Cuộc sống mới của những gia đình nhường đất xây cầu ở Hà Nội

Video: Rời phố cũ, người dân Hà Nội an cư tại những căn hộ mới

Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội gồm 5 tòa chung cư cao gần 10 tầng, được xây dựng đồng bộ, có gam màu sáng và tầng hầm để xe. Công trình được đầu tư phục vụ chủ trương giãn dân phố cổ, nhưng sau hơn 10 năm, phần lớn căn hộ vẫn chưa có người sử dụng.

Hiện nay, 140 căn hộ tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B được bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời để thực hiện hai dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News giữa tháng 11, một số gia đình đã chuyển đến sinh sống. Các căn hộ được sửa chữa, hoàn thiện theo nhu cầu của từng hộ trước khi đưa vào sử dụng.

Bên trong các tòa nhà, hành lang được thiết kế rộng, có hệ thống chiếu sáng, thiết bị báo cháy và cửa thoát hiểm. Mỗi tầng bố trí khoảng 10 căn hộ, cùng khu vực thang bộ, phòng kỹ thuật và nơi tập kết rác. Các tòa nhà đều có từ 2-4 thang máy.

Ông Đào Tiến Thức (64 tuổi) cùng vợ là bà Lê Thị Thúy (55 tuổi) vừa chuyển về căn hộ hơn 60 m² tại tòa 16A-NO sau khoảng một tháng nhận bàn giao và sửa chữa. Trước đây, gia đình sinh sống trong căn nhà 5 tầng, diện tích khoảng 70 m² tại phố Vạn Kiếp. Trong thời gian chờ sửa nhà, hai vợ chồng ông Thức thuê chỗ ở với giá khoảng 4 triệu đồng/tháng, đồng thời được Nhà nước hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người.

Theo ông Thức, ngoài căn hộ chung cư tại Thượng Thanh, gia đình còn được bố trí một suất đất rộng khoảng 80 m² tại xã Thư Lâm theo phương án tái định cư.

Từ nhà đất chuyển lên căn hộ chung cư, vợ chồng ông phải làm quen với cách sinh hoạt mới. Khu vực xung quanh chưa có đông cư dân, việc đi lại cũng xa hơn so với trước, nhất là vào giờ cao điểm. Dù vậy, bà Thuý đánh giá vị trí nơi ở mới khá thuận tiện do gần trường học và bệnh viện.

Ông Thức cho biết gia đình xác định việc di dời là cần thiết để phục vụ các công trình chung. Vì vậy, dù ban đầu còn bỡ ngỡ, hai vợ chồng vẫn chủ động thích nghi với môi trường sống mới.

Cũng chuyển từ phố Vạn Kiếp đến tòa chung cư 16A-NO, ông Nguyễn Văn Thịnh (58 tuổi), Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 18, phường Hồng Hà, cho biết gia đình đã dần ổn định sau thời gian đầu chuyển đến. Trước đây, gia đình ông sống trong căn nhà 5 tầng, diện tích khoảng 35 m². Đến khoảng tháng 7/2026, gia đình nhận bàn giao căn hộ mới rộng gần 68 m², có hai phòng ngủ. Sau hơn một tháng sửa chữa với kinh phí khoảng 200 triệu đồng, các thành viên bắt đầu chuyển về sinh sống.

Theo ông Thịnh, chất lượng căn hộ cơ bản đáp ứng nhu cầu. Hệ thống điện, nước và các hạng mục thiết yếu chưa phát sinh vấn đề đáng kể. Tuy nhiên, do công trình được hoàn thiện từ nhiều năm trước, một số vị trí bên ngoài như lớp sơn tường, chống thấm cần được kiểm tra, bảo dưỡng. Ông cùng đại diện cư dân đã kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm xử lý.

