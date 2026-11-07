Cuộc sống của 'bông hồng lai' Ngô Thiên Ngữ khi lấy chồng đại gia

Theo HK01, Ngô Thiên Ngữ mới đây tham gia chương trình phỏng vấn Hướng nội một cây số, có cuộc trò chuyện với MC Dương Lan về cuộc sống hôn nhân và những dự định trong tương lai.

Khi được hỏi đã sẵn sàng bước vào giai đoạn sinh con và nuôi dạy con cái hay chưa, Ngô Thiên Ngữ thẳng thắn thừa nhận bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để làm mẹ. Cô cho biết mình thuộc tuýp người thích trải nghiệm và không đặt ra yêu cầu nhất định phải có con hay không.

Ngô Thiên Ngữ chia sẻ về nỗi sợ sinh con trong cuộc phỏng vấn mới đây với MC Dương Lan. Ảnh: HK01.

"Tôi cảm thấy những trải nghiệm cá nhân cần được đặt lên hàng đầu. Chẳng hạn như việc tôi có cảm thấy thành tựu trong sự nghiệp hay không, đã đi được bao nhiêu nơi...", nữ diễn viên chia sẻ.

Trước câu hỏi về nỗi sợ sinh con, Ngô Thiên Ngữ giải thích cô lo ngại việc làm mẹ có thể khiến bản thân mất đi sự tự do trong cuộc sống. "Điều tôi sợ chính là bị ràng buộc bởi một việc gì đó. Tôi cũng chứng kiến nhiều người bạn sau khi có con thì trọng tâm cuộc sống thay đổi. Đúng vậy, tôi sợ điều đó. Tôi cũng sợ bản thân bị cuốn vào những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, những việc mà thực sự tôi không muốn phải giải quyết", cô nói.

Dù vậy, Ngô Thiên Ngữ nhấn mạnh bản thân không phản đối việc sinh con. Theo nữ diễn viên, chính vì quá coi trọng trách nhiệm làm cha mẹ nên cô muốn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

"Tôi nghĩ chính vì mình là một người rất có trách nhiệm nên nếu quyết định làm điều gì đó, tôi phải chuẩn bị thật tốt, đạt mức 100% rồi mới bắt đầu. Vì thế, việc suy nghĩ quá nhiều lại khiến tôi chùn bước. Tôi đã hình dung quá rõ khoảng thời gian mà bản thân sẽ phải bỏ ra", Ngô Thiên Ngữ bày tỏ.

Ngô Thiên Ngữ kết hôn với doanh nhân Thi Bá Hùng vào cuối năm 2023. Cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và kinh doanh sau khi lập gia đình. Ảnh: HK01.

Thực tế, đây không phải lần đầu nữ diễn viên chia sẻ về những lo ngại liên quan đến chuyện sinh con. Trong một chương trình trước đó, cô từng tiết lộ hai vợ chồng đã quen với cuộc sống tự do, thoải mái và chưa muốn thay đổi trạng thái hiện tại.

Về phía Thi Bá Hùng, doanh nhân cho biết cả hai đã nghĩ đến chuyện có con, song anh tôn trọng kế hoạch công việc cũng như mong muốn của vợ.

Ngô Thiên Ngữ sinh năm 1993, là diễn viên, người mẫu Hong Kong. Cô kết hôn với Thi Bá Hùng, doanh nhân thuộc thế hệ thứ ba của một gia đình giàu có, vào cuối năm 2023. Cặp đôi sau đó tổ chức đám cưới tại Italy. Sau khi về chung nhà, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội. Cuộc sống hôn nhân và kế hoạch sinh con của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Sau khi kết hôn, Ngô Thiên Ngữ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia đóng phim, nhận hợp đồng quảng cáo và phát triển công việc kinh doanh riêng. Những năm gần đây, cô hoạt động tích cực trên mạng xã hội Trung Quốc, thường xuyên chia sẻ về thời trang, làm đẹp và cuộc sống cá nhân.

Tháng 8/2025, nữ diễn viên lấn sân sang lĩnh vực livestream bán hàng trên Xiaohongshu, thu hút sự chú ý với doanh số khá lớn. Theo HK01, một phiên livestream của cô vào cuối năm 2025 ghi nhận tổng giá trị giao dịch vượt 150 triệu NDT. Dù có cuộc sống sung túc sau khi kết hôn, Ngô Thiên Ngữ vẫn dành nhiều thời gian cho công việc, thậm chí có những buổi phát trực tiếp kéo dài đến rạng sáng hôm sau.