Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo mắc ung thư máu. Trong bài viết, Hậu Hoàng thừa nhận cú sốc khiến cô suy sụp, mất đi khát khao sống dù trước đó luôn được biết đến là người vui vẻ, tích cực và yêu đời. Cô cũng cho biết cảm xúc hiện tại rất lẫn lộn, chưa biết phải đối diện với biến cố như thế nào.

Hậu Hoàng thông báo bị ung thư máu.

Ở phần bình luận, nữ YouTuber tiết lộ mới phát hiện bệnh khoảng 2 ngày trước khi chia sẻ với công chúng. Cô thừa nhận đã khóc rất nhiều khi viết những dòng tâm sự này, đồng thời mong khán giả tiếp tục ở bên, đồng hành và động viên mình trong chặng đường sắp tới.

Trước đó, Hậu Hoàng vẫn tích cực xuất hiện trong các hoạt động giải trí, tham gia chương trình truyền hình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Từ nhân viên văn phòng đến “thánh nhạc chế” triệu view

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô từng theo học ngành Tài chính tại Học viện Tài chính. Sau khi tốt nghiệp, nữ YouTuber thử sức với công việc văn phòng nhưng nhận ra bản thân không phù hợp với môi trường công sở.

Bước ngoặt đến với Hậu Hoàng khi cô còn là sinh viên năm cuối. Một video cover mang tên Lép được đăng tải với mục đích giải trí bất ngờ nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Từ đó, cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho việc làm video, sáng tạo nội dung và phát triển kênh YouTube riêng.

Hậu Hoàng được khán giả yêu mến qua những video nhạc chế hài hước, giàu năng lượng trên YouTube.

Năm 2017, Hậu Hoàng chính thức xuất hiện trên YouTube với những video nhạc chế có nội dung hài hước, lời bài hát dí dỏm và cách thể hiện trẻ trung. Những sản phẩm như Lùn thì sao, Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Những chị đại học đường, Sức mạnh của Sao Đỏ... nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem.

Điểm đặc trưng trong các video của Hậu Hoàng là cách biến tấu những ca khúc quen thuộc thành câu chuyện đời thường, kết hợp diễn xuất, vũ đạo và những tình huống hài hước. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, hoạt bát, có phần nhí nhảnh cũng trở thành dấu ấn riêng.

Nhờ loạt sản phẩm liên tiếp tạo hiệu ứng, Hậu Hoàng được khán giả gọi bằng biệt danh “thánh nhạc chế”. Tháng 6/2021, kênh YouTube của cô đạt 7,34 triệu lượt đăng ký và 2,4 tỷ lượt xem. Trong đó, nhiều video vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Hiện kênh YouTube của Hậu Hoàng hiện có khoảng 8,4 triệu lượt đăng ký, trang Facebook có 4,1 triệu người theo dõi.

Gây chú ý qua “Sao nhập ngũ”, “Chị đẹp đạp gió”

Năm 2020, Hậu Hoàng tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Đây là dấu mốc giúp cô tiếp cận thêm lượng lớn khán giả truyền hình, bên cạnh cộng đồng người theo dõi trên YouTube.

Trong chương trình, nữ YouTuber gây ấn tượng bởi tính cách hài hước, sự nhanh nhẹn và tinh thần lăn xả trong các thử thách. Những màn tương tác giữa cô và Mũi trưởng Long (Nguyễn Việt Long) cũng từng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, được nhiều khán giả quan tâm.

Nữ YouTuber tham gia nhiều chương trình truyền hình như Sao nhập ngũ, Sàn đấu vũ đạo và Chị đẹp đạp gió.

Hậu Hoàng cũng từng thử sức với những sân chơi nghệ thuật. Cô từng tham gia Sàn đấu vũ đạo. Năm 2024, nữ YouTuber góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió. Đây là cơ hội để cô làm mới hình ảnh, bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức với ca hát, biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp.

Trong tiết mục solo Có không giữ, mất đừng tìm phát sóng đầu tháng 11/2024, Hậu Hoàng gây chú ý với phần trình diễn giàu năng lượng, khả năng vũ đạo và phong cách đáng yêu. Diva Mỹ Linh cũng dành lời khen cho sự sáng tạo, tinh thần biểu diễn của đàn em.

Tại chương trình, Hậu Hoàng có cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ, đồng thời cho thấy nỗ lực hoàn thiện bản thân ở những lĩnh vực ngoài thế mạnh sáng tạo video nhạc chế.

Hậu Hoàng được yêu mến bởi hình ảnh trẻ trung, hài hước, luôn tràn đầy năng lượng.

Trước khi công khai bệnh tình, Hậu Hoàng vẫn tích cực tham gia các chương trình truyền hình. Tháng 3/2026, cô góp mặt trong Mái ấm gia đình Việt, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nữ YouTuber từng bật khóc khi nghe câu chuyện của một em nhỏ mồ côi mẹ.

Ngày 15/11, trong tập cuối chương trình Dấu chân tình thân, Hậu Hoàng gây xúc động khi bí mật tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho bố mẹ. Biết mẹ chưa từng có cơ hội mặc váy cưới vì hoàn cảnh thiếu thốn, cô cùng ê-kíp chuẩn bị một buổi lễ đặc biệt. Hậu Hoàng còn cùng bố biểu diễn lại ca khúc Con cò bé bé, tiết mục từng giúp cô giành giải Nhất khi mới 4 tuổi.

Trong nhiều năm hoạt động, Hậu Hoàng xây dựng hình ảnh một cô gái vui vẻ, hài hước, năng động và thường xuyên mang đến tiếng cười cho khán giả.