Cuộc sống hiện tại của nam tài tử màn ảnh Việt từng trải qua biến cố đột quỵ

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xây kênh YouTube, sáng tạo nội dung xoay quanh cuộc sống thôn quê. Ảnh: FBNV

Là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt từ thập niên 1990, Huỳnh Anh Tuấn từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với ngoại hình điển trai, phong độ cùng lối diễn xuất đa dạng. Cùng thế hệ với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương, nam diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa, Ngọn Nến Hoàng Cung...

Những năm gần đây, nam tài tử không còn xuất hiện nhiều trước công chúng. Anh chủ động giảm bớt việc nhận kịch bản phim, dành phần lớn quỹ thời gian cho kênh YouTube cá nhân. Tại đây, anh đều đặn chia sẻ các clip tự tay làm bếp, giới thiệu ẩm thực mộc mạc và ghi chép lại nhịp sống dân dã thường nhật.

Huỳnh Anh Tuấn tạo dấu ấn bằng hình ảnh một người đàn ông tự tay đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp, nấu nướng và thưởng thức thành quả giữa không gian xanh mát. Những video mang màu sắc gần gũi, đậm chất miền Tây của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, có clip đạt hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu lượt xem.

Nam nghệ sĩ dành trọn niềm yêu thích tại miền quê Long An, tận hưởng sự thư thái tại khu nhà vườn rộng khoảng 6.000 m2.

Căn nhà lá 36 m2 được nam diễn viên đầu tư để quay clip hằng ngày.

Trong vườn trồng đa dạng cây ăn quả, xen lẫn các loại rau quen thuộc như rau cải, rau dền, khoai lang, mồng tơi, mướp, đậu bắp. Đối với anh, việc tự tay chăm cây, gặt hái nông sản rồi vào bếp làm món ngon đã trở thành niềm vui sống mỗi ngày.

Điểm nhấn trong khuôn viên là căn nhà lá rộng 36m2, được thiết kế theo phong cách miền Tây với mái lá, chất liệu gỗ và không gian mở. Phần hiên nhà khá rộng, là nơi nam diễn viên có thể ngồi nghỉ, hóng gió hoặc mắc võng nằm thư giãn. Phía sau là ao cá, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, tạo nên khung cảnh bình dị, thoáng đãng. Đặc biệt, khu vực bếp được anh chú trọng đầu tư để thuận tiện cho việc nấu nướng và quay video.

Khu vực bếp là màu sắc đặc biệt trong các video triệu view của Huỳnh Anh Tuấn.

Nam diễn viên tận hưởng cuộc sống điền viên tại Long An.

Giữa năm 2025, thông tin Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ khiến khán giả không khỏi lo lắng. Nam diễn viên phải tạm ngưng các hoạt động, tập trung điều trị và phục hồi sức khỏe. Đến hiện tại, Huỳnh Anh Tuấn đã có những chuyển biến tích cực. Nam diễn viên vui vẻ hơn, bắt đầu vào bếp nấu ăn và tiếp tục thực hiện những công việc mình yêu thích.

Sau biến cố sức khoẻ, Huỳnh Anh Tuấn sống ở TP.HCM để thuận tiện chữa trị nhưng không hoàn toàn rời xa khu vườn quen thuộc tại Long An.