"Cuộc sống là tấm gương" - Từ nhân sinh quan đến ý thức sống xanh ( Ngộ 3)
Cùng Mị Dung trò chuyện với ca sĩ Quốc Đại trong Podcast Ngộ số 3 để khám phá góc nhìn sâu sắc về lối sống tích cực, trách nhiệm và hài hòa với hệ sinh thái.
“Phải nhìn vô, phải nở nụ cười để đối diện” - triết lý sống lạc quan của ca sĩ Quốc Đại cũng chính là thái độ chúng ta cần có khi ứng xử với môi trường tự nhiên.
Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ngo-3-cuoc-song-la-mot-cai-guong-phai-nhin-vo-phai-no-nu-cuoi-de-doi-dien-118850.html