Cuộc rượt đuổi giữa 'Út Lan 2' và 'Lên hương' ở phòng vé Việt

"Út Lan 2" và "Lên hương" cạnh tranh vị trí top đầu

Theo số liệu ghi nhận từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập, tổng doanh thu phòng vé Việt Nam trong ba ngày cuối tuần (18-20/9) đạt khoảng 62,5 tỷ đồng.

Trong đó, phim kinh dị "Út Lan 2" của đạo diễn Trần Trọng Dần vươn lên dẫn đầu với doanh thu hơn 21,3 tỷ đồng, chiếm 34,2% thị phần, nhờ mạng lưới suất chiếu áp đảo với gần 6.300 suất trong tuần.

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt trong ba ngày cuối tuần (18-20/9). (Ảnh: Box Office Vietnam).

Bám sát phía sau là "Lên hương" của đạo diễn Khương Ngọc, thu về gần 19,8 tỷ đồng (chiếm 31,7%), cho thấy sức hút bền bỉ của phim dù đã qua tuần công chiếu đầu. Hai tác phẩm Việt chiếm gần 2/3 tổng doanh thu toàn thị trường.

Đại diện duy nhất của Hollywood trong top 5 phim có doanh thu cao nhất dịp cuối tuần qua là "Vùng đất quỷ dữ" (Weapons) của đạo diễn Zach Cregger. Phim giữ vị trí thứ 3 với hơn 9,3 tỷ đồng, tương đương 14,9% thị phần.

Ở nhóm cuối bảng, "Soobin live concert movie" và "Bóng ma nhà hát" dù doanh thu khiêm tốn hơn nhưng vẫn cho thấy sự đa dạng của thị trường, từ định dạng phim hòa nhạc đến kinh dị học đường nội địa.

Đến ngày 22/9, cục diện top đầu đã có sự xáo trộn khi "Lên hương" bất ngờ vượt lên dẫn đầu với hơn 1,2 tỷ đồng trong ngày, nhờ 17.897 vé bán ra qua 2.366 suất chiếu, dù số suất chiếu thấp hơn đối thủ. Tính đến chiều 22/9, phim đạt tổng doanh thu hơn 78,8 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp.

"Út Lan 2" của đạo diễn Trần Trọng Dần tụt xuống vị trí thứ hai với hơn 1,1 tỷ đồng, dù vẫn dẫn đầu về độ phủ suất chiếu với 2.831 suất. Tính đến chiều 22/9, phim thu về tổng hơn 26,8 tỷ đồng.

Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt trong ngày 22/9. (Ảnh: Box Office Vietnam).

Theo đánh giá của Box Office Vietnam, thành tích của "Út Lan 2" tái lập sự thống trị của thể loại phim kinh dị tâm linh.

"Với sức bán vé tốt này, phim hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh ngôi vị đứng đầu phòng vé trong cuối tuần này, cùng với "Endgame encore" và "Trại buôn người".

Cuối tuần này còn có "Forgotten Island", một tác phẩm hoạt hình đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao về nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên khả năng "Forgotten Island" có thể cạnh tranh được suất chiếu ở thị trường Việt Nam chưa thực sự rõ ràng.

Tuần trước, "Bát tiên" nhận được phản hồi vô cùng tích cực nhưng vẫn nhanh chóng bị gỡ khỏi hầu hết các hệ thống rạp", Box Office Vietnam nhận định.

"Út Lan 2" có gì hấp dẫn?

"Út Lan 2" là phần phim thứ 2 của "Út Lan: Oán linh giữ của" do Trần Trọng Dần đạo diễn.

Ở phần phim mới, nỗi sợ tập trung vào truyền thuyết Hà Bá, những loài vật kỳ bí như rắn hai đầu và các nghi thức dân gian Hà Bá đón dâu, luyện máu rắn, thủy táng... vùng sông nước.

Rừng cây ở Vườn quốc gia U Minh Thượng được chọn làm bối cảnh chính của phim.

Nội dung phim bắt đầu từ lúc một con rắn hai đầu xuất hiện, Đen (Phương Nam đóng) bắt được rồi mang bán cho dì Tư (NSƯT Kiều Oanh đóng). Từ đó, ngôi làng ven sông liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn.

