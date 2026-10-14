Cuộc phỏng vấn thất lạc 20 năm của Amy Winehouse được công bố

Một cuộc phỏng vấn tưởng chừng đã bị thất lạc của Amy Winehouse vừa được tìm thấy và công bố sau gần 20 năm. Trong cuộc trò chuyện với tờ Sunday Times vào tháng 5/2007, giọng ca người Anh từng thẳng thắn thừa nhận nỗi ám ảnh lớn nhất của cô là ra đi khi chưa kịp tạo dựng dấu ấn trong cuộc đời.

Thời điểm ấy, Winehouse mới 23 tuổi và vừa kết hôn với Blake Fielder-Civil tại Miami. Sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng đang trên đà thăng hoa nhờ album Back To Black, phát hành năm 2006, nhanh chóng chinh phục khán giả quốc tế và đưa tên tuổi cô lên một tầm cao mới.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại khách sạn Mondrian trên đại lộ Sunset, nhưng không được hoàn thiện để xuất bản vào thời điểm đó. Phải đến gần hai thập kỷ sau, nhà báo Ariel Leve mới hoàn tất bài viết, đưa những chia sẻ của nữ ca sĩ trở lại với công chúng.

Trong cuộc trò chuyện, Winehouse nhắc lại cơ duyên được phát hiện khi mới 16 tuổi, sau màn trình diễn tại một câu lạc bộ nhạc jazz ở London. Khi được hỏi liệu cô có thể chấp nhận một cuộc sống bình thường, không nổi tiếng nếu sự nghiệp âm nhạc không thành công, nữ ca sĩ cho biết bản thân từng rất sợ viễn cảnh ấy.

“Nỗi sợ lớn nhất của tôi là chết đi mà chưa từng để lại dấu ấn. Chết đi mà chưa kịp ghi tên mình vào lịch sử”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi gặt hái thành công với Back To Black, Winehouse dường như đã có cái nhìn khác về những gì mình đạt được. Cô khẳng định bản thân thực sự tự hào về album và không còn quá bận tâm đến việc phải liên tục chinh phục những cột mốc mới. Thay vì chạy theo danh vọng, nữ ca sĩ cho biết niềm vui giản dị của mình là dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho bạn bè.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc phỏng vấn còn hé lộ những góc khuất trong mối quan hệ giữa Winehouse và Fielder-Civil. Nữ ca sĩ kể về quyết định kết hôn đầy bốc đồng, đồng thời thừa nhận bị cuốn hút bởi trí tưởng tượng của chồng. Cô cũng tiết lộ bản thân thường tự ti, lo sợ mình sẽ phá hỏng mọi chuyện.

Theo lời Winehouse, Fielder-Civil không thích việc cô liên tục tự hạ thấp bản thân. Anh thường phản ứng khi vợ gọi mình là người ngốc nghếch, cố gắng giúp cô nhìn nhận bản thân tích cực hơn.

Dẫu vậy, cuộc hôn nhân này không kéo dài. Cặp đôi chia tay vào tháng 7/2009. Ngày 23/7/2011, Winehouse qua đời ở tuổi 27 do ngộ độc rượu ngoài ý muốn, khép lại cuộc đời của một trong những giọng ca có ảnh hưởng của âm nhạc đương đại.

Di sản âm nhạc của cô vẫn tiếp tục được nhắc nhớ qua nhiều năm. Back To Black không chỉ trở thành album tiêu biểu trong sự nghiệp Winehouse mà còn mang về cho cô 5 giải Grammy năm 2008, trong đó có những hạng mục danh giá như Bản thu âm của năm và Bài hát của năm.

Những lời tâm sự vừa được công bố vì thế mang đến một góc nhìn khác về nữ ca sĩ: đằng sau giọng hát giàu cảm xúc và ánh hào quang của danh tiếng là một cô gái trẻ từng lo sợ bị lãng quên, nhưng cũng biết trân trọng những niềm vui bình dị khi cảm thấy mình đã làm được điều có ý nghĩa.