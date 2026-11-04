Cuộc sống của ca sĩ Siu Black: Sau hào quang và biến cố là những ngày bình yên

Từ giọng ca đình đám đến những bước ngoặt thăng trầm trong cuộc đời

Siu Black sinh năm 1967, là người dân tộc Ba Na, quê ở Kon Tum. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, mạnh mẽ và đầy nội lực, nữ ca sĩ từng được xem là một trong những giọng ca cá tính của làng nhạc Việt. Cô có khả năng chinh phục những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc lẫn nguồn năng lượng trình diễn.

Tên tuổi của ca sĩ Siu Black gắn liền với hàng loạt ca khúc được khán giả yêu thích như: Đôi Mắt Pleiku, Ly Cà Phê Ban Mê, Ngọn Lửa Cao Nguyên, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời... Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô đều mang đến không khí sôi động với phong cách biểu diễn phóng khoáng, cuồng nhiệt, đậm bản sắc Tây Nguyên.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Siu Black còn ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò giám khảo tại nhiều chương trình truyền hình như: Vietnam Idol, The Winner Is và Rock Việt. Lối nhận xét thẳng thắn, dí dỏm cùng những đánh giá giàu kinh nghiệm chuyên môn giúp nữ ca sĩ trở thành gương mặt quen thuộc, được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến.

Từng là giọng ca khuấy động nhiều sân khấu với chất giọng nội lực đặc trưng, ca sĩ Siu Black hiện chọn cuộc sống bình dị tại quê nhà sau những biến cố sức khỏe.

Với Siu Black, được sống bình yên tại quê nhà, làm những món ăn thân thuộc, quây quần bên con cháu và thỉnh thoảng cất tiếng hát đã là niềm hạnh phúc đáng trân trọng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Thời gian gần đây, Siu Black nhận được sự quan tâm khi thường xuyên chia sẻ video nấu ăn trên trang cá nhân. Không còn hình ảnh rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, giọng ca Ngọn lửa cao nguyên xuất hiện giản dị trong gian bếp, giới thiệu những món đặc sản Tây Nguyên như cà đắng xào cá, thịt nướng, cà đắng giã hay rượu cần.

Nữ ca sĩ cho biết ý tưởng làm gian bếp online đến từ sự hỗ trợ của một người em thân thiết. Dù trước đây không quá thành thạo chuyện bếp núc, cô dần học hỏi và tìm thấy niềm vui trong công việc mới. Hoạt động này vừa giúp cải thiện thu nhập, trang trải chi phí điều trị bệnh, vừa mang đến cho cô cơ hội quảng bá ẩm thực truyền thống của đồng bào mình.

Sau bạo bệnh, Siu Black tìm niềm vui bên gia đình

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Siu Black có nhiều thay đổi, đặc biệt sau khi sức khỏe suy giảm. Tháng 10/2025, nữ ca sĩ từng phải nhập viện cấp cứu. Theo thông tin được công bố thời điểm đó, cô mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, kèm các bệnh lý như suy tim, tiểu đường và viêm phổi nặng, theo Thanh Niên.

Sau quá trình điều trị, sức khỏe của giọng ca sinh năm 1967 dần ổn định hơn. Tuy nhiên, các bệnh nền khiến cô không còn đủ điều kiện để thường xuyên di chuyển và nhận lịch diễn xa như trước. Thay vào đó, nữ ca sĩ lựa chọn công việc phù hợp với thể trạng, thỉnh thoảng tham gia các chương trình âm nhạc và duy trì kết nối với khán giả qua những video ca hát tại nhà.

Sau bao sóng gió, Siu Black đang tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình và hài lòng với những gì mình có. Ảnh: FBNV.

Dù trải qua không ít biến cố, Siu Black vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô từng chia sẻ rằng sau những gì đã trải qua, bản thân càng trân trọng cuộc sống và hạnh phúc với những điều bình dị mỗi ngày. Mỗi khi có dịp cầm micro, nữ ca sĩ vẫn thể hiện sự nhiệt huyết quen thuộc, khiến người hâm mộ nhớ đến hình ảnh một giọng ca đầy nội lực của Tây Nguyên. Trước sự quan tâm của công chúng, đại diện nữ ca sĩ đã lên tiếng trấn an, đồng thời gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại khán giả trong thời gian gần nhất.

Không chỉ tìm được sự bình yên trong cuộc sống, chuyện tình cảm của Siu Black cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sau những đổ vỡ trong quá khứ, nữ ca sĩ đã tái hợp với chồng khi anh thay đổi và dành thời gian bù đắp cho vợ con. Từng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống về cuộc hôn nhân hiện tại, Siu Black cho biết cả hai đều đã ở tuổi xế chiều, cùng trải qua nhiều thăng trầm nên giờ đây gắn bó với nhau nhiều hơn bởi tình nghĩa. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần, chồng cô còn hỗ trợ vợ về mặt kinh tế.

Niềm vui lớn của Siu Black là được ở bên gia đình, gần gũi các con và chăm sóc 4 cháu nội. Sự yêu thương, sẻ chia của người thân cùng tình cảm từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả trở thành nguồn động viên tinh thần đối với cô.