Cuộc sống hiện tại của Nhĩ Khang 'Hoàn châu cách cách'

Theo tờ China Times, Châu Kiệt những năm gần đây đã rút khỏi làng giải trí, chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Mới đây, anh gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình truyền, chia sẻ về lý do không còn muốn đóng phim. Thực tế, diễn viên đã có ý định rời xa phim trường từ trước năm 2014.

Châu Kiệt kể từng tham gia một dự án lớn, trong đó có vị tiền bối từng rất nổi tiếng. Tuy nhiên, các diễn viên trẻ trong đoàn dường như không biết đến người này. Nhân viên phụ trách trang phục và đạo cụ cũng không quan tâm chăm sóc ông, thay vào đó tập trung phục vụ những nghệ sĩ trẻ đang nổi tiếng. Chứng kiến cảnh đó, Châu Kiệt cảm thấy xót xa nên nhờ trợ lý riêng hỗ trợ vị tiền bối. Khi một nữ diễn viên khác biết chuyện, cô còn có lời nói mỉa mai anh.

Sự việc khiến nam diễn viên nghĩ đến viễn cảnh một ngày chính mình cũng hết thời, không còn được ai quan tâm hay giúp đỡ. Từ đó, anh nảy sinh ý định chủ động rời khỏi ngành giải trí trước khi bị đào thải.

Châu Kiệt hiện tập trung kinh doanh. Ảnh: China Times.

Một lý do khác khiến Châu Kiệt không còn diễn xuất là chất lượng nhân sự tại các đoàn phim ngày càng sa sút. Nam diễn viên kể từng tham gia một bộ phim mà bộ phận phục trang ngày nào cũng không tìm được giày cho anh, cuối cùng phải lấy giày của diễn viên quần chúng để sử dụng.

Điều bất ngờ hơn là nửa năm sau, khi chuyển sang đoàn phim khác, anh lại gặp đúng nhân viên phục trang từng không tìm nổi giày cho mình. Người này khi ấy đã được thăng chức lên làm trưởng bộ phận phục trang. Câu chuyện khiến nam diễn viên càng nghi ngờ năng lực tuyển dụng và sử dụng nhân sự trong ngành. Theo anh, những vấn đề như vậy phản ánh tình trạng thiếu chuyên nghiệp ở một bộ phận đoàn phim, đồng thời cho thấy chất lượng sản xuất không được cải thiện theo thời gian.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Châu Kiệt cũng khẳng định không còn lưu luyến danh tiếng hay tiền bạc, cũng không đặt nặng chuyện bị so sánh với các đồng nghiệp cùng thời.

Về quyết định chuyển sang kinh doanh gạo, Châu Kiệt cho biết bước ngoặt đến vào năm 2014, khi anh đột nhiên nhận ra sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Đúng lúc đó, có người giới thiệu với anh về chất lượng gạo ở tỉnh Hắc Long Giang, vùng Đông Bắc Trung Quốc. Nam diễn viên quyết định đến tận nơi khảo sát, tìm hiểu quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Sau chuyến đi, anh nảy ra ý tưởng xây dựng thương hiệu gạo riêng và bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Từ đó, Châu Kiệt dần rời xa màn ảnh, tập trung vào cuộc sống và sự nghiệp ngoài ngành giải trí.