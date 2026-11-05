Cuộc sống của 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh': U70 giàu có, ngoại hình gây bất ngờ

Hơn 30 năm trước, diễn viên Hà Gia Kính từng trở thành hình mẫu nam thần trong lòng khán giả châu Á nhờ vai Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên. Vẻ ngoài điển trai, phong thái hào hiệp cùng khí chất cuốn hút giúp anh được mệnh danh là "Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh". Sau nhiều thập kỷ, nam diễn viên hiện có cuộc sống hoàn toàn khác: rời xa showbiz, trở thành doanh nhân giàu có và vẫn khiến công chúng bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung ở tuổi U70.

Hà Gia Kính được mệnh danh là "Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh".

Từ chàng trai chật vật mưu sinh đến ngôi sao nổi tiếng

Sinh năm 1959 tại Hong Kong (Trung Quốc), Hà Gia Kính có tuổi thơ không mấy êm đềm khi bố mẹ ly hôn từ sớm. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh tiếp tục chịu cú sốc khi người bà thân thiết qua đời. Không lâu sau, nam diễn viên sang Anh sinh sống, bắt đầu hành trình tự lập nơi đất khách.

Để trang trải cuộc sống và học phí, Hà Gia Kính từng làm đủ nghề như rửa bát, bán kem, làm thuê tại cửa hàng quần áo. Sau vài năm bươn chải, anh trở về Hong Kong (Trung Quốc) và theo học tại trường đào tạo diễn viên của ATV vào năm 1982.

Diện mạo của "Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh" ở độ tuổi U70.

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai cùng khả năng diễn xuất, Hà Gia Kính nhanh chóng được giao vai chính trong bộ phim Đại tướng quân, đóng cùng Quan Chi Lâm.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 1993, khi anh đảm nhận vai Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên. Hình ảnh vị ngự tiền hộ vệ võ nghệ cao cường, chính trực, phong độ do Hà Gia Kính thể hiện nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả.

Dù từng có nhiều diễn viên hóa thân thành Triển Chiêu nhưng Hà Gia Kính vẫn được đông đảo khán giả xem là phiên bản kinh điển nhất. Vai diễn cũng đưa tên tuổi anh trở thành ngôi sao được yêu mến tại nhiều quốc gia châu Á.

Sau thành công này, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án như: Phong Vân 2, Khách sạn thần tài và Tân Yến Tử Lý Tam.

"Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh" sở hữu tài sản lớn

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh quyết định dừng đóng phim để tập trung cho công việc kinh doanh. Cụ thể năm 2014, Hà Gia Kính quyết định rút khỏi làng giải trí để tập trung kinh doanh. Anh thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm an toàn tại Quảng Đông, Trung Quốc. Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi, tài tử được cho là sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu HKD.

Hà Gia Kính cũng chia sẻ, anh ăn uống rất khoa học và sinh hoạt có nguyên tắc. Nam diễn viên thường ăn chay, tập gym, leo núi cùng bạn bè.

Ở tuổi U70, Hà Gia Kính vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung và thân hình săn chắc. Anh duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn uống khoa học và sinh hoạt điều độ. Nam diễn viên thường thức dậy lúc 6h, đi ngủ trước 23h, hạn chế những cuộc vui thâu đêm để giữ gìn sức khỏe.

Nam diễn viên Hà Gia Kính dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật nhưng anh vẫn giữ liên lạc với người hâm mộ thông qua mạng xã hội và các buổi livestream.

Về chuyện tình cảm, Hà Gia Kính vốn nổi tiếng kín tiếng. Trước đây, anh từng công khai hai mối quan hệ với các diễn viên Kim Tố Mai và Lý Uyển Hoa.

Từng nổi danh khắp châu Á với vai Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1993), Hà Gia Kính hiện có cuộc sống giàu có, kín tiếng sau khi rời xa làng giải trí.

Đặc biệt vào đầu năm 2024, nam tài tử gây bất ngờ khi lần đầu thừa nhận đã kết hôn và có con gái. Anh cho biết vợ là người ngoài ngành giải trí nên không muốn cuộc sống riêng của cô bị ảnh hưởng bởi sự chú ý của truyền thông.

Nam diễn viên Hà Gia Kính khẳng định không cố tình che giấu chuyện gia đình, chỉ mong muốn bảo vệ sự bình yên cho những người thân yêu. Nam diễn viên cũng tự hào chia sẻ con gái là cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát và xinh xắn.

Sau hơn 30 năm kể từ thành công của Bao Thanh Thiên, Hà Gia Kính hiện tận hưởng cuộc sống sung túc, bình yên bên gia đình. Dù đã rời xa màn ảnh, hình ảnh Triển Chiêu do anh thể hiện vẫn là ký ức khó phai đối với nhiều thế hệ khán giả.