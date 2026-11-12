Cuộc sống của người dân tại khu tái định cư Thượng Thanh

Sau thời gian thuê trọ, tạm cư để phục vụ các dự án cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên, nhiều hộ dân đã chuyển về sinh sống tại khu tái định cư chung cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội). Những căn hộ mới khang trang mang đến chỗ ở ổn định, rộng rãi hơn và những thay đổi trong sinh hoạt, công việc và các mối quan hệ cộng đồng.

Cách khu vực nội đô khoảng 13km, chung cư Thượng Thanh gồm 5 tòa nhà cao gần 10 tầng, đang dần có sức sống mới khi 140 căn hộ tại các tòa NO15A, NO15C, NO16A và NO16B được bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc hai dự án cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Chuyển về căn hộ tại tòa NO16A từ tháng 7-2026, ông Nguyễn Văn Thịnh (58 tuổi, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 18, phường Hồng Hà) cho biết, trước đây gia đình sinh sống trong căn nhà rộng 35m², xây dựng 5 tầng trên phố Vạn Kiếp. Căn hộ mới có tổng diện tích khoảng 68m², rộng rãi hơn so với nơi ở cũ.

Để có thể chuyển đến sinh sống, gia đình ông đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng hoàn thiện một số hạng mục như: Trần thạch cao, giường, tủ và nội thất thiết yếu. Các hạng mục được lựa chọn theo hướng đơn giản, ưu tiên công năng sử dụng.

Hiện căn hộ có hai vợ chồng ông cùng cháu sinh sống, còn gia đình con gái vẫn thuê nhà riêng để thuận tiện công việc. Gia đình cũng được bố trí thêm tiêu chuẩn nhận đất tái định cư tại xã Thư Lâm, song do vị trí xa và điều kiện chưa cho phép nên chưa triển khai xây dựng.

Với gia đình anh Cao Anh Tuấn, chuyển về căn hộ tại tòa NO16B sau thời gian thuê trọ, tạm cư là dấu mốc quan trọng để ổn định cuộc sống. Sau một tháng sinh sống, gia đình 4 người đang từng bước làm quen với môi trường mới.

Vợ chồng anh Cao Anh Tuấn cùng hai con đang tuổi đi học vẫn phải di chuyển vào khu vực nội đô để làm việc và học tập. Riêng anh Tuấn đi hơn 20km mỗi ngày đến nơi làm việc tại Thụy Phương. Vì vậy, cả gia đình phải chủ động sắp xếp thời gian, xuất phát sớm hơn để bảo đảm công việc và việc học của các con. Gia đình anh cũng đang cân nhắc chuyển người con gái thứ hai đến trường gần nơi ở mới nhằm giảm thời gian đi lại.

Không chỉ thay đổi về khoảng cách, môi trường sống tại chung cư cũng tạo nên những khác biệt trong quan hệ láng giềng. Theo anh Tuấn, khi còn ở nhà đất trên phố Vạn Kiếp, các gia đình thường xuyên mở cửa trò chuyện, thăm hỏi. Nay chuyển lên chung cư, dù một số hàng xóm cũ cùng về khu tái định cư nhưng ở khác tầng nên việc gặp gỡ, giao lưu không còn thường xuyên như trước.

Trong khi đó, vợ chồng anh Đào Tiến Thức và chị Lê Thị Thúy cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuyển vào căn hộ tại tòa NO16A. Trước đây, gia đình anh chị sinh sống tại phố Vạn Kiếp, làm nghề buôn bán tự do. Chia sẻ về nơi ở mới, chị Thúy cho biết, khu vực này có nhiều trường học, bệnh viện và công viên. Căn hộ ở tầng 9 thoáng đãng, điều kiện sinh hoạt khá thoải mái, chi phí dịch vụ cũng ở mức trung bình.

Những căn hộ tại chung cư Thượng Thanh đang dần sáng đèn, mang theo nhịp sống mới của các gia đình từng gắn bó với khu vực nội đô.

Việc được bố trí nơi ở ổn định giúp người dân yên tâm hơn sau thời gian thuê trọ, tạm cư.

Để cuộc sống thực sự ổn định, bên cạnh điều kiện nhà ở, những vấn đề về việc làm, trường học, giao thông và kết nối cộng đồng cũng cần được quan tâm. Bởi với mỗi gia đình, tái định cư không chỉ là chuyển đến một căn nhà mới mà còn là hành trình xây dựng lại nếp sống, sinh kế và những mối quan hệ thân thuộc tại nơi ở mới.