Cuộc sống của Lee Seung Gi khi làm bố 2 con

Lee Seung Gi là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn và các sản phẩm âm nhạc. Sau khi kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In, cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Lee Seung Gi chính thức thông báo một khởi đầu mới khi lấn sân sang YouTube. Trong video đầu tiên trên kênh cá nhân, nam nghệ sĩ không chỉ chia sẻ về công việc mà còn tiết lộ nhiều câu chuyện đời thường, đặc biệt là cuộc sống bên vợ và 2 con.

Lee Seung Gi chia sẻ về cuộc sống bên vợ và 2 con.

Cụ thể, mới đây kênh YouTube của Lee Seung Gi đăng tải video ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Nam ca sĩ cho biết cuộc sống hiện tại gần như chỉ xoay quanh hai điều là công việc và gia đình.

Lee Seung Gi chia sẻ anh thường cùng vợ chăm sóc các con tại nhà. Đến cuối tuần, nam nghệ sĩ đưa con ra ngoài chơi hoặc tiếp tục chăm sóc con sau khi bé tan học. Đáng chú ý, anh tiết lộ con gái đầu lòng hiện đã 31 tháng tuổi và đang có sự phát triển nhanh chóng.

"Con gái tôi 31 tháng tuổi. Bây giờ, con chạy rất giỏi và nói chuyện cũng nhiều. Từ khoảng 2 tuổi, khả năng nói của con đột nhiên phát triển rất nhanh", Lee Seung Gi chia sẻ.

Khi được hỏi có phải người bố giỏi chăm con hay không, Lee Seung Gi thẳng thắn cho rằng việc chăm sóc trẻ nhỏ là điều không thể giả vờ. Theo anh, những người thực sự từng trải qua việc chăm con sẽ có cách hành động khác với người chỉ nói bằng lời. Nam nghệ sĩ hài hước cho biết cuộc sống hiện tại của anh gần như chỉ xoay quanh ca hát và chăm con.

Lee Seung Gi cũng tiết lộ một chi tiết thú vị về con gái. Bé thường xuyên xem những video ghi lại cảnh bố biểu diễn trên truyền hình. Mỗi khi ngồi trên ô tô, cô bé cũng liên tục yêu cầu được mở các video của bố.

Nam ca sĩ cho biết con gái đã nhận thức rõ anh là bố và cũng biết "bố là người hát". Đặc biệt, tại trường mẫu giáo, cô bé đôi khi tự hào kể với các bạn rằng bố mình là người hát. Tuy nhiên, trước mặt Lee Seung Gi, bé lại gần như không thể hiện điều này.

"Mỗi khi con nói 'Bố cho con xem bố hát đi', tôi mở cho con xem thì con chỉ ngồi rất nghiêm túc và xem", anh kể lại, khiến câu chuyện về hai bố con trở nên đáng yêu và hài hước.

Lee Seung Gi cho biết cuộc sống hiện tại của anh chủ yếu xoay quanh chăm sóc con.

Lee Seung Gi kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In vào tháng 4/2023. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào tháng 2/2024 và chào đón con trai thứ hai vào tháng 7 năm nay. Sau khi trở thành bố của 2 con, nam nghệ sĩ cho biết cuộc sống của anh cũng có nhiều thay đổi.

Một trong những thay đổi khá bất ngờ là thói quen đổ xăng. Nếu trước đây Lee Seung Gi thường ghé ngay cây xăng gần nhất, sau khi kết hôn, anh bắt đầu tìm hiểu và so sánh giá trước khi đổ. Nam nghệ sĩ hài hước thừa nhận sau một vài lần như vậy, anh dần hình thành thói quen tiết kiệm, tránh những nơi bán xăng với giá cao.

Từ một ngôi sao bận rộn với âm nhạc và diễn xuất, Lee Seung Gi hiện dành phần lớn thời gian cho công việc và gia đình. Những chia sẻ chân thật về cuộc sống làm bố hai con cũng giúp hình ảnh đời thường của nam nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn với khán giả.