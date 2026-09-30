Cuộc sống của Selena Gomez sau 1 năm cưới

Dịp 1 năm kỷ niệm ngày cưới của Selena Gomez và Benny Blanco, mạng xã hội lan truyền một số tin đồn cho rằng cặp đôi gặp trục trặc. Tin đồn xuất phát từ một video nữ ca sĩ bật khóc trong livestream, tuyên bố độc thân, kéo theo những suy đoán về chuyện Blanco ngoại tình. Song ngay sau đó, bài đăng này được bóc trần là cắt ghép, sai sự thật.

Benny Blanco cũng có động thái ngầm bác bỏ tin đồn rạn nứt hôn nhân. Ngày 27/9, đúng một năm sau đám cưới tại Santa Barbara, anh đăng ảnh lát bánh cưới được giữ lại từ năm trước, kèm chia sẻ: “Một năm đã qua, cả đời còn phía trước”. Gomez cũng đăng tải ảnh hai người ôm nhau trong trang phục cưới, kèm lời chúc mừng kỷ niệm và khẳng định tình cảm dành cho chồng.

Trước ngày kỷ niệm, Gomez chia sẻ với People rằng cô và Blanco vẫn đang ở “giai đoạn trăng mật”. Nữ ca sĩ đặc biệt trân trọng việc chồng luôn lắng nghe và đón nhận mình trong những trạng thái khác nhau. Nữ ca sĩ nhận xét ông xã là người vui vẻ, tự nhiên và mang lại cảm giác bình yên.

Sau khi về chung nhà với Blanco, Selena vẫn duy trì nhịp sống bận rộn với công việc. Cô tiếp tục đóng phim, tham gia các hoạt động của Rare Beauty và xuất hiện tại những sự kiện lớn. Song, người đẹp vẫn luôn dành thời gian vun vén tổ ấm. Trên trang cá nhân với hơn 400 triệu người theo dõi, Selena thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng.

Trước khi kết hôn, Selena và Blanco đã nhiều năm hợp tác và đồng hành trong công việc. Blanco từng sản xuất một số ca khúc của Selena từ năm 2015, trước khi cả hai chính thức hẹn hò vào năm 2023. Sau đó, họ tiếp tục bắt tay trong album I Said I Love You First, phát hành năm 2025. Gomez từng chia sẻ cô đánh giá cao lời khuyên chuyên môn của Blanco, nhưng anh luôn để cô tự quyết định hành trình âm nhạc của mình.

Hiện tại, đôi uyên ương đang sinh sống tại biệt thự trị giá khoảng 35 triệu USD tại Beverly Hills. Căn nhà được xây theo kiến trúc Tây Ban Nha bao gồm 7 phòng ngủ, 12 phòng tắm, cùng nhiều tiện ích xa hoa như nhà kính, thư viện, phòng tập gym và bể bơi...

Ở tuổi 34, Selena Gomez cho biết điều cô mong muốn đơn giản là được sống hạnh phúc, tiếp tục làm những việc mình yêu thích. Trong podcast của Blanco hồi tháng 3, Selena Gomez chia sẻ mong muốn có con. Đầu tháng 9, cô đăng ảnh bế một em bé sơ sinh cùng chú thích ẩn ý “một ngày nào đó”. Blanco sau cũng chia sẻ trên chương trình Today rằng anh rất mong muốn được trở thành cha.

Hoàng Nhi