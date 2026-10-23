Cuộc sống của Lê Công Vinh ra sao sau gần 10 năm chia tay sân cỏ?

Tháng 11/2025, cựu tiền đạo Lê Công Vinh vừa hoàn thành khóa học đào tạo huấn luyện viên chứng chỉ B do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức. Đây là bước tiến trong quá trình chuẩn bị cho định hướng gắn bó với công tác huấn luyện sau khi giải nghệ.

Hiện tại, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam tiếp tục sang Nhật Bản theo học chứng chỉ A, cấp độ cao hơn trong hệ thống đào tạo huấn luyện viên. Vào tháng 6/2026, anh bắt đầu giai đoạn đầu tiên của khóa học. Đến đầu tháng 9, Công Vinh bước vào giai đoạn hai do AFC phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản tổ chức.

Lê Công Vinh chia sẻ hình ảnh bản thân học tập tại sân bóng của JFA (Liên đoàn bóng đá Nhật bản). Ảnh: FBNV

Kết thúc sáu ngày học lý thuyết và thực hành tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, cựu tiền đạo này tiếp tục chương trình thực tập kéo dài 10 ngày tại Đại học Ishikawa theo lời mời của nhà trường. Ngôi sao bóng đá một thời của tuyển Việt Nam dự kiến hoàn thành giai đoạn cuối vào cuối năm 2026.

Trước đó, Công Vinh từng trở lại CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) để thực tập cùng các đội trẻ U15 và U17, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế. Hành trình học tập tại Nhật Bản cho thấy anh đang chuẩn bị nghiêm túc cho công việc mới, thay vì vội vàng đảm nhận vị trí huấn luyện khi chưa hoàn thiện quá trình đào tạo.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cùng các thầy giáo trong khóa học đào tạo huấn luyện viên tại Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Sau khi tuyên bố giải nghệ vào cuối năm 2016, Công Vinh từng đảm nhiệm vai trò quyền Chủ tịch CLB TP.HCM trong giai đoạn 2017-2018. Anh cũng tham gia các hoạt động liên quan đến đào tạo bóng đá trẻ, từng bước tìm hướng đi mới sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ.

Trong sự nghiệp thi đấu, Công Vinh là một trong những chân sút nổi bật của bóng đá Việt Nam. Cựu tiền đạo lừng danh này ghi 51 bàn sau 83 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời góp công vào chức vô địch AFF Cup 2008. Bàn đánh đầu quyết định trong trận chung kết lượt về với Thái Lan năm đó là một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của cầu thủ xứ Nghệ.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh hành trình chuẩn bị cho sự nghiệp huấn luyện, Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên vẫn duy trì cuộc sống tương đối riêng tư. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò năm 2008, kết hôn năm 2014 và có một con gái, thường được gia đình gọi bằng tên thân mật Bánh Gạo.

Nhiều năm qua, cả hai không ít lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội vì những tin đồn liên quan đến hôn nhân. Đỉnh điểm là tháng 6/2024, Công Vinh từng lên tiếng phủ nhận thông tin vợ chồng rạn nứt, cho biết bố mẹ hai bên đã gọi điện nhắc nhở sau khi đọc được các tin đồn trên mạng.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh bên cạnh bà xã Thủy Tiên. Ảnh: FBNV

Gần đây, Thủy Tiên tiếp tục nhận được sự chú ý khi phản hồi dí dỏm trước bình luận cho rằng cô và chồng đã chia tay. Cách trả lời ngắn gọn của nữ ca sĩ khiến câu chuyện đời tư của cặp đôi một lần nữa được nhắc đến trên mạng xã hội.

Hiện tại, sau gần một thập kỷ rời sân cỏ, Công Vinh đang hướng tới một vai trò mới trong bóng đá bằng quá trình học tập và tích lũy kinh nghiệm. Việc anh có thể trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp trong tương lai vẫn là điều được người hâm mộ chờ đợi.