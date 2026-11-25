Sau vụ nổ khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội), kết cấu khu tập thể E3-E4 bị ảnh hưởng, chính quyền thành phố đã vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi tạm cư nhằm bảo đảm an toàn.

Theo đó, 109 hộ dân bị ảnh hưởng đã được chuyển đến khu tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) ngay trong tối 24/11. Khu vực này cách khu tập thể Vĩnh Hồ khoảng 18km.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ngày 25/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều động công nhân cùng xe chuyên dụng đến khu tái định cư để cắt tỉa cây xanh, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh khuôn viên, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân vừa chuyển đến.

Sáng nay công nhân cùng xe chuyên dụng đã đến cắt tỉa cây xanh.

Nhiều gia đình đã đến nhận căn hộ, kiểm tra nơi ở và bắt đầu chuyển đồ đạc. Dù việc di dời diễn ra khá đột ngột, phần lớn người dân đều bày tỏ sự yên tâm khi được bố trí nơi ở an toàn sau sự cố.

Gia đình chị Nhàn đến xem căn hộ tại khu tái định cư.

Chị Nhàn cho biết, gia đình có 11 người, trước đây sinh sống tại 2 căn hộ ở tầng 1 khu tập thể cũ. Sau vụ nổ, cả gia đình phải di dời và được bố trí căn hộ tại khu tái định cư.

Ngày 25/11, các thành viên trong gia đình chị đã đến xem trước nơi ở mới và dự kiến hôm sau sẽ chuyển đồ đạc đến. Căn hộ được bố trí có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình đông người. Chị Nhàn cho biết gia đình cảm thấy an tâm với nơi ở mới, nhất là sau sự cố vừa xảy ra tại khu tập thể cũ.

Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thu Trang đã chuyển đến khu tái định cư từ chiều 24/11. Gia đình chị có 6 người, trước đây sinh sống tại tầng 5 khu tập thể Vĩnh Hồ.

Mẹ chị Trang cùng con gái chị nhận đồ ăn trưa miễn phí do chính quyền phường Đống Đa hỗ trợ.

Đến trưa 25/11, gia đình chị Trang đã xuống khu vực sảnh để nhận suất ăn miễn phí do chính quyền phường Đống Đa hỗ trợ. Gia đình hiện mới mang được một số vật dụng cá nhân đến nơi ở mới, những đồ đạc còn lại sẽ được chuyển dần trong thời gian tới.

Chị Trang chia sẻ, hiện chị làm việc tại khu vực đường Ô Chợ Dừa, con gái học tại một trường tiểu học ở phố Thái Thịnh, còn em gái làm việc trên đường Thái Hà. Việc chuyển đến nơi ở mới giúp gia đình yên tâm hơn về an toàn, nhưng lại phát sinh khó khăn trong việc đi lại hằng ngày.

Hiện tại gia đình chị Trang mới đưa được ít đồ đạc cá nhân đến nơi ở tái định cư.

"Từ khu tập thể cũ đến nơi tái định cư này khoảng 18km, rất xa. Hôm nay tôi tạm thời xin nghỉ làm để dọn dẹp nhà cửa, con tôi cũng được nghỉ học. Nhưng từ ngày mai, khi công việc và việc học trở lại bình thường, tôi chưa biết sẽ xoay xở thế nào", chị Trang nói.

Theo chị Trang, nếu khu tập thể cũ phải phá dỡ, gia đình mong muốn được bố trí nơi ở gần khu vực sinh sống trước đây. Trường hợp không thể đáp ứng, chị hy vọng chính quyền có thể hỗ trợ một phần kinh phí thuê nhà hằng tháng để người dân chủ động tìm nơi ở gần chỗ làm và trường học của con.

Gia đình 6 người nhà chị Trang được phân ở tại căn hộ 404 ở khu tái định cư.

Cùng chung nỗi lo, gia đình anh Tuấn, chị Thúy Mi cũng vừa đến nhận căn hộ tại khu tái định cư và đang dọn dẹp để sớm chuyển vào sinh sống.

Chị Thúy Mi cho biết gia đình có 3 người, trước đây ở tầng 2 khu tập thể cũ. Sau vụ nổ, toàn bộ cửa kính trong căn hộ bị vỡ, khiến gia đình không thể tiếp tục sinh sống tại đây.

Trên ảnh chị Thuý Mi đang cùng anh Tuấn quét dọn căn hộ mới.

Căn hộ mới được bố trí có 2 phòng ngủ, tương đối rộng rãi và thoải mái với 3 thành viên. Tuy nhiên, điều khiến vợ chồng chị băn khoăn là khoảng cách từ nơi ở mới đến nơi làm việc.

"Gia đình tôi chưa từng nghĩ sẽ phải di dời đi nơi khác ở đột ngột như thế này. Công việc của cả hai vợ chồng đều ở gần nơi ở cũ, giờ chuyển đến đây thì việc đi làm sẽ rất xa. Nếu được, chúng tôi mong chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí để người dân có thể chủ động thuê nhà gần khu vực cũ, thuận tiện cho công việc", chị Thúy Mi chia sẻ.

Vừa quét dọn căn hộ, anh Tuấn cho biết trước đây gia đình đã biết khu tập thể mình sinh sống dự kiến có phương án di dời vào năm 2030. Vì vậy, hai vợ chồng vẫn có thời gian chuẩn bị tâm lý, tích góp kinh phí và tính toán phương án ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra quá bất ngờ khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa xác định được phương án sinh sống lâu dài của gia đình.

"Chúng tôi biết khu tập thể sẽ có phương án di dời, nhưng nghĩ rằng vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Sự việc lần này đến quá nhanh, khiến gia đình chưa kịp tính toán bất cứ phương án nào", anh Tuấn nói.

Ghi nhận tại khu vực sảnh tầng hầm tòa nhà tái định cư Thượng Thanh trưa 25/11, cán bộ UBND phường Đống Đa có mặt để phát cơm miễn phí cho các hộ dân vừa di dời đến.

Ngoài các suất ăn, người dân còn được hỗ trợ nước uống, bánh mì nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt trước mắt trong thời gian ổn định nơi ở mới.

Suất ăn và nước uống, bánh mì được chính quyền phường Đống Đa hỗ trợ người dân ở khu tái định cư.

Theo cán bộ phường Đống Đa, địa phương tổ chức hỗ trợ đồ ăn miễn phí vào cả ba buổi sáng, trưa và tối cho các hộ dân tại khu tái định cư. Việc hỗ trợ sẽ được duy trì cho đến khi người dân ổn định nơi ở.

Việc nhanh chóng bố trí chỗ ở tạm thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm và chỉnh trang khuôn viên khu tái định cư đang giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống sau vụ nổ. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo về an toàn, khoảng cách 18km đến nơi ở cũ cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với sinh hoạt, công việc và việc học tập của con em các gia đình trong thời gian tới.