Khi những bí mật bị lãng quên dần trồi lên mặt nước, người dân nhận ra có những lời nguyền chưa bao giờ thực sự biến mất. Qua đó những lời cảnh tỉnh về nghiệp báo, nhân quả mà con người phải chịu trách nhiệm do những hành động của mình gây nên.

Phim gây ấn tượng mạnh với phần hình ảnh, bối cảnh mãn nhãn. Bối cảnh rừng U Minh Thượng với những hình ảnh đặc trưng như vùng phù sa, những dải bèo lục bình xanh mát, hay những căn chòi lá bên bờ kênh...

Tất cả được chân thực nhưng không kém phần bí ẩn, góp phần thể hiện thông điệp của phim. Kết hợp với ánh sáng, đạo diễn đã khai thác tốt sự tĩnh lặng và bóng tối tự nhiên của vùng sông nước để định hình một tông màu ngột ngạt, bí bách bao trùm lên toàn bộ tác phẩm.

Đây cũng là lý do giúp "Út Lan 2" thoát khỏi lối mòn của nhiều phim kinh dị Việt. Thay vì lạm dụng yếu tố hù dọa jumpscare, phim mang đến nỗi sợ thông qua bầu không khí rùng rợn, với những nỗi sợ tâm linh nơi miền sông nước.

Không gian sông nước Nam Bộ được tái hiện chân thực trên phim.

Trên nền bối cảnh "đậm đặc" chất liệu vùng đất Nam Bộ, truyền thuyết dân gian về hủ tục "Hà Bá đón dâu" và giai thoại loài rắn hai đầu cũng được đạo diễn khai thác triệt để.

Các chất liệu dân gian này không chỉ xuất hiện để làm nền hù dọa mà được đan cài thành động cơ thúc đẩy toàn bộ mạch truyện chính, giúp tác phẩm mang bản sắc văn hóa vùng miền. Cách xây dựng này tạo thêm lớp màu sắc văn hóa cho bộ phim bên cạnh những yếu tố hồi hộp, bí ẩn vốn quen thuộc với thể loại.

Đặc biệt, trong phim phim nhân vật Hà Bá không phải dùng kỹ xảo điện ảnh mà do diễn viên Đinh Khánh Duy thể hiện. Để có được tạo hình ưng ý của đạo diễn, mỗi lần vào cảnh quay thì anh phải ngồi hóa trang 5-6 tiếng và giữ nguyên tạo hình gồm tóc giả, móng tay giả suốt ngày hôm đó.

Cộng hưởng với câu chuyện, bối cảnh là điểm sáng diễn xuất của dàn diễn viên thực lực. Trong đó, bộ ba diễn viên Kiều Oanh, Gia Tuệ và Ngọc Phước cùng những "miếng hài" duyên dáng giúp giải tỏa bầu không khí căng thẳng giữa những mạch truyện u ám.

Bên cạnh đó, những diễn viên kỳ cựu như NSƯT Kim Phương, Tấn Thi cũng thành công trong việc tái hiện những con người gắn liền cả đời với vùng sông nước miền Tây.

"Út Lan 2" cũng đánh dấu màn tái xuất của diễn viên Phương Nam trong vai Đen. Mặc dù sở hữu lối diễn chân thực, đài từ tự nhiên, sẵn sàng lăn xả cho vai diễn nhưng nhân vật Đen của Phương Nam chưa thực sự nổi bật.

Đặc biệt trong những cảnh nội tâm giằng xé giữa một thợ bắt rắn và một người cha, người chồng dằn vặt vì lời nguyền, sự thể hiện của anh vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục khán giả.

Một cảnh trong phim "Út Lan 2".

Về tổng thể, "Út Lan 2" là tác phẩm tâm linh, kinh dị được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, diễn xuất và có sự tiến bộ rõ nét về cách làm phim so với phần phim trước. Song, phim không tránh khỏi những "sạn" đáng tiếc.

Đây là một tác phẩm có bản sắc, có chất liệu khác biệt, có dàn diễn viên ấn tượng, nhưng vẫn thiếu một kịch bản sắc sảo hơn để duy trì cảm giác kinh dị cho người xem.

Trailer phim "Út Lan 2".