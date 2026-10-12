Cuộc sống của Hyomin (T-ara) sau khi kết hôn với chồng đại gia hơn 10 tuổi

Theo OSEN, ngày 11/10, Hyomin - thành viên nhóm nhạc T-ara đã cập nhật loạt hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, hé lộ cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn.

Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ xuất hiện tại một nhà hàng buffet với tâm trạng vui vẻ. Hyomin thoải mái lựa chọn món ăn, thậm chí há miệng thật lớn và tạo biểu cảm hài hước trước ống kính.

Đáng chú ý, nữ thần tượng còn đính kèm dòng chú thích dí dỏm: "Người có lịch biểu diễn vào tuần sau đây. Nhanh hơn bất kỳ ai, khác biệt với tất cả mọi người".

Hyomin - thành viên nhóm nhạc T-ara hé lộ cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn.

Chia sẻ này khiến những hình ảnh của Hyomin càng trở nên thú vị bởi nữ ca sĩ đang chuẩn bị cho lịch trình biểu diễn nhưng vẫn dành thời gian tận hưởng những món ăn yêu thích.

Thông thường, trước các sự kiện quan trọng, nhiều nghệ sĩ K-pop thường chú trọng việc duy trì vóc dáng và thể lực để có thể xuất hiện với diện mạo tốt nhất trên sân khấu. Tuy nhiên, Hyomin lại mang đến hình ảnh khá thoải mái, gần gũi trong những khoảnh khắc đời thường.

Ở bức ảnh tiếp theo, thành viên T-ara tiếp tục khiến người xem bật cười khi xuất hiện cùng một chiếc bánh hamburger nhỏ. Nữ ca sĩ hài hước viết: "Đành thỏa hiệp bằng một chiếc burger mini".

Dòng trạng thái cho thấy Hyomin dường như đã tìm ra một cách dung hòa giữa mong muốn thưởng thức món ăn yêu thích và việc chú ý đến chế độ ăn uống trước buổi biểu diễn.

Thay vì lựa chọn một chiếc hamburger cỡ lớn, cô quyết định thưởng thức phiên bản nhỏ hơn, đồng thời không quên ghi lại khoảnh khắc này để chia sẻ với người hâm mộ.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Hyomin cũng nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa. Tháng 4/2025, Hyomin tổ chức đám cưới riêng tư với người chồng ngoài ngành giải trí, hiện làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân của Hyomin cũng nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chồng của Hyomin hơn cô 10 tuổi, từng theo học ngành Kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Quốc gia Seoul. Anh được biết đến là giám đốc điều hành cấp cao tại một quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu. Sau khi kết hôn, Hyomin vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội và chia sẻ những hình ảnh về công việc cũng như cuộc sống cá nhân.

Ở tuổi 37, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ phong cách thời trang, ngoại hình trẻ trung cùng những khoảnh khắc đời thường không kém phần hài hước.

Ở tuổi 37, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ phong cách thời trang.

Loạt ảnh đi ăn buffet trước ngày biểu diễn lần này cũng cho thấy một khía cạnh gần gũi của Hyomin, khác với hình ảnh chỉn chu và quyến rũ mà khán giả thường thấy khi cô xuất hiện trên sân khấu.