai chi tiết. Trước khi thực hiện di dời, UBND cấp xã phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách căn hộ, diện tích, công trình phải di dời; xác định người sở hữu, người sử dụng và các bên có quyền lợi liên quan. Phương án phải được công khai và tiếp nhận ý kiến của người dân. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ, thành phố có thể sử dụng nguồn bảo đảm nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản để bảo đảm thực hiện.

Đến nay, chưa có danh mục chính thức xác định cụ thể tòa nhà, căn hộ nào tại HH Linh Đàm phải phá dỡ hoặc di dời. Trong khi chờ kết quả rà soát và phương án xử lý của cơ quan chức năng, nhiều cư dân vẫn mong muốn được tiếp tục sinh sống tại nơi đã gắn bó hơn 10 năm.