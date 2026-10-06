Công nghệ AI

Cuộc sống khó tin của ông chủ Binance sau khi ra tù

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Từng bị bỏ tù tại Mỹ và được Tổng thống Trump ân xá, Changpeng Zhao (CZ) đang tận hưởng cuộc sống hào nhoáng tại UAE.

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Anh Tuấn · 6/10/2026

Năm 2023, người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) bị cáo buộc không ngăn chặn các hoạt động giao dịch của tội phạm mạng và khủng bố trên nền tảng của mình. Kết quả là CZ đồng ý nộp phạt 50 triệu USD, từ chức CEO và nhận án phạt 4 tháng tù giam. Ông được thả tự do vào tháng 9/2024.

Sau khi được trả tự do từ trại giam tại California, CZ trở về Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và tiếp tục là cổ đông lớn nhất của Binance, đồng thời vẫn đóng vai trò nhân vật quyền lực nhất ngành công nghiệp này.

Giờ đây ở tuổi 49, CZ di chuyển khắp thế giới bằng chuyên cơ riêng, bay quanh châu Á để cố vấn cho các chính phủ về quản lý tiền mã hóa.

Tại nhà, ông nuôi một chú chó Taigan, giống chó săn quý hiếm của Trung Á, món quà tặng từ tổng thống Kyrgyzstan sau một chuyến trượt tuyết chung.

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Cái ôm chặt chẽ

giữa tỷ phú và các hoàng tộc

Theo New York Times, những đồng minh có ảnh hưởng nhất của CZ là hai gia tộc quyền lực bậc nhất thế giới: Gia tộc lãnh đạo UAE, những người muốn ông biến nơi sa mạc này thành cường quốc công nghệ và gia đình Donald Trump.

Chứng đau lưng mãn tính khiến CZ thường xuyên phải làm việc trong tư thế nằm. Ảnh: New York Times.

Năm 2025, Binance đã thiết lập mối quan hệ hợp tác béo bở với World Liberty Financial, một startup tiền số do ông Trump và 3 người con trai thành lập.

Đây cũng là tài sản sinh lời lớn nhất của vị Tổng thống Mỹ, vượt xa cả bất động sản hay mạng xã hội. Ngày 23/10/2025, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho CZ, động thái bị dư luận chỉ trích gay gắt.

Theo David Yaffe-Bellany, phóng viên của New York Times thực hiện phóng sự về ông chủ Binance, trong nhiều năm qua, đam mê thực sự của CZ là trò "kinh doanh chênh lệch quyền tài phán".

Nói một cách dễ hiểu, đây là thuật ngữ chỉ việc di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để tìm kiếm khung pháp lý đủ lỏng lẻo nhằm thỏa mãn tham vọng rủi ro và tăng trưởng.

Tại Abu Dhabi, CZ dường như đã tìm thấy một đại bản doanh lý tưởng. CZ hiện sống trong viễn cảnh tương lai mà giới tinh hoa mơ ước: Một vùng đất mà các quân vương và tỷ phú hoạt động trong sự hòa hợp tuyệt đối.

Tại UAE, CZ có cuộc sống như một thành viên hoàng gia. Ảnh: New York Times.

Kể lại tại một hội nghị kín ở khách sạn Emirates Palace, khi đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, Sheikh Mohammed, quốc vương UAE đã đích thân cúi xuống trò chuyện, hỏi thăm xem CZ sống thế nào và liệu hoàng gia có thể giúp gì không.

"Đó là vị vua, đang ngồi xuống cạnh bạn", người sáng lập Binance kể lại.

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Từ kẻ không quốc tịch

đến "công dân danh dự"

Trước khi định cư ở Emirates, có thể nói CZ từng là một người không quốc tịch. Ông sinh ra ở Trung Quốc, chuyển đến Canada năm 12 tuổi, sau đó làm việc tại New York, Trung Quốc và Nhật Bản.

Tháng 7/2013, trên một ván bài poker ở Thượng Hải, một đồng nghiệp khuyên CZ nên tìm hiểu về "một thứ mới gọi là Bitcoin".

Hóa ra, đây là mảnh đất phù hợp hoàn hảo với lối sống không biên giới mà CZ mong muốn. Vị tỷ phú tiền số này sau đó đã bán căn nhà ở Thượng Hải với giá 900.000 USD để dồn toàn bộ vào Bitcoin. Tháng 7/2017, ông thành lập Binance và biến nó thành sàn giao dịch lớn nhất thế giới chỉ trong vài tháng.

