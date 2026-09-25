Cuộc sống của MC Quyền Linh trong biệt thự rộng 500m²: Trồng rau, chăm gần 100 gốc hồng, đi dép tổ ong tưới cây

Quyền Linh sinh năm 1969, là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt suốt hơn 3 thập kỷ. Anh từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Đồng tiền xương máu, Giao thời... trước khi trở thành một trong những MC nổi tiếng trên truyền hình.

Tên tuổi Quyền Linh đặc biệt gắn với Vượt lên chính mình cùng nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Sau thời gian dài ít đóng phim, năm 2024 anh trở lại màn ảnh rộng với Hai Muối. Hiện nam nghệ sĩ còn đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Quyền Linh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005 và có hai con gái là Mai Thảo Linh, thường được gọi là Lọ Lem, sinh năm 2006 và Mai Thảo Ngọc, tên thân mật Hạt Dẻ, sinh năm 2008.

Biệt thự khoảng 500m², được ước tính hơn 21 tỷ đồng

Gia đình Quyền Linh hiện sống trong căn biệt thự rộng khoảng 500m² tại khu dân cư Phước Kiểng, TP.HCM. Gia đình chuyển về đây từ năm 2012. Nhiều nguồn truyền thông từng ước tính giá trị căn nhà ở mức hơn 20-21 tỷ đồng, tuy nhiên đây không phải con số được vợ chồng nam MC trực tiếp công bố.

Bà xã Dạ Thảo là người dành nhiều tâm huyết cho việc lên ý tưởng không gian sống. Ngôi nhà sử dụng gam trắng làm chủ đạo, kết hợp các mảng xám và hệ cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phòng khách và phòng ăn được thiết kế khá thoáng, nội thất theo hướng hiện đại nhưng không quá cầu kỳ.

Một chi tiết đặc biệt nằm ở lối đi vào phòng khách. Phía dưới lớp kính trong suốt là sỏi trắng, hai bên bố trí hồ nước nhỏ. Quyền Linh từng chia sẻ cách thiết kế này có liên quan đến yếu tố phong thủy, đồng thời giúp đưa thêm thiên nhiên vào không gian sống.

Căn nhà còn có hồ bơi và nhiều khu vực phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Tuy nhiên, thay vì những món đồ nội thất đắt đỏ, góc được vợ chồng Quyền Linh thường xuyên chia sẻ lại là khu vườn.

Gần 100 gốc hoa hồng, rau xanh và cây trái quanh nhà

Khoảng xanh trong cơ ngơi của nam MC được chăm chút với nhiều loại cây. Nổi bật nhất là khu vườn hoa hồng với gần 100 gốc, từ những cây nhỏ đến các gốc hồng lâu năm. Một số cây được cho biết có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng.

Dạ Thảo là người đặc biệt yêu thích hoa hồng. Cô dành thời gian tìm hiểu giống cây, đất trồng, phân bón và cách chăm sóc để khu vườn luôn xanh tốt. Nhờ vậy, nhiều thời điểm hoa nở rực rỡ quanh nhà, tạo nên một không gian hoàn toàn khác với cảnh quan đô thị bên ngoài.

Ngoài hoa, gia đình còn trồng nhiều loại rau và cây ăn trái. Những hình ảnh Quyền Linh mặc trang phục giản dị, đi dép tổ ong, tự tay tưới cây hay thu hoạch rau trong khuôn viên nhà đã trở nên quen thuộc với khán giả.

Nam MC từng nhiều lần cho thấy niềm vui khi được tự tay hái rau, thu hoạch cây trái rồi sử dụng ngay trong bữa ăn của gia đình. Sau những lịch trình ghi hình bận rộn, khu vườn cũng là nơi anh dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bên vợ con.

Dù sống trong cơ ngơi rộng khoảng 500m², Quyền Linh vẫn duy trì nhiều thói quen đời thường, gần gũi đã gắn với hình ảnh của anh suốt nhiều năm.

Hiện hai con gái của Quyền Linh và Dạ Thảo đều đã trưởng thành. Lọ Lem và Hạt Dẻ thường xuất hiện cùng bố mẹ trong những dịp đặc biệt, đồng thời nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Sau hơn 20 năm kết hôn, tổ ấm cùng khu vườn xanh mát vẫn là không gian thường xuyên xuất hiện trong những chia sẻ đời thường của gia đình nam MC.

Ảnh: FBNV