Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân thông báo mang thai con đầu lòng sau gần hai năm kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long. Trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cầm tấm phim siêu âm, kèm lời nhắn: “Chào con, em bé đáng yêu nhà ta”. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí và khán giả gửi lời chúc mừng cặp đôi.

Khánh Vân còn đăng tải video ghi lại phản ứng của người thân, bạn bè khi biết tin cô mang thai. Trong đó, khoảnh khắc hoa hậu thông báo với Minh Khôi, con trai riêng của Nguyễn Long, về việc cậu bé sắp có em nhận được nhiều sự chú ý. Nhân dịp này, hai vợ chồng cũng phát hành MV Chào con, đánh dấu cột mốc mới trong cuộc sống hôn nhân.

Những ngày qua, Nguyễn Long chia sẻ các video ghi lại cảnh anh vào bếp, chuẩn bị những món ăn yêu thích cho vợ. Nhiếp ảnh gia vốn có sở thích nấu nướng và thường xuyên đảm nhận công việc này trong gia đình. Trước đó, Khánh Vân nhiều lần bày tỏ mong muốn có con, song cho biết cả hai không đặt áp lực về thời điểm đón thành viên mới.

Khánh Vân và Nguyễn Long có nhiều năm làm việc cùng nhau trước khi công khai chuyện tình cảm. Nguyễn Long sinh năm 1978, hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh từ năm 2004, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ, người mẫu Việt. Anh cũng đảm nhận vai trò quản lý của Khánh Vân. Giữa năm 2024, hoa hậu khoe ảnh đeo nhẫn cầu hôn nhưng giấu danh tính bạn trai. Hơn một tháng sau, cô mới công khai hình ảnh bên Nguyễn Long. Chuyện tình của cả hai khi ấy gây chú ý bởi khoảng cách 17 tuổi.

Tháng 12/2024, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại TP.HCM với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ Việt như Minh Tú, Xuân Lan, Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân. Không gian tiệc cưới được trang trí bằng khoảng 50.000 cành hoa tươi, khách mời diện trang phục màu đen. Trước đó, cả hai cũng thực hiện nhiều bộ ảnh cưới với các phong cách khác nhau.

Sau khi lập gia đình, Khánh Vân vẫn duy trì các hoạt động thời trang, điều hành công ty riêng và học viện đào tạo người mẫu. Nguyễn Long tiếp tục giữ vai trò quản lý, thường xuyên xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện giải trí. Ngoài công việc, cặp đôi dành thời gian du lịch trong và ngoài nước.

So với trước khi kết hôn, Khánh Vân cởi mở hơn trong việc chia sẻ đời tư. Hai vợ chồng thường xuyên xuất hiện trong các video ngắn với nội dung xoay quanh chuyện ăn uống, sinh hoạt gia đình. Nhiều clip của cặp đôi ghi nhận hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Thuận Minh