Cuộc sống của 'Hổ tướng TVB' Miêu Kiều Vỹ tại Canada

Ở tuổi 68, Miêu Kiều Vỹ có cuộc sống bình yên tại Canada bên vợ là diễn viên Kỷ Mỹ Trân và các con. Không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, nam diễn viên tận hưởng những khoảnh khắc đời thường, từ dắt chó đi dạo đến chụp ảnh hoa cỏ ven đường.

Mới đây, Miêu Đồng - con gái của Miêu Kiều Vỹ, chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh cha tại Vancouver, Canada. Trong khung hình, nam diễn viên một tay dắt chó cưng, tay còn lại cầm điện thoại chụp ảnh những khóm hoa ven đường. Khi bắt gặp cảnh sắc yêu thích, ông dừng chân để ghi lại khoảnh khắc, thong thả tận hưởng nhịp sống thường ngày.

Miêu Kiều Vỹ tận hưởng cuộc sống tại Canada.

Miêu Đồng còn hài hước viết dòng chú thích bằng tiếng Anh dành cho những người nhớ đến hình ảnh cha chụp hoa anh đào. Không cần tạo dáng trước ống kính hay thể hiện vẻ nghiêm nghị thường thấy trên màn ảnh, Miêu Kiều Vỹ xuất hiện với dáng vẻ thư thái, gần gũi. Qua góc máy của con gái, khán giả có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của nam diễn viên gạo cội sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Những năm gần đây, Miêu Kiều Vỹ giảm bớt lịch trình đóng phim để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vợ chồng ông có điều kiện sinh sống tại Canada, nơi hai con là Miêu Đồng và Miêu Tuấn cũng phát triển sự nghiệp.

Trên mạng xã hội, gia đình từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đi chơi, chụp ảnh cùng nhau. Miêu Đồng cũng đăng tải những bức hình thân thiết bên cha, cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa các thành viên.

Miêu Kiều Vỹ dành nhiều thời gian bên gia đình.

Dù vậy, việc giảm tần suất xuất hiện không đồng nghĩa với chuyện Miêu Kiều Vỹ giải nghệ. Trong cuộc phỏng vấn năm 2024, nam diễn viên từng chia sẻ rằng ông không đặt ra thời điểm nghỉ hưu. Nếu có công việc phù hợp, ông vẫn sẵn sàng nhận lời. Một khi đã tham gia dự án, ông luôn muốn hoàn thành tốt vai trò của mình, thay vì dựa vào thâm niên để dễ dàng với bản thân.

Miêu Kiều Vỹ từng ghi dấu ấn với các tác phẩm như Hình Cảnh, Sứ Đồ Hành Giả và loạt phim Phi Hổ. Từ hình ảnh quen thuộc của màn ảnh Hong Kong thập niên 1980, ông dần trở thành gương mặt được nhiều khán giả thế hệ sau biết đến qua những bộ phim hình sự, cảnh sát.

Trong cuộc sống riêng, Miêu Kiều Vỹ và Kỷ Mỹ Trân cũng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập kỷ. Hai người bén duyên khi hợp tác trong bộ phim Phi Việt Thập Bát Tầng năm 1982 và kết hôn vào năm 1990. Trải qua những năm tháng bận rộn với lịch trình nghệ thuật, cả hai dần xây dựng cuộc sống gia đình bên con gái Miêu Đồng và con trai Miêu Tuấn.

Từ diễn viên, doanh nhân đến người chồng, người cha, Miêu Kiều Vỹ từng trải qua nhiều chặng đường khác nhau. Ở tuổi 68, ông vẫn chưa khép lại cánh cửa với nghiệp diễn nhưng cũng không còn dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cuộc sống tại Canada bên vợ con, cùng những buổi dạo chơi và chụp ảnh hoa cỏ giản dị, đang cho thấy nhịp sống khác của nam diễn viên được nhiều khán giả yêu mến với biệt danh "Hổ tướng TVB".