Ông Thịnh cũng đánh giá môi trường sống tại Thượng Thanh có nhiều thuận lợi. “Khu vực xung quanh có trường học, siêu thị, công viên và các tiện ích cần thiết. Không gian thoáng hơn so với nơi ở cũ giúp các thành viên có điều kiện đi bộ, đạp xe và tập thể dục”, ông Thịnh chia sẻ.

Hiện gia đình ông gồm hai vợ chồng và một người cháu sinh sống tại căn hộ. Vợ chồng người con gái tạm thời ở bên ngoài do diện tích nhà chưa đủ rộng cho tất cả thành viên.

Theo ông, cư dân đến từ nhiều khu vực khác nhau nên cần thêm thời gian để hình thành sự gắn kết. “Việc duy trì công tác quản lý, chăm sóc không gian chung sẽ góp phần giúp cộng đồng dân cư ổn định lâu dài”, ông Thịnh nói.

Tại tòa 16B-NO, anh Cao Anh Tuấn (sinh năm 1976), chủ căn hộ 903, cũng vừa chuyển về sinh sống đầu tháng 11. Gia đình anh nhận bàn giao nhà từ tháng 7, sau đó dành thời gian sửa chữa, hoàn thiện với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Căn hộ rộng hơn 66 m², là nơi sinh sống của hai vợ chồng và hai người con. So với căn nhà cũ tại khu vực Bạch Đằng, nơi ở mới có diện tích rộng hơn, điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Các tiện ích như siêu thị, trường học trong khu vực cũng đáp ứng dần nhu cầu của gia đình.

Việc chuyển nhà khiến gia đình phải điều chỉnh lịch sinh hoạt, đặc biệt là chuyện học hành của hai con. Do các cháu vẫn theo học tại trường cũ trong nội đô, mỗi sáng gia đình phải đưa con đi từ khoảng 6h30. Các cháu thường thức dậy từ 5h30-6h để chuẩn bị, có hôm phải ăn sáng gần trường để kịp giờ học.

Vợ chồng anh từng tính đến phương án chuyển trường cho con nhưng dự định chờ các cháu hoàn thành năm học rồi mới cân nhắc. Công việc của anh Tuấn tại khu vực Chèm cũng xa hơn so với trước, đòi hỏi phải sắp xếp lại thời gian đi lại. Dù vậy, anh cho rằng việc chuyển đến nơi ở mới là lựa chọn cần thiết để gia đình có điều kiện sinh hoạt ổn định hơn. “Bây giờ mình phải chấp nhận đánh đổi để sau này con cái có tương lai tốt hơn”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, bà Hoàng Lệ Châu (sinh năm 1959), cư dân tòa 16B-NO, đã chuyển về đây từ tháng 6/2025. Trước đó, gia đình bà sống trong căn nhà gỗ rộng khoảng 10-15 m² tại khu vực Chương Dương. Công trình xuống cấp, không còn bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy nên gia đình thuộc diện di dời, bố trí tái định cư.

Sau hơn một năm sinh sống, bà Châu cho biết gia đình đã quen với môi trường mới. Không gian căn hộ rộng rãi hơn giúp các thành viên có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Chồng bà làm việc ngay tại khu chung cư, hai con gái cũng có công việc gần nơi ở.

Theo bà, các tiện ích thiết yếu xung quanh tương đối đầy đủ, ban quản lý tòa nhà hỗ trợ cư dân trong quá trình sinh sống. Gia đình hiện chi khoảng 700.000 đồng mỗi tháng cho các khoản dịch vụ cơ bản, trong đó phí gửi xe máy khoảng 60.000 đồng.

Với vị trí nằm ngay mặt đường lớn, phía sau tiếp giáp khu dân cư hiện hữu, khu tái định cư Thượng Thanh có lợi thế về kết nối giao thông và tiếp cận các tiện ích đô thị.

Từ đây, người dân có thể thuận tiện di chuyển đến chợ Thượng Thanh, các trường học từ tiểu học đến trung học phổ thông trong khu vực với bán kính khoảng 2 km. Xung quanh khu chung cư cũng có siêu thị, công viên và các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.