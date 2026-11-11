Cuộc sống kín tiếng tuổi xế chiều của 'Hoàng Phi Hồng kinh điển màn ảnh'

Nhắc đến dòng phim võ thuật Hoa ngữ, Lý Liên Kiệt là cái tên khó có thể thay thế. Nam diễn viên còn ghi dấu ấn với nhiều nhân vật kinh điển, trong đó có vai Hoàng Phi Hồng.

Ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á

Sinh năm 1963 ở Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt đã luyện tập võ thuật từ nhỏ. Nhờ tài năng và quá trình rèn luyện nghiêm túc, ông nhanh chóng có tên trong đội tuyển Wushu Bắc Kinh. Những thành tích này giúp Lý Liên Kiệt được chú ý, mở ra cơ hội bước chân vào lĩnh vực điện ảnh.

Năm 1980, Lý Liên Kiệt nổi tiếng khi tham gia bộ phim Thiếu Lâm Tự ở tuổi 17. Tiếp nối thành công, nam diễn viên ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh Võ Anh Hùng, Hoắc Nguyên Giáp...

Vai diễn Hoàng Phi Hồng của Lý Liên Kiệt trở thành tượng đài của điện ảnh võ thuật Hoa ngữ.

Hình ảnh vị võ sư chính trực, luôn đứng lên bảo vệ lẽ phải đã đưa tên tuổi Lý Liên Kiệt lên hàng ngôi sao võ thuật số một châu Á đầu thập niên 1990. Những màn múa côn, đá liên hoàn hay đối đầu phản diện trong phim đến nay vẫn được xem là kinh điển của điện ảnh võ thuật.

Không dừng lại ở thị trường châu Á, Lý Liên Kiệt còn chinh phục Hollywood. Ông góp mặt trong nhiều dự án quốc tế như Vũ khí tối thượng 4, Romeo phải chết, Nụ hôn của rồng, Biệt đội đánh thuê...Khả năng kết hợp võ thuật truyền thống với phong cách hành động hiện đại giúp nam diễn viên trở thành một trong những ngôi sao châu Á có sức ảnh hưởng tại thị trường điện ảnh quốc tế.

Sống chung với bạo bệnh

Có sự nghiệp lừng lẫy nhưng Lý Liên Kiệt cũng khiến nhiều người xót xa bởi mắc nhiều bệnh. Nam diễn viên từng công khai mắc bệnh cường giáp, tình trạng ảnh hưởng đến ngoại hình và khiến ông trải qua giai đoạn thiếu tự tin. Năm 2025, ông tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi nhập viện phẫu thuật loại bỏ một khối u lành tính ở vùng cổ.

Ngoài ra, ông còn có nhiều chấn thương ở xương khớp như mắt cá chân, cổ tay, đau cột sống…do thời trẻ đóng nhiều cảnh hành động nguy hiểm.

Lý Liên Kiệt từng trải qua khoảng thời gian chiến đấu với bạo bệnh.

Tháng 5/2026, tài tử họ Lý phát hành hồi ký mang tên Vượt qua sinh tử. Cuốn sách tập trung vào những trải nghiệm trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân và quá trình nghiên cứu Phật giáo kéo dài nhiều năm.

Trong đó, ông kể về giai đoạn đau khổ nhất là khi mới phát hiện bị bệnh cường giáp khi sự nghiệp ở đà tiến triển thuận lợi với hàng chục dự án phim. Khi ngôi sao võ thuật gặp vấn đề sức khỏe, bà xã và các con chính là nguồn động viên tinh thần lớn của ông.

Sống kín tiếng tuổi xế chiều

Những năm gần đây, sức khỏe của Lý Liên Kiệt giảm sút. Ngôi sao võ thuật Trung Quốc không còn đóng phim, dành thời gian nghiên cứu đạo Phật và thực hiện các chuyến hành hương cùng người thân.

Năm 2007, ông từng thành lập One Foundation - tổ chức hướng đến các hoạt động cứu trợ thiên tai, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ cộng đồng. Đây cũng là bước ngoặt quan trọng, giúp ông tìm thấy mục đích sống bên ngoài lĩnh vực điện ảnh.

Tài tử sống lạc quan sau bệnh tật.

Từ năm 2020, Lý Liên Kiệt không còn xuất hiện trước truyền thông. Trên trang cá nhân, ngôi sao nổi tiếng không thường xuyên cập nhật hình ảnh.

Ngôi sao sinh năm 1963 thừa nhận, sau nhiều năm hoạt động không mệt mỏi trong làng giải trí, ông không còn mặn mà với điện ảnh mà muốn đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện.

Về đời tư, Lý Liên Kiệt từng kết hôn năm 1987 và có 2 con gái. Tuy nhiên vợ chồng ông chia tay sau 3 năm chung sống. Năm 1999, ông tái hôn với nữ diễn viên Lợi Trí. Cả hai tiếp tục có với nhau 2 con gái. Sau khi kết hôn, tài tử cùng giảm khối lượng công việc để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cuối năm 2023, nam diễn viên nổi tiếng thông báo về việc lập di chúc. Theo một số nguồn tin, toàn bộ tài sản của ngôi sao võ thuật được cho là để lại cho bà xã Lợi Trí.

Lý Liên Kiệt bên vợ và 2 con gái út.

Ở tuổi 63, Lý Liên Kiệt không còn đặt nặng việc duy trì hào quang của một ngôi sao võ thuật. Điều ông mong muốn lớn nhất trong cuộc đời chính là các con khỏe mạnh và hạnh phúc.

Lý Liên Kiệt thừa nhận rằng, sức khỏe của ông ngày càng kiệt quệ. Ngôi sao nổi tiếng đã chuẩn bị sẵn cho các tình huống có thể xảy ra. Thậm chí, ông từng bày tỏ mong muốn về một tang lễ đơn giản, kín đáo.