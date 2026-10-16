Cuộc sống của Song Joong Ki và vợ Tây

Theo tờ Chosun Biz, trong một video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân hôm 15/10, nữ phát thanh viên Choi Hwajung có những chia sẻ về cuộc sống của vợ chồng nam diễn viên Song Joong Ki tại Italy.

Cụ thể, trong video, cô tiết lộ về chế độ ăn uống và bí quyết giữ dáng ở tuổi ngoài 60. Khi hướng dẫn làm món trứng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, Choi Hwajung nhắc đến món quà Song Joong Ki tặng mình là một chai dầu ô liu tự làm.

Choi Hwajung chia sẻ về món quà từ Song Joong Ki.

“Đây là thứ Song Joong Ki đã tặng tôi. Cậu ấy nói đây là dầu ô liu đầu tiên mà hai vợ chồng tự tay thu hoạch ở Italy. Họ cùng nhau thu hoạch đấy”, Choi Hwajung chia sẻ.

Nữ phát thanh viên nổi tiếng sau đó còn giới thiệu hai người con của Song Joong Ki. Trên bao bì của chai dầu ô liu có hình hai đứa trẻ đang trèo lên một chiếc thang. Theo cô, đó chính là hình ảnh hai con của nam diễn viên.

"Chai dầu quý giá lắm nên tôi chỉ dùng khi bụng đói. Hôm nay tôi sẽ đặc biệt sử dụng nó. Hương thơm cũng khác biệt”, Choi Hwajung nói.

Những chia sẻ của nữ phát thanh viên về cuộc sống kín tiếng của vợ chồng Song Joong Ki thu hút sự chú ý, bàn luận. Nhiều dân mạng bày tỏ ngạc nhiên khi tài tử bận rộn với công việc diễn xuất tại Hàn Quốc, song vẫn dành thời gian ở Italy thu hoạch quả và làm dầu ô liu cùng vợ.

Hình ảnh Song Joong Ki cùng Katie Louise Saunders xem bóng chày ở Hàn Quốc năm 2024. Ảnh: Osen.

Theo Star News, Katie Louise Saunders sinh ra tại Anh nhưng chuyển đến Milan, Italy cùng gia đình từ khi còn nhỏ và lớn lên tại đây. Cô tốt nghiệp Đại học Bocconi, một trường đại học danh tiếng của đất nước hình chiếc ủng. Bà xã Song Joong Ki cũng có thời gian hoạt động với tư cách diễn viên, chủ yếu tham gia các bộ phim điện ảnh và chương trình truyền hình trong nước.

Cô kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2023. Cặp đôi có một con trai và một con gái. Thời điểm vợ sinh con thứ hai, nam diễn viên từng hào hứng khoe tin vui trên trang fancafe dành cho người hâm mộ: “Hiện tại tôi đang ở Rome. Mới chỉ gần một năm kể từ ngày đón con đầu lòng, vậy mà tôi lại vô cùng biết ơn khi được gặp thêm một thiên thần nhỏ xinh đẹp. Một nàng công chúa đáng yêu đã chào đời khỏe mạnh”.

Trong buổi phỏng vấn nhân dịp bộ phim Bogota ra mắt, Song Joong Ki cũng hào hứng khoe hình con gái với các phóng viên. Hiện tại, tài tử sinh năm 1985 đang ghi hình bộ phim truyền hình mới Love Cloud của đài KBS 2TV, dự kiến lên sóng vào năm sau.