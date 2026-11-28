Beau và Sara Brown cùng các con gái. Ảnh: People

Gia đình "khổng lồ"

Beau Brown (34 tuổi) và vợ Sara (31 tuổi), sống tại bang Georgia, Mỹ, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ về cuộc sống của gia đình sở hữu chiều cao "khủng".

Beau cao 2,16m, trong khi vợ anh cao 1,85m. Cặp đôi có hai con gái là Delilah (2 tuổi) và Drew (3 tháng tuổi).

Beau cho biết ngay từ trước khi có con, hai vợ chồng đã nghĩ rằng các con sẽ thừa hưởng chiều cao của bố mẹ. Tuy nhiên, cả hai vẫn bất ngờ khi thấy các con lớn nhanh.

Hai cô bé đều dài khoảng 66cm khi mới chào đời. Lúc 2,5 tháng tuổi, bé Drew đã mặc vừa quần áo dành cho trẻ từ 6-9 tháng tuổi, theo People.

Từ khi có con, vợ chồng Beau nhận thấy thái độ của những người xung quanh cũng thay đổi. Trước đây, cả hai đã quen với những ánh mắt tò mò mỗi khi ra đường, thậm chí có người ví họ với các nhân vật trong phim Avatar.

Giờ đây, người lạ thường khen gia đình anh đáng yêu, tỏ ra bất ngờ trước vóc dáng của 2 cô bé và hào hứng dự đoán chiều cao của các bé khi trưởng thành.

Beau Brown nổi bật với chiều cao hơn 2m khi đi ngoài đường. Ảnh: SWNS

Những bất tiện trong sinh hoạt

Chiều cao vượt trội khiến vợ chồng Beau phải chú ý đến nhiều vấn đề mà người bình thường ít khi nghĩ tới. Cặp đôi cho biết khi tìm nhà, họ đặc biệt quan tâm đến chiều cao của trần. Beau từng đặt làm riêng cho gia đình chiếc giường dài 2,74m, theo LADbible.

Cả hai vợ chồng đều gặp khó khăn khi mua quần áo. Beau phải đặt may quần, đóng giày riêng vì khó tìm được đồ vừa kích cỡ.

Vì chiều cao "khủng", đôi khi, Beau rơi vào tình huống nguy hiểm. Ví dụ như khi qua cửa, anh vẫn thường xuyên va đầu vào cạnh trên. Có lần, anh bị thương, suýt phải khâu vết thương trên đầu.

“Bàn chân tôi quá lớn, đôi khi bị mắc dưới bàn đạp ga”, anh kể về những bất tiện khi lái ô tô.

Mỗi lần đi máy bay, Beau thường phải kiểm tra an ninh bổ sung do quá cao so với kích thước của máy quét tại sân bay.

Anh từng trải qua chuyến bay kéo dài 5 giờ với nhiều bất tiện. Ngay cả khi có chỗ ngồi rộng hơn, đầu gối anh vẫn có thể chạm vào ghế phía trước.

Mong các con tự tin với ngoại hình

Beau hiện là nhà sáng tạo nội dung với 4,8 triệu người theo dõi trên TikTok. Anh thường chia sẻ những tình huống dở khóc dở cười trong cuộc sống của gia đình.

Thông qua những video này, ông bố hai con muốn mọi người có cái nhìn tích cực hơn về sự khác biệt ngoại hình.

“Khác biệt không có gì là xấu”, Beau chia sẻ.

Anh mong chờ ngày được chứng kiến hai con gái trưởng thành, dù các bé yêu thích bóng rổ, bóng chuyền hay có những sở thích hoàn toàn khác.

Beau cho rằng điều may mắn của hai con là có bố mẹ từng trải qua những bất tiện tương tự. Vợ chồng anh có thể chia sẻ kinh nghiệm, giúp các con tự tin hơn và biết cách biến chiều cao thành lợi thế trong cuộc sống.