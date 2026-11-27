Những gốc chè nuôi sống nhiều thế hệ

Ở thôn Giàng Pằng, gia đình chị Sùng Thị Cha có hơn 200 gốc chè Shan tuyết cổ thụ. Mỗi năm, số cây ấy cho từ 7 đến 8 tạ chè khô. Trừ chi phí, gia đình thu về hơn 100 triệu đồng.

Anh Giàng A Thủ - Bí thư Chi bộ thôn kể rằng, từ khi các cụ cao niên trong thôn sinh ra, trên đất Giàng Pằng đã có chè. Bên cạnh những cây cổ thụ, người dân đã mở rộng diện tích trồng mới. Có những cây thuộc các đợt trồng mới nay đã được hơn chục năm, có cây khoảng hai chục năm. Qua từng lứa cây, có thể thấy người dân vẫn dành đất cho chè và tính chuyện gắn bó lâu dài với loại cây này.

Theo anh Vàng A Dấu - Trưởng thôn Giàng Pằng, cả thôn hiện có hơn 100 ha chè Shan tuyết, sản lượng khoảng 60 tấn búp tươi mỗi năm.

Anh Dấu nhớ từ khi người uống trà biết đến sản phẩm của thôn, bà con có thêm tiền lo cho con đi học, trang trải sinh hoạt. Đó là những thay đổi có thể thấy trong từng gia đình. Với nhà chị Cha, nguồn thu được tính bằng từng tạ chè khô. Với nhiều hộ khác, tiền chè góp vào những khoản chi thường ngày, trong đó có việc học của con.

Anh Vàng A Dấu cho biết thêm:

Người Mông thôn Giàng Pằng thu hái chè Shan tuyết.

Khi chè đem lại thu nhập, chuyện giữ cây và giữ vị chè cũng trở thành việc người dân phải tính cho những vụ sau. Ông Giàng A Thủ cho biết, chi bộ vận động bà con chăm sóc, bảo vệ chè cổ thụ trong môi trường tự nhiên, không dùng phân bón hay thuốc phun.

Còn anh Vàng A Dấu mong các cơ quan chuyên môn, hợp tác xã hướng dẫn thêm để bà con biết cách chăm cây, thu hái sao cho chè tiếp tục sinh trưởng tốt và giữ được hương vị vốn có. Với người làm chè, đó là hai việc đi cùng nhau: cây khỏe thì còn chè để hái, còn hương vị là điều để người mua nhớ đến khi tìm sản phẩm Giàng Pằng.

Gây đàn từ ba con bò giống

Gia đình ông Giàng A Khua được hỗ trợ ba con bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia. Có bò giống, gia đình ông phấn khởi, làm theo hướng dẫn của cán bộ. Công việc trước mắt là chăm cho đàn bò khỏe. Kết quả của việc gây đàn còn cần thời gian, từ lúc nhận con giống đến khi bò sinh sản.

Theo anh Giàng A Thủ - Bí thư Chi bộ thôn, một số gia đình ở Giàng Pằng có đất, có địa hình thuận lợi để chăn nuôi, song kinh tế khó khăn, trước đây chưa có điều kiện mua con giống. Những đợt hỗ trợ bò sinh sản đã giúp các hộ như gia đình ông Khua có điều kiện phát triển kinh tế. Sau khi nhận giống, việc chăm sóc từng con vật hằng ngày sẽ quyết định các hộ có thể duy trì và phát triển đàn ra sao.

Ngoài vật nuôi, người dân trong thôn còn được hỗ trợ giống quế. Quế ở Giàng Pằng đang trong giai đoạn chăm sóc, chưa cho thu hoạch. Trong khi chờ quế lớn, bà con vẫn có chè và măng sặt để thu hái. Theo anh Vàng A Dấu - Trưởng thôn Giàng Pằng, thôn có khoảng 80 ha măng sặt, sản lượng khoảng 50 tấn mỗi năm. Bên cạnh cây chè đã tạo nguồn thu cho nhiều hộ, măng sặt là sản phẩm người dân đang khai thác, còn quế và đàn gia súc sinh sản là phần việc các gia đình đang vun đắp cho những năm tới.

Ông Giàng A Khua chăm sóc đàn bò giống sinh sản được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhìn vào hai gia đình chị Cha và ông Khua, có thể thấy mỗi hộ ở Giàng Pằng bắt đầu từ một điều kiện khác nhau. Nhà chị Cha đã có nguồn thu hằng năm từ chè; ông Khua có con giống để gây đàn. Với các hộ đang chăm quế, kết quả còn ở phía trước. Sự đổi thay vì thế diễn ra theo nhịp của từng gia đình, qua những việc cụ thể như chăm một đàn bò, giữ một diện tích quế hay tiếp tục thu hái trên những gốc chè đã nuôi sống nhiều thế hệ.

Mong đường thuận hơn để mở thêm sinh kế

Khi nói đến chuyện làm ăn lâu dài ở Giàng Pằng, cả trưởng thôn và bí thư chi bộ đều nhắc đến đường giao thông. Anh Vàng A Dấu cho biết, từ đầu năm 2025 đã có chương trình của Nhà nước liên quan đến đường giao thông, song việc đi lại hiện vẫn là khó khăn của thôn. Ông Giàng A Thủ cũng mong đường được đầu tư thêm, nhất là khi Giàng Pằng đang tính chuyện gắn bảo tồn chè cổ thụ với du lịch cộng đồng.

Ý tưởng ấy bắt đầu từ những gì người dân đang có. Những cây chè đã hiện diện qua nhiều thế hệ, người dân vẫn chăm sóc, thu hái và thu được tiền từ sản phẩm của mình. Nếu đường đi thuận lợi hơn, thôn có thêm điều kiện để đón khách đến tận nơi, tìm hiểu cây chè và cách bà con gìn giữ hương vị của sản phẩm. Hiện đó là hướng phát triển thôn đang vận động người dân cùng chuẩn bị, từ việc bảo vệ cây cổ thụ đến mong muốn được hướng dẫn cách khai thác lâu dài.

Xưởng chế biến chè Shan tuyết của gia đình chị Sùng Thị Cha.

Qua rà soát, Giàng Pằng còn 46 hộ nghèo và 26 hộ cận nghèo. Ông Giàng A Thủ cho biết, thôn phấn đấu đến năm 2030 giảm khoảng một nửa số hộ nghèo. Từ nay đến đó, chi bộ và ban lãnh đạo thôn sẽ tiếp tục hướng dẫn các gia đình phát triển kinh tế theo điều kiện của từng hộ. Kết quả sẽ được nhìn thấy qua những việc người dân đang làm, từ số chè thu được mỗi năm đến khả năng gây đàn từ con giống sinh sản.

Trên đỉnh Giàng Pằng, gia đình chị Sùng Thị Cha đã có thể tính khoản thu hằng năm từ 200 gốc chè. Gia đình ông Giàng A Khua đang chăm ba con bò giống để có thêm nguồn thu về sau. Giữa những gốc chè đã có từ đời các cụ và đàn bò mới được đưa về, cuộc sống mới ở Giàng Pằng đang thành hình qua khả năng mỗi gia đình tự gây dựng và giữ được nguồn sống trên đất quê mình.