Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Á hậu Hoàng My ở Áo

Hoàng My được biết đến là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, từng đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011 và lọt Top 15 Miss World 2012. Sau hai cuộc thi quốc tế, cô sang Mỹ học làm phim, rồi trở về Việt Nam tham gia các hoạt động điện ảnh, truyền hình và sắc đẹp.

Á hậu Hoàng My.

Năm 2013, Á hậu Hoàng My nhận học bổng sang Mỹ học làm phim tại New York Film Academy. Sau thời gian học tập ở nước ngoài, cô trở về Việt Nam và tham gia một số hoạt động điện ảnh, truyền hình. Năm 2022, Hoàng My bắt đầu hẹn hò với một doanh nhân Việt kiều. Tháng 2/2024, khi mang thai khoảng 7 tháng, cô chuyển đến Vienna sống cùng bạn trai và sinh con gái đầu lòng vào tháng 4 cùng năm.

Ảnh hiếm Hoàng My chia sẻ bạn tải nhưng che khéo mặt.

Khi sang Áo, người đẹp gác lại nhiều hoạt động cá nhân để chuẩn bị đón con đầu lòng. Từ khi làm mẹ, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con. Riêng danh tính và diện mạo bạn trai, cô giữ kín. Hoàng My từng cho biết cô muốn đợi đến khi cả hai kết hôn mới giới thiệu anh với công chúng.

Rời căn nhà chung sau gần 4 năm gắn bó

Tuy nhiên cuối tháng 1/2026, Hoàng My xác nhận đã chia tay bạn trai. Theo lời Á hậu, cả hai dừng lại vì những mâu thuẫn không thể hòa giải. Sau khi chia tay, cô đưa Ayla rời căn penthouse hai người từng sống chung tại Vienna và bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân ở Áo.

Hoàng My và con trở lại Vienna.

Một trong những vấn đề Hoàng My phải giải quyết là quyền nuôi con. Cô bày tỏ mong muốn được toàn quyền chăm sóc Ayla và cho biết bản thân có đủ khả năng tài chính để nuôi dạy bé. Người đẹp cũng chủ động tìm nơi ở và trường học để sắp xếp lại sinh hoạt cho hai mẹ con.

Theo Vienna, Vienna là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới.

Đầu năm 2026, Hoàng My đưa Ayla về Việt Nam đón Tết Bính Ngọ cùng gia đình. Trong thời gian ở TP.HCM, cô đăng ký cho con học khoảng ba tháng tại một trường mầm non quốc tế để bé có thêm thời gian làm quen với môi trường sống ở quê ngoại.

Đến tháng 9/2026, Hoàng My cho biết hai mẹ con đã trở lại Áo được khoảng ba tháng và cuộc sống dần đi vào ổn định. Theo cô, mối quan hệ với bố của Ayla cũng đã dịu đi so với những ngày đầu sau chia tay.

Cô cho con về quê ngoại đón Tết.

Trở lại Áo, Hoàng My không chia sẻ nhiều về cuộc sống hiện tại. Trong những ngày mới đây, Hoàng My chia sẻ ảnh hiếm hoi khi hội ngộ Hoa hậu H'Hen Niê khi cả gia đình cô có chuyến du lịch nhiều nước Châu Âu. Trong ảnh, Á hậu Hoàng My cắt tóc ngắn, rạng rỡ chụp ảnh giữa không gian mùa thu ở Áo.

Hoàng My hội ngộ H'Hen Niê ở Áo.

Cô cắt tóc ngắn hẳn, ngoại hình thay đổi khá nhiều so với trước đây.

Hoàng My cho biết hai mẹ con đã ổn định tại Áo.

Vũ Hoàng My sinh năm 1988 tại Đồng Nai. Cô được công chúng biết đến sau khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Một năm sau, người đẹp đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2011 ở Brazil và dừng chân ngoài nhóm xếp hạng. Đến Miss World 2012, cô lọt Top 15.

Năm 2013, Hoàng My nhận học bổng và sang Mỹ theo học chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy. Cô từng chia sẻ mong muốn trở thành nhà làm phim, đạo diễn và dành thời gian trau dồi chuyên môn.

Sau thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, Hoàng My trở về Việt Nam, tham gia một số hoạt động điện ảnh, truyền hình và các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2020, cô góp mặt trong chương trình du lịch thực tế Vietnam Why Not cùng Võ Hoàng Yến và Kim Duyên. Năm 2022, cô đảm nhận vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.