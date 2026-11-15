Cuộc sống mới của những gia đình nhường đất xây cầu

Khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội gồm 5 tòa chung cư cao gần 10 tầng được đầu tư xây dựng phục vụ chủ trương giãn dân phố cổ.

Hiện nay, 140 căn hộ tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B được bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời để thực hiện hai dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Ghi nhận của Người Đưa Tin đến nay, một số gia đình đã chuyển đến sinh sống, bên trong các căn hộ đã được sửa chữa, hoàn thiện theo nhu cầu của từng hộ trước khi đưa vào sử dụng.

5 tòa chung cư cao gần 10 tầng tại khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng (Hà Nội) được đầu tư phục vụ chủ trương giãn dân phố cổ, nhưng sau hơn 10 năm, phần lớn căn hộ vẫn chưa có người sử dụng.

Đến nay, 140 căn hộ tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B đã được bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời để thực hiện đầu tư xây dựng hai dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, bên trong các tòa nhà, hành lang được thiết kế rộng, có hệ thống chiếu sáng, thiết bị báo cháy và cửa thoát hiểm.

Mỗi tầng bố trí khoảng 10 căn hộ, cùng khu vực thang bộ, phòng kỹ thuật và nơi tập kết rác.

Các tòa nhà đều có từ 2-4 thang máy.

Một số gia đình đã chuyển đến sinh sống, bên trong các căn hộ đã được sửa chữa, hoàn thiện theo nhu cầu của từng hộ.

Bà Hoàng Lệ Châu (sinh năm 1959), cư dân tòa 16B-NO, đã chuyển về đây từ tháng 6/2025 chia sẻ, sau hơn một năm sinh sống, bà và gia đình đã quen với môi trường mới, không gian căn hộ rộng rãi hơn giúp các thành viên có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Thịnh (58 tuổi), Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 18, phường Hồng Hà, cho biết gia đình chuyển từ phố Vạn Kiếp đến tòa chung cư 16A-NO đến nay đã dần ổn định.

Theo ông Thịnh, chất lượng căn hộ cơ bản đáp ứng nhu cầu. Hệ thống điện, nước và các hạng mục thiết yếu chưa phát sinh vấn đề đáng kể. Tuy nhiên, do công trình được hoàn thiện từ nhiều năm trước, một số vị trí bên ngoài như lớp sơn tường, chống thấm cần được kiểm tra, bảo dưỡng.

Ông Thịnh cũng đánh giá môi trường sống tại Thượng Thanh có nhiều thuận lợi. “Khu vực xung quanh có trường học, siêu thị, công viên và các tiện ích cần thiết. Không gian thoáng hơn so với nơi ở cũ giúp các thành viên có điều kiện đi bộ, đạp xe và tập thể dục”, ông Thịnh chia sẻ.

Ông Cao Anh Tuấn (sinh năm 1976), chủ căn hộ 903 cho biết, ông và gia đình vừa chuyển về sinh sống đầu tháng 11. Theo đó, gia đình ông được nhận bàn giao nhà từ tháng 7, sau đó dành thời gian sửa chữa, hoàn thiện với tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng.

So với căn nhà cũ tại khu vực Bạch Đằng, nơi ở mới có diện tích rộng hơn, điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Các tiện ích như siêu thị, trường học trong khu vực cũng đáp ứng dần nhu cầu của gia đình.

Ông Tuấn cho biết, việc chuyển đến chỗ ở mới khiến quãng đường đi làm xa hơn do đó phải sắp xếp lại thời gian đi lại. Dù vậy, ông cho rằng việc chuyển đến nơi ở mới là lựa chọn cần thiết để gia đình có điều kiện sinh hoạt ổn định hơn. “Bây giờ mình phải chấp nhận đánh đổi để sau này con cái có tương lai tốt hơn”, ông Tuấn chia sẻ.

Nhiều người dân chia sẻ việc di dời là cần thiết để phục vụ các công trình chung. Vì vậy, dù ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng vẫn chủ động thích nghi với môi trường sống mới.

Theo nhiều người dân, cư dân ở đây đến từ nhiều khu vực khác nhau nên cần thêm thời gian để hình thành sự gắn kết.