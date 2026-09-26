Cuộc sống bên trong biệt thự triệu đô rộng 800m2 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Mai

Thanh Mai là gương mặt quen thuộc trên ảnh lịch, bìa tạp chí những năm 1990. Ảnh: Internet.

Thanh Mai (SN 1973, quê Nghệ An) xuất thân trong một gia đình không ai làm nghệ thuật. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 19 tuổi, khi đoạt giải Á hậu cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh ngày mai". Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Ngã ba lòng, Vòng hoa Chompay, Người đi tìm dĩ vãng, Cô thủ môn tội nghiệp, Em không dối lừa...

Những năm thập niên 1990, Thanh Mai còn là gương mặt quen thuộc trên ảnh lịch, bìa tạp chí. Cùng với Giáng My, Diễm Hương, Việt Trinh, Hiền Mai…, cô trở thành một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám nhất, được đông đảo khán giả mến mến. Thời hoàng kim, Thanh Mai từng có những đêm diễn được trả cát-xê lên đến mấy cây vàng. Người đẹp đi diễn đều đặn cùng những tên tuổi lớn lúc bấy giờ như Lý Hùng, Diễm Hương…

Sau này, với nhan sắc trời phú và khả năng dẫn dắt duyên dáng, Thanh Mai còn thành công với vai trò MC của chương trình Sức sống mới, nơi cô đã gắn bó hơn 1.000 số phát sóng. "Nữ hoàng ảnh lịch" cũng làm giám khảo cho nhiều chương trình truyền hình và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn.

MC Thanh Mai. Ảnh: Internet.

MC Thanh Mai từng đi đóng phim, nhưng khi sự nghiệp nghệ thuật đang có nhiều thuận lợi, nhưng cô lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô theo học kinh tế, quản trị kinh doanh và ngoại ngữ, sau đó tiếp tục học để lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế (MBA).

Ngoài ra, Thanh Mai bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, dần dần xây dựng thương hiệu riêng phát triển thành chuỗi hệ thống thẩm mỹ. Ở thời điểm hiện tại, Thanh Mai là một doanh nhân thành đạt, tập trung điều hành chuỗi thẩm mỹ viện danh tiếng và ít xuất hiện hơn trên truyền hình.

Hiện tại Thanh Mai là doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản "khủng". Ảnh: Internet.

Trong cuộc sống đời thường, cô được ví như "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi sở hữu khối tài sản lớn, sống trong biệt thự sang trọng có giá trị triệu đô ở Tp.Hồ Chí Minh.

Cơ ngơi của Thanh Mai có diện tích lên tới 800m², được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, mang gam màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác hiện đại và thanh lịch. Không gian bên trong được bài trí tinh tế với nội thất sang trọng, kết hợp giữa các gam màu trắng, kem, nâu và đen, mang đến cảm giác ấm cúng và thư thái.

Căn biệt thự rộng 800m2 của MC Thanh Mai. Ảnh: Internet.

Thiết kế và nội thất sang trọng, hiện đại bên trong biệt thự. Ảnh: Internet.

Bên trong, không gian được thiết kế theo hướng sang trọng nhưng không quá nhiều màu sắc. Những gam trắng, kem, nâu và đen được phối cùng nội thất gỗ, tạo nên tổng thể khá đồng nhất. Phòng khách và phòng ăn nối liền nhau, có diện tích rộng; cầu thang gỗ với tay vịn trắng cũng là một điểm nhấn của căn nhà.

Không gian sống này cũng được Thanh Mai chăm chút khá kỹ. Ngoài những khu vực sinh hoạt chính, cô dành một phần diện tích để trồng cây ăn trái. Căn biệt thự vì thế không chỉ mang dáng vẻ sang trọng mà còn có những khoảng xanh phục vụ đời sống hàng ngày.

Ở tuổi ngoài 50, Thanh Mai vẫn duy trì công việc kinh doanh và xuất hiện trong một số hoạt động nghệ thuật. Cô cũng dành nhiều thời gian cho việc tập luyện, chăm sóc bản thân, đọc sách và du lịch.

Nữ MC thường duy trì khoảng 30 - 60 phút tập thể dục mỗi ngày và chú trọng chế độ ăn uống, chăm sóc da do đó sắc vóc của Thanh Mai vẫn trẻ trung, tươi tắn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Nữ MC vẫn giữ sắc vóc trẻ trung, cuốn hút ở tuổi ngoài 50. Ảnh: internet.

MC Thanh Mai cũng chú trọng đến việc nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách tham gia các hoạt động thiện nguyện, đọc sách và học hỏi những điều mới mẻ trong cuộc sống. Cô cho rằng, một người phụ nữ hạnh phúc là người luôn mỉm cười, tràn đầy năng lượng và suy nghĩ tích cực.

Về đời tư, Thanh Mai từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ sau khoảng 10 năm gắn bó và có một cô con gái chung. Con gái của nữ MC hiện đang du học tại Mỹ. Dù sống xa cách, hai mẹ con vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết như những người bạn. Thanh Mai tôn trọng và ủng hộ con theo đuổi sự nghiệp riêng. Ngoài ra, cô chọn lối sống kín tiếng, không chia sẻ quá nhiều về những mối quan hệ xung quanh để giữ sự riêng tư và bình yên cho gia đình.