CZ trong lần xuất hiện đầu tiên sau khi ra tù. Ảnh: Cryptonews.

Năm 2021, sau khi phải rời Trung Quốc trong đêm và vật lộn xin visa ở Singapore, CZ đến Dubai theo lời giới thiệu của một người bạn.

Ngay lập tức, ông cảm nhận được cách UAE đối xử với người giàu. Vừa đến nơi, CZ đã được một bộ trưởng trong chính phủ đích thân đến thăm, cấp ngay "visa vàng" 10 năm chỉ trong vòng chưa đầy 12 giờ.

"Vào ngày thứ tư ở Dubai, tôi đi xem hai khu bất động sản và mua luôn căn thứ hai", trùm tiền số kể lại.

Hoàng gia UAE sau đó thậm chí đã cấp luôn quốc tịch cho CZ và gia đình, một đặc ân khổng lồ bởi điều này đi kèm với một lá chắn vững chắc là không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.

Dù được bảo vệ, năm 2023, nhà sáng lập Binance vẫn quyết định thuê luật sư để dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ nhằm tháo gỡ rắc rối cho sàn tiền số này.

Ông đồng ý nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng chống rửa tiền, từ chức CEO, và công ty chịu phạt 4,3 tỷ USD. Dù khẳng định không đáng bị bỏ tù, CZ vẫn phải thi hành án 4 tháng tại Lompoc II, một nhà tù an ninh thấp ở California.

Tại đây, CZ sống như một vị vua không ngai. Các tù nhân gốc Á khác luôn nhường chỗ cho ông, ngồi ăn và tập thể dục cùng.

"Mọi người đều phải tránh đường cho ông ấy. Giống như một vị vua đang bước đi trên lối đi vậy", một tù nhân kể lại. Zhao còn lập một nhóm nghiên cứu theo dõi giá cổ phiếu và được các tù nhân liên tục hỏi xin lời khuyên đầu tư.

Ngày CZ ra tù, ông được mẹ, em gái và trợ lý đón sẵn ngoài cửa. Họ lái xe đến một sân bay gần đó và đưa lên chuyên cơ riêng trở về Abu Dhabi. Tổng thời gian từ lúc bước ra khỏi nhà tù đến khi cất cánh chỉ vỏn vẹn 26 phút.

Trở về UAE, quyền lực của Zhao ngày càng được củng cố. Đầu năm 2025, quỹ đầu tư quốc gia MGX do Sheikh Tahnoon, em trai quốc vương quản lý đã đồng ý đầu tư 2 tỷ USD vào Binance, định giá công ty ở mức 75 tỷ USD.

Giao dịch này được neo bằng stablecoin mang tên USD1, một loại tiền số do công ty World Liberty của gia đình Trump tạo ra.

Đây là một quyết định gây sốc bởi USD1 chưa từng được kiểm chứng. Bằng thương vụ 2 tỷ USD này, công ty của gia đình Trump nghiễm nhiên trở thành một trong những công ty stablecoin lớn nhất thế giới.

Đổi lại, chỉ hai tuần sau, Nhà Trắng đã đồng ý chia sẻ quyền truy cập vào các chip AI cho UAE, và Zhao sau đó cũng nhận được lệnh ân xá từ Tổng thống Trump.

Biệt thự trị giá 5 triệu USD của CZZ ở Abu Dhabi. Ảnh: New York Times.

Trong khi báo giới và giới chính trị Mỹ chỉ trích gay gắt thương vụ này là "tham nhũng", Zhao vẫn tỏ ra thản nhiên: "Nếu bạn gả con gái của một quốc gia này cho hoàng tử của một quốc gia khác, họ có thể duy trì hòa bình trong 50 năm".

Tại biệt thự trị giá 5 triệu USD của mình ở Abu Dhabi, dù cố tỏ ra sống giản dị, CZ đang tận hưởng một cuộc sống mà ít tỷ phú nào có được. Ông đi khắp thế giới trên chuyên cơ, được đón tiếp như khách VIP của nhà nước, và đang đầu tư vào các dự án nghiên cứu tạo ra tử cung nhân tạo.

Sự tự tin của Zhao đến từ niềm tin mãnh liệt vào "Thuyết mô phỏng", với ý tưởng rằng nhân loại có thể đang sống trong một thực tế do người khác tưởng tượng ra.

Niềm tin này giúp ông tách biệt khỏi những căng thẳng của thế giới thực. Thay vào đó, CZ sống theo một câu thần chú đơn giản: "Tất cả chỉ là một trò chơi".

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