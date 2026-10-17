Cuộc sống của Jo Yoon Hye sau khi ly hôn Lee Dong Gun

Jo Yoon Hee vừa chia sẻ về cuộc sống chăm sóc con gái sau khi ly hôn tài tử Lee Dong Gun. Nữ diễn viên cho biết cô nhận được sự hỗ trợ từ chị gái trong việc nuôi dạy con, đặc biệt khi người thân sống gần nhà.

Jo Yoon Hye chia sẻ về cuộc sống sau khi ly hôn Lee Dong Gun.

Cụ thể, mới đây kênh YouTube của diễn viên Hwang Jung Eum đăng tải video ghi lại cuộc trò chuyện cùng Jo Yoon Hye. Ngay khi gặp Hwang Jung Eum, Jo Yoon Hee đã hỏi: "Sao hôm nay em ăn diện xinh đẹp thế?". Đáp lại, Hwang Jung Eum cho biết cô muốn chuẩn bị chỉn chu vì có hẹn gặp các chị.

Cuộc trò chuyện tiếp tục xoay quanh chủ đề chăm sóc ngoại hình. Khi được hỏi về bí quyết làm đẹp, Jo Yoon Hee thẳng thắn chia sẻ cô không quá chú trọng đến việc này. "Tôi không chăm sóc bản thân nhiều. Tôi không quá quan tâm và cũng khá lười", nữ diễn viên nói.

Bên cạnh những câu chuyện vui vẻ, cuộc sống riêng của Jo Yoon Hee cũng nhận được sự chú ý. Khi được hỏi ai đang chăm sóc con gái, nữ diễn viên tiết lộ chị gái là người hỗ trợ cô trong việc nuôi dạy bé.

"Chị gái đang chăm sóc con giúp tôi. Chị sống gần nhà nên tối qua tôi đã gửi con sang đó", Jo Yoon Hee chia sẻ.

Jo Yoon Hye và Lee Dong Gun có chung một con gái trước khi ly hôn.

Jo Yoon Hee kết hôn với nam diễn viên Lee Dong Gun vào năm 2017. Cặp đôi có một con gái chung trước khi quyết định ly hôn vào năm 2020. Sau khi hôn nhân tan vỡ, nữ diễn viên được giao quyền nuôi con và trực tiếp chăm sóc bé.

Kể từ đó, Jo Yoon Hee chủ yếu tập trung vào việc nuôi dạy con gái, đồng thời duy trì các hoạt động cá nhân và công việc. Những chia sẻ mới đây cho thấy cô có sự hỗ trợ từ gia đình trong hành trình làm mẹ đơn thân. Việc chị gái sống gần nhà cũng giúp nữ diễn viên thuận tiện hơn khi cần người trông nom con.

Dù cuộc sống sau ly hôn có những thay đổi, Jo Yoon Hee vẫn chủ động sắp xếp việc chăm sóc con gái với sự giúp đỡ từ người thân. Câu chuyện được cô chia sẻ trong cuộc trò chuyện cùng Hwang Jung Eum phần nào hé lộ nhịp sống đời thường của nữ diễn viên sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Lee Dong Gun.