Cuộc sống của hoa hậu được mệnh danh 'thần tiên tỷ tỷ' sau 9 năm làm dâu hào môn

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn lại chặng đường đã qua: "Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, mà những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua".

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi đây là dấu mốc đặc biệt trong hành trình hôn nhân của cô. Nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm mà Đặng Thu Thảo và ông xã dành cho nhau sau gần 1 thập kỷ chung sống.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được hé lộ, có thể thấy hôn lễ năm ấy được đầu tư vô cùng công phu. Không gian tiệc cưới phủ kín hoa tươi, cây xanh và những cụm đèn pha lê, tạo cảm giác vừa lộng lẫy vừa ngọt ngào. Đáng chú ý nhất là khu vực sân khấu với tông màu trắng - hồng - tím cùng loạt hoa tươi được sắp đặt cầu kỳ. Lối đi vào lễ cưới cũng được trang trí như một khu vườn cổ tích với những vòm hoa nối tiếp nhau.

Sau 9 năm, loạt ảnh vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi độ đầu tư "khủng" của một trong những hôn lễ đình đám Vbiz thời điểm đó. Bên cạnh khung cảnh xa hoa, nhan sắc cô dâu Đặng Thu Thảo cũng là tâm điểm. Người đẹp diện váy cưới trắng, khoe vẻ dịu dàng, thanh thoát đúng với hình ảnh "thần tiên tỷ tỷ" từng làm nên thương hiệu của cô.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu. Năm 2012, cô vượt qua nhiều cái tên khác để đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, Đặng Thu Thảo trở thành hình mẫu "hoa hậu quốc dân" được công chúng yêu mến suốt nhiều năm.

Cuối năm 2014, cô công khai hẹn hò thiếu gia Nguyễn Trung Tín. Sau 3 năm hẹn hò, cả hai kết hôn. Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở một khách sạn sang trọng tại Tp.HCM.

Các con của Hoa hậu Đặng Thu Thảo. (Ảnh: FBNV).

Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2012 chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con. Năm 2018, người đẹp sinh con gái đầu lòng Sophie. Đến tháng 11/2020, cô tiếp tục đón con thứ hai tại một bệnh viện quốc tế ở Tp.HCM. Tháng 10/2024, Đặng Thu Thảo lần đầu chia sẻ thông tin về việc sinh con thứ ba, đánh dấu gia đình có thêm thành viên mới.

Hiện gia đình Đặng Thu Thảo sống ở một căn nhà sang trọng tại Tp.HCM. Căn nhà có tông màu chủ đạo là trắng, được trang hoàng ấm cúng, sang trọng kèm theo tấm ảnh của cô và ông xã. Tổ ấm của Đặng Thu Thảo có diện tích lớn, không gian rộng rãi, được trang trí bằng nhiều khung tranh và ảnh. Gia đình cô chuyển tới sống ở căn nhà này sau khi chào đón con thứ 3 vào cuối 2024.

Đặc biệt, dù làm dâu gia đình hào môn, Đặng Thu Thảo vẫn giữ lối sống giản dị, không phô trương. Người đẹp chọn cuộc sống đời thường đơn giản, không khoe nhà, xe sang hay những đồ hiệu đặt tiền.

Bận rộn nhưng cả cô và chồng luôn ưu tiên việc dành thời gian bên cạnh các con. Hình ảnh của gia đình nhỏ được người đẹp thi thoảng chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên chồng doanh nhân. (Ảnh: FBNV).

Suốt 9 năm hôn nhân, Đặng Thu Thảo và Trung Tín vẫn giữ hạnh phúc mặn nồng. Mỗi khi có thời gian, cả gia đình lại giành thời gian du lịch. Vào những dịp đặc biệt, cả hai không quên dành lời yêu thương cho một nửa.

Hoa hậu từng cho biết mỗi ngày trôi qua, vợ chồng cô đều cảm thấy may mắn vì có những đứa con đáng yêu bên cạnh. Các con trở thành động lực để Đặng Thu Thảo và ông xã cố gắng nhiều hơn trong tương lai.

Rời xa showbiz, Đặng Thu Thảo vẫn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Nhan sắc mặn mà, đằm thắm và toát lên khí chất của người phụ nữ viên mãn và hạnh phúc của nàng hậu luôn thu hút truyền thông và khán giả.

Ở tuổi 35, Đặng Thu Thảo hài lòng về cuộc sống bình yên, dành thời gian cho những người thân yêu và tập trung cho những mục tiêu của bản thân. Nàng hậu từng tâm sự: "Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết"