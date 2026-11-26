Được xây dựng từ những năm 1960, khu tập thể Nguyễn Công Trứ gồm 14 khối nhà cao 4–5 tầng tọa lạc trên khu đất đắc địa bậc nhất quận trung tâm Thủ đô. Trải qua hơn 60 năm sử dụng, cùng sự quá tải về hạ tầng đã biến các dãy nhà thành bức tranh chắp vá, nhếch nhác.

Nhìn từ bên ngoài, mặt đứng của các khối nhà ken đặc những lồng sắt "chuồng cọp", mái tôn cơi nới vươn ra khoảng không để cướp từng mét vuông sinh hoạt.

Đan xen vào đó là hàng trăm bồn nước inox gắn tạm bợ và hệ thống dây điện, ống nước chằng chịt như mạng nhện.

Bước vào hành lang chung, cảm giác ngột ngạt và ẩm thấp bao trùm. Từng mảng vữa tường bong tróc loang lổ, nhiều đoạn trần nhà nứt toác để lộ cả cốt thép hoen gỉ.

Lối đi cầu thang bộ chật hẹp, bậc đá nứt vỡ và thiếu ánh sáng ban ngày.

Bà Trần Thị Quế – người đã gắn bó với khu tập thể từ khi về làm dâu năm 1970, không giấu nổi sự ngao ngán khi kể về cuộc sống thường nhật. Dù các hộ gia đình đều cố gắng cơi nới, sửa sang để ở tạm, nhưng hiện trạng xuống cấp đã vượt quá khả năng tự khắc phục.

Mỗi trận mưa lớn trút xuống, nước mưa từ hệ thống máng xê-nô nứt vỡ bên ngoài lại tràn vào nhà. Nước thấm theo các đường giằng bê tông, len lỏi từ tầng trên dột xuống tầng dưới. "Mưa to là nước tạt thẳng vào nhà. Trong khu này, cứ 10 nhà thì phải 5–6 nhà vào nhà vệ sinh là phải che ô, đội nón vì nước trên trần tóe xuống" , bà Quế chua xót kể.

Ngoài nỗi lo sập đổ cục bộ, nguy cơ hỏa hoạn là mối đe dọa thường trực. Trước hệ thống dây điện câu móc chằng chịt, các hộ dân thường xuyên phải chủ động ngắt cầu dao tổng mỗi khi rời khỏi nhà để phòng ngừa chập cháy. Mặt khác, hệ thống ngõ ngách chật hẹp khiến xe cứu hỏa chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp.

Khu tập thể Nguyễn Công Trứ từng được xem là dự án cải tạo thí điểm trọng điểm của Hà Nội. Ngày 25/12/2002, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 3553/UB-XDĐT giao Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hai Bà Trưng (nay là Handico7) làm chủ đầu tư để điều tra xã hội học, khảo sát hiện trạng và nghiên cứu quy hoạch chi tiết.

Dự án được khởi công vào năm 2013. Đến cuối năm 2015, chủ đầu tư hoàn thành phá dỡ hai khối nhà cũ A1, A2 và xây mới tòa nhà N3 để bàn giao tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, từ đó đến nay, toàn bộ 12 khối nhà còn lại vẫn gián đoạn. Chủ đầu tư chưa triển khai giai đoạn 2, đồng thời chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để lấy ý kiến cư dân.

Được biết tiến độ bị đình trệ do vướng mắc về cơ chế chính sách, khống chế chiều cao quy hoạch và sự thay đổi của các quy định pháp luật. Đến năm 2025, UBND TP Hà Nội đã thống nhất dừng thực hiện các văn bản liên quan đến dự án cũ, giao Sở Tài chính chủ trì rà soát và tham mưu phương án xử lý mới.