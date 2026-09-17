Cuộc sống sau hôn nhân đầy bất ngờ và hài hước của nữ MC bên chồng trẻ kém tuổi

Kể từ khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng bóng đá và truyền hình Đức Huy - MC Huyền Trang (Mù Tạt) luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Không phô trương hay quá màu mè, cuộc sống hôn nhân của Mù Tạt và "Hoàng tử" Đức Huy luôn tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện "dở khóc dở cười" đậm chất riêng.

Tháng 3/2026, đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) trở thành tâm điểm thu hút dư luận. Chuỗi ngày vui của cặp đôi kéo dài từ lễ ăn hỏi ở Phú Thọ (27/2), tiệc cưới hoành tráng tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng (14/3) cho đến buổi tiệc chung vui cùng bạn bè, đồng nghiệp tại Hà Nội (22/3). Hôn lễ quy tụ dàn khách mời đình đám gồm các ngôi sao tuyển Việt Nam và dàn MC, biên tập viên VTV.

Tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Nguyễn Huyền Trang.

Hậu đám cưới, trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên gây chú ý khi chia sẻ những bức hình selfie xinh đẹp và được chồng yêu chiều. Cô còn hào hứng khoe những món “quà quê” do chính tay bố chồng chu đáo chuẩn bị cho hai vợ chồng. Thậm chí, nữ MC còn khoe ảnh đĩa cá kho và rau luộc - những món quà quê giản dị nhưng chứa đựng tình cảm to lớn của bố chồng kèm dòng chữ: "Trung bình mỗi lần gặp bố chồng". Những chia sẻ giản dị này nhanh chóng đập tan lo ngại về mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" hay "bố chồng - con dâu" trong các gia đình trẻ. Nữ MC cho biết cô may mắn nhận được sự yêu thương, chăm sóc tận tình từ bố mẹ chồng, giúp cô cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp trong vai trò làm dâu.

Không dừng lại ở đó, Nam cầu thủ sinh năm 1995 còn ghi điểm tuyệt đối nhờ hình tượng người chồng tâm lý, hết lòng chăm sóc và chiều chuộng bà xã.

Một trong những chi tiết thú vị nhất sau đám cưới chính là sự thay đổi trong cách xưng hô của cả hai. Do MC Mù Tạt lớn hơn Đức Huy 2 tuổi (sinh năm 1993 so với 1995), suốt quãng thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò, cặp đôi gắn liền với thói quen xưng hô "chị - em" hài hước. Tuy nhiên, sau khi chính thức nên duyên vợ chồng, nữ MC đã bắt đầu gọi Đức Huy là "anh", "chồng" một cách ngọt ngào.

Tính cách "lầy lội" đặc trưng của cả hai vẫn không hề thay đổi. Mới đây, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường trước giờ đi ngủ của cặp đôi đã gây bão mạng xã hội. Trong ảnh, Mù Tạt thảnh ngơi nằm lướt điện thoại trên sofa, còn Đức Huy lại cần mẫn ngồi bóp chân cho vợ. Nữ MC không quên đính kèm dòng chú thích dí dỏm: "Thủ tục trước khi ngủ. Sắm được cái máy massage tại nhà cũng tàm tạm". Màn "chặt chém" hài hước này nhận được hàng nghìn lượt tương tác, khen ngợi sự xì-tin và hạnh phúc nhí nhảnh của cặp đôi.

MC Mù Tạt hạnh phúc bên chồng Đức Huy kém 2 tuổi.

MC Mù Tạt cũng dành những dòng tâm sự lắng đọng về chặng đường đã qua. Cô bộc bạch rằng hành trình đến với nhau của cả hai tuy "không một lời tỏ tình, không lời hứa hẹn", nhưng sự thấu hiểu và đồng hành qua nhiều thử thách đã giúp họ cùng nhau bước vào hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân của tiền vệ Đức Huy và MC Mù Tạt sau đám cưới đầy những tiếng cười đời thường rộn rã. Cả hai hiện vừa tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, vừa xây dựng tổ ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc và chuẩn bị đón con đầu lòng.

Cuối tháng 6, đúng dịp sinh nhật tuổi 33, Huyền Trang chia sẻ hình ảnh bên ông xã cùng tấm ảnh siêu âm thai nhi. Nữ MC viết lời cảm ơn em bé vì đã khiến tuổi mới của mình trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn, đồng thời hài hước nhắn rằng “bố Phạm Đức Huy” sắp hoàn thành KPI.

Trong những khoảnh khắc được cặp đôi chia sẻ, Huyền Trang và Đức Huy cùng diện mũ có chữ “MOM” và “DAD”, thay cho lời xác nhận cả hai đã chính thức bước vào hành trình làm bố mẹ. Những hình ảnh ấy cũng xuất hiện trong chuyến nghỉ dưỡng của cặp đôi bên bờ biển, tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân.

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Huyền Trang

Ở những bức ảnh đời thường, Mù Tạt không cố che giấu hành trình bầu bí mà thoải mái chia sẻ niềm hạnh phúc cùng ông xã. Hình ảnh Đức Huy đứng phía sau, vòng tay ôm vợ và cùng cô tạo hình trái tim trước bụng, trong khi Huyền Trang cầm ảnh siêu âm trên tay, nhận được nhiều sự chú ý bởi sự ngọt ngào của cặp đôi.

Huyền Trang tên đầy đủ là Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993 và quê Phú Thọ. Cô từng được biết đến rộng rãi qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao và Vì bạn ứng đáng. Ngoài công việc MC, Huyền Trang còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày, Mê cung và Biệt dược đen. Trong khi đó, Phạm Đức Huy là tiền vệ từng khoác áo U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam. Anh từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 và sau đó góp mặt trong đội hình vô địch AFF Cup. Hiện cầu thủ sinh năm 1995 thi đấu cho CLB Hà Nội.