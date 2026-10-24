Cuộc sống hạnh phúc của NSƯT cải lương đình đám: Kết hôn với Hoa hậu có 3 con riêng, ở biệt thự trăm tỷ

Tên thật của Vũ Luân là Lương Văn Bình, sinh năm 1972. Bén duyên cùng nghệ thuật từ sớm, anh được nghệ sĩ Bạch Long ưu ái đặt cho nghệ danh Vũ Luân vào thời điểm gia nhập nhóm Đồng ấu Bạch Long năm 1992. Chính môi trường biểu diễn này đã giúp anh từng bước tích góp kinh nghiệm, tôi luyện kỹ năng ca diễn và vững bước đi theo dòng nhạc cải lương tuồng cổ.

Trong sự nghiệp, Vũ Luân để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn, trong đó có Lương Sơn Bá trong vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Ngô Phù Sai trong Giang sơn mỹ nhân và những vai diễn trong Xử bá đao Từ Hải Thọ. Với giọng ca đặc trưng cùng khả năng hóa thân vào các nhân vật có số phận, tính cách khác nhau, anh dần trở thành gương mặt được khán giả cải lương yêu mến.

Vũ Luân bén duyên với nghệ thuật từ sớm. Ảnh: FBNV

Đến năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật sân khấu truyền thống. Sau nhiều năm hoạt động, nghệ sĩ không chỉ được biết đến qua các vai diễn mà còn bởi sự đầu tư nghiêm túc cho những chương trình, vở diễn cải lương.

Vào giai đoạn cuối những năm 1990, thời điểm cải lương vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ đối với công chúng, Vũ Luân luôn thuộc nhóm những cái tên vô cùng đắt show. Theo chia sẻ của anh, trong khoảng những năm 1998-2000, mức cát-xê cho mỗi đêm diễn rơi vào khoảng 10 triệu đồng, tương đương quy đổi khoảng 2,5 cây vàng khi ấy.

Ngày đó, lịch trình của nghệ sĩ khá dày đặc. Anh thường qua nhiều điểm diễn trong một đêm, đồng thời liên tục đi diễn ở các tỉnh thành. Theo lời kể của Vũ Luân, mỗi chuyến lưu diễn kéo dài khoảng hai đến ba tháng có thể giúp anh tích góp hàng trăm cây vàng. Đây là thành quả đáng kể đối với một nghệ sĩ cải lương trẻ ở thời điểm đó.

Vào khoảng năm 1998-2000, cát-xê của Vũ Luân khoảng 10 triệu đồng mỗi đêm diễn, tương đương 2,5 cây vàng khi đó.

Song song với con đường nghệ thuật, đời sống tình cảm của anh cũng nhận được sự quan tâm lớn kể từ ngày công khai chuyện tình yêu với Hoa hậu Phương Lê năm 2023. Người đẹp sinh năm 1979 từng đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới vào năm 2017. Trước khi xây dựng hạnh phúc cùng Vũ Luân, cô từng qua một lần đò và có 3 con gái riêng.

Anh công khai mối quan hệ với Hoa hậu Phương Lê vào năm 2023. Ảnh: FBNV

Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024, sau đó tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8 cùng năm. Ảnh: FBNV

Sau khi gắn bó, Vũ Luân chuyển đến sống cùng Phương Lê trong căn biệt thự tại TP.HCM có giá trị khoảng 200 tỷ đồng. Cơ ngơi này có diện tích khoảng 600 m², gồm năm tầng, thiết kế theo phong cách tân cổ điển với tông màu trắng chủ đạo. Căn nhà có tên Bình Phương Villa, gắn với tên thật của hai vợ chồng.

Vũ Luân và Phương Lê chung sống trong căn biệt thự tại TP.HCM có giá khoảng 200 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Đến năm 2025, Hoa hậu Phương Lê hạnh phúc chia sẻ thông tin mang thai tự nhiên ở độ tuổi 46. Em bé là con chung đầu tiên của cặp đôi, đồng thời là thiên thần nhỏ thứ tư của người đẹp. Đối với nam nghệ sĩ, sự xuất hiện của ái nữ trở thành cột mốc vô cùng đặc biệt trong đời sống cá nhân khi anh lần đầu lên chức bố ở tuổi 53. Dù đã ở tuổi ngoài 50, bên cạnh việc chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, Vũ Luân vẫn tiếp tục duy trì niềm đam mê nghệ thuật trên sân khấu cải lương.

Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào tháng 10/2025. Ảnh: FBNV