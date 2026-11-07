Cuộc sống độc thân giàu có ở tuổi U70 của 'đệ nhất mỹ nhân Hương Cảng'

Được mệnh danh là “nữ thần màn ảnh” với nhan sắc vượt trội, Quan Chi Lâm từng khiến bao trái tim thổn thức bởi nét đẹp kiêu sa, quyến rũ. Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa thì đường tình duyên của bà lại đầy sóng gió. Dù giải nghệ đã lâu, song tên tuổi của Quan Chi Lâm vẫn luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Đệ nhất mỹ nhân nhiều thị phi

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân Hương Cảng” khi từng phủ sóng màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980-1990.

Bà nổi tiếng qua các tác phẩm Long huynh hổ đệ, Kế hoạch A phần 2, Nhật hạ phúc tinh, Tiếu ngạo giang hồ 2: Đông Phương Bất Bại, Hào môn dạ yến, Chuyên gia xảo quyệt... Tuy nhiên, nổi tiếng nhất phải kể tới vai diễn kinh điển Dì Mười Ba trong loạt phim về Hoàng Phi Hồng.

Năm 1988, Quan Chi Lâm từng lọt “Top 50 người đẹp nhất thế giới” do tạp chí People của Mỹ bình chọn.

Vẻ đẹp của Quan Chi Lâm từng chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả khắp châu Á.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cuộc đời của Quan Chi Lâm bất ngờ rẽ ngang khi kết hôn với Vương Quốc Tinh - người đàn ông hơn mình 16 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài chưa đầy một năm.

Sau đó, bà tiếp tục vướng vào mối quan hệ tay ba với Mã Thanh Vỹ ở tuổi 20 và có quãng thời gian dài đầy sóng gió bên doanh nhân Lưu Loan Hùng khi ấy đã có vợ.

Đến năm 2015, nữ diễn viên gây chấn động khi công bố ly hôn với tỷ phú Trần Thái Minh, đồng thời tiết lộ nguyên nhân liên quan đến việc bị ép bỏ thai.

Trong một chương trình của ATV, Quan Chi Lâm cho biết do cha mẹ ly hôn nên bà luôn mong muốn sớm xây dựng một gia đình, vì thế đã đưa ra những quyết định sai lầm. Bà từng hối hận khi thừa nhận có khoảng thời gian làm “người thứ ba”.

Trải qua quá nhiều nỗi đau trong tình cảm, Quan Chi Lâm dần khép lòng và không còn kỳ vọng vào hôn nhân. Kể từ đó, bà chọn sống một mình, chuyên tâm phát triển sự nghiệp kinh doanh và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

U70 giàu có, sống độc thân

Nhiều năm qua, Quan Chi Lâm rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh. Nhờ vào năng lực lẫn may mắn, bà nhanh chóng đạt được nhiều thành công ở lĩnh vực này. Hiện tại, “đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng” đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn lẻ bóng một mình, không có con cái.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Quan Chi Lâm đang sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ HKD (gần 3.400 tỷ đồng). Có nguồn tin cho biết, nữ diễn viên đã lập di chúc và để lại tất cả tài sản cho người em trai kém 11 tuổi của mình.

Nữ diễn viên chọn cuộc sống độc thân sau nhiều thăng trầm.

Ở tuổi 64, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và thần thái rạng rỡ. Bà thường xuyên đi du lịch, đặc biệt là những chuyến đi dài ngày để thư giãn và tìm lại sự cân bằng sau nhiều biến cố cuộc đời.

Nói về tình yêu, Quan Chi Lâm từng ví von rằng đó giống như thị trường chứng khoán, có lúc thăng hoa, có lúc sụt giảm. Hiện tại, bà sở hữu nhiều bất động sản với nguồn thu nhập ổn định, tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, từ việc lái xe Rolls Royce đi chợ đến trò chuyện cùng những người bán hàng quen thuộc.

Nữ diễn viên có cuộc sống giàu sang ở tuổi U70.

Thời gian qua, nữ diễn viên cũng vướng tin đồn hẹn hò với nam người mẫu kém 36 tuổi. Tuy nhiên bà lên tiếng bác bỏ. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tình hình gần đây của tôi. Những tin đồn về chuyện tình cảm đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm”.