Cuộc sống của NSƯT Phú Đôn với lương hưu 7,5 triệu đồng, hạnh phúc bên vợ kém 25 tuổi

Đã 4 năm kể từ khi NSƯT Phú Đôn nhận quyết định nghỉ hưu quãng thời gian dài cống hiến trọn vẹn cho Nhà hát Kịch Việt Nam. Rời xa guồng quay áp lực của sân khấu, nam diễn viên vốn gắn liền với hình ảnh mộc mạc và gương mặt "khắc khổ" bước vào một chặng đường mới.

NSƯT Phú Đôn bên vợ kém 25 tuổi.

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc giải nghệ. Đối với nghệ sĩ Phú Đôn, điện ảnh và truyền hình là một khoảng không gian tự do để ông tiếp tục thỏa mãn niềm khao khát hóa thân.

Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn nhận lời tham gia nhiều dự án phim truyền hình giờ vàng của VTV như Hoa hồng trên ngực trái, Nàng dâu order, Đấu trí, Không ngại cưới, chỉ cần một lý do hay gần nhất là Phía bên kia thành phố. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn thử sức ở các dự án phim điện ảnh chiếu rạp, mang đến cho khán giả những nét diễn tâm lý có phần mới mẻ và sâu sắc hơn.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại với phóng viên VietNamNet, NSƯT Phú Đôn cho biết bản thân không còn đặt nặng áp lực về danh tiếng, giải thưởng hay doanh số. Đóng phim ở tuổi này đối với ông là một cách rèn luyện tư duy, duy trì sự minh mẫn và giữ cho tinh thần luôn tươi trẻ. Dù chỉ là những vai phụ hay nhân vật xuất hiện ít, Phú Đôn vẫn giữ nguyên phong thái làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và tôn trọng từng dòng kịch bản.

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Phú Đôn.

Trái ngược với những số phận chật vật hay truân chuyên trên màn ảnh, cuộc sống đời thực của NSƯT Phú Đôn đời thường khá bình yên. Nhận mức lương hưu 7,5 triệu đồng mỗi tháng, nam nghệ sĩ hài lòng với những nhu cầu sinh hoạt thường nhật đơn giản. Ông duy trì lối sống kín tiếng, không khoa trương và luôn chủ động trong mọi việc trong gia đình.

Mỗi ngày trôi qua với NSƯT Phú Đôn là sự kết hợp hài hòa giữa thư giãn và trau dồi kiến thức. Nghệ sĩ Phú Đôn vẫn giữ thói quen ngồi nhâm nhi cà phê, đọc từ 10-20 trang sách mỗi ngày như một cách làm giàu vốn sống và cảm xúc diễn xuất. Khi có thời gian rảnh rỗi, ông cùng gia đình tận hưởng những chuyến du lịch ngắn ngày hoặc đưa các con về thăm quê ngoại để gắn kết tình cảm.

Một trong những mảnh ghép hạnh phúc nhất của Phú Đôn là cuộc hôn nhân muộn màng nhưng bền chặt. Năm 44 tuổi, ông mới lập gia đình với bà xã Hồng Vân - người kém ông 25 tuổi và không hoạt động trong ngành nghệ thuật. Dù có sự chênh lệch đáng kể về tuổi tác, hai vợ chồng luôn tìm được tiếng nói chung nhờ sự thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau.

Sau khi nghỉ hưu, có nhiều thời gian ở nhà hơn, nam nghệ sĩ không ngần ngại phụ giúp vợ quán xuyến việc gia đình. Ông chủ động làm các công việc từ nấu ăn, lau dọn nhà cửa cho đến giặt giũ và chăm sóc con cái. Trái ngọt sau 2 thập kỷ gắn bó của vợ chồng ông là hai người con "đủ nếp đủ tẻ". Con trai lớn Lại Phú Hưng đã trưởng thành với ngoại hình ấn tượng, trong khi con gái nhỏ xinh xắn, ngoan ngoãn.

NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội, trong gia đình có tới 8 người con. Bố ông là NSƯT Lại Phú Cương - người được yêu mến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển Vĩ tuyến 17 ngày và đêm.

Phú Đôn là lớp diễn viên đầu tiên được đào tạo tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Vóc người gầy gò, làn da ngăm đen và gương mặt nhiều nếp nhăn, ông toát lên nét hiền lành, khắc khổ. Bởi thế, khi đóng phim truyền hình, đạo diễn thường chọn ông vào vai nghèo khó.

NSƯT Phú Đôn trong phim "Phía bên kia thành